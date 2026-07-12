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Теннис против бега и штанги: выбор инвентаря предопределил долголетие тысяч добровольцев

Спорт

Удвоение пользы: почему теннис и бадминтон лидируют в рейтинге долголетия

Игровые виды спорта с участием партнера оказались эффективнее для продления жизни, чем одиночные тренировки в зале или бег. К такому выводу пришли датские исследователи после анализа данных, собиравшихся в течение 25 лет. Оказалось, что большой теннис способен добавить к жизни почти 10 лет, в то время как обычный фитнес — лишь полтора года.

Человек играет в теннис
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек играет в теннис

Датское исследование (Copenhagen City Heart Study) — это масштабная наблюдательная работа, в которой ученые четверть века следили за состоянием здоровья и уровнем физической активности тысяч добровольцев. Целью было выяснить, как тип нагрузки коррелирует с общей продолжительностью жизни. Результаты распределились неожиданным образом: командные и парные игры оставили далеко позади популярные циклические упражнения.

Лидеры и аутсайдеры: сколько лет добавляет спорт

Теннис занял абсолютное первое место. У тех, кто выбрал ракетку и корт, ожидаемая продолжительность жизни оказалась на 9,7 года выше, чем у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Другие дисциплины показали следующие результаты:

  • Бадминтон: +6,2 года;
  • Футбол: +4,7 года;
  • Велоспорт: +3,7 года;
  • Плавание: +3,4 года;
  • Бег трусцой: +3,2 года;
  • Гимнастика и фитнес: +1,5 года.

"Игровые виды спорта объединяют два мощных фактора: интервальную физическую нагрузку и социальное взаимодействие. Одиночные тренировки часто монотонны, в то время как игра требует постоянного переключения внимания и эмоциональной вовлеченности, что благотворно сказывается на психоэмоциональном фоне и работе сердца", — отметил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике Анна Кузнецова.

Феномен социального спорта

Ученые предполагают, что секрет эффективности тенниса или бадминтона не только в движении как таковом. Игровые виды спорта подразумевают наличие сообщества. Необходимость договариваться о встрече, обсуждать игру и взаимодействовать с соперником снижает уровень стресса и борется с социальной изоляцией — фактором, который официально признан медициной как один из рисков преждевременной смерти.

В отличие от бега или занятий на тренажерах, где человек часто остается наедине со своими мыслями или гаджетом, игра требует «живого» присутствия. Это создает регулярную привычку и эмоциональную подпитку, которую сложно получить в одиночку.

Тренировка для сосудов и мозга

Второй аспект — сложность движений. Теннис и футбол требуют мгновенной реакции, координации в пространстве и прогнозирования действий оппонента. Это заставляет мозг работать на высоких оборотах, поддерживая нейронные связи. Такая когнитивная нагрузка в сочетании с аэробной активностью служит инструментом профилактики возрастных изменений мозга.

Тип нагрузки Основное преимущество
Игровой (теннис, футбол) Социализация + тренировка когнитивных функций + интервальный темп.
Циклический (бег, плавание) Укрепление сердечно-сосудистой системы и выносливости.
Силовой (фитнес в зале) Поддержание мышечной массы и качества метаболизма.

Данные исследования не призывают отказываться от плавания или велосипеда. Любая физическая активность лучше ее отсутствия. Однако если ваша цель — максимальный эффект для долголетия, стоит рассмотреть возможность добавления хотя бы одного «социального» часа в неделю к привычному графику тренировок.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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