Ваш бицепс забирает всю нагрузку? Исправляем технику подтягиваний за пару минут

Многие новички в спортзале сталкиваются с обманчивым эффектом: после нескольких подходов на турнике руки "горят", а спина остается свежей. Подтягивания обратным хватом часто воспринимаются как легкая замену классике, предназначенная исключительно для прокачки бицепса. На практике же это упражнение при правильном подходе становится мощным инструментом для формирования широчайших мышц, если перестать совершать типичные ошибки движения.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подтягивания

В чем секрет хвата ладонями к себе

Разница между прямым и обратным хватом заключается в развороте кисти. Когда ладони смотрят на лицо, бицепс оказывается в анатомически выгодном положении и берет на себя значительную часть нагрузки. Это делает подтягивания доступнее для тех, кто только начинает свой путь в спорте. Однако упрощение не означает бесполезность для спины. Смена положения рук позволяет акцентировать внимание на нижних отделах широчайших, что помогает создать гармоничный силуэт без лишних перегрузок суставов.

"Подтягивания обратным хватом часто недооценивают, считая их упражнением для рук. Это заблуждение. При правильной постановке лопаток основная работа ложится на мышцы спины, а руки лишь помогают завершить амплитуду. Главное — не вешаться на турнике как мешок, а сохранять активное напряжение в лопатках", — объяснил специально для Pravda.Ru тренер по силовым тренировкам Дмитрий Миронов.

Одной из ошибок считается слишком узкая постановка рук. Если кисти расположены вплотную друг к другу, создается избыточное давление на лучезапястные суставы и локти. Оптимальный вариант — постановка рук на ширине плеч. Это позволяет сохранить естественную траекторию движения локтей вниз вдоль корпуса, не перегружая связки и сухожилия.

Какие мышцы включаются в работу

Основную долю усилий при подъеме тела вверх выдают широчайшие мышцы спины. Им помогают большие круглые мышцы, задние пучки дельт и ромбовидные мышцы. Бицепс в этой цепочке играет роль сильного ассистента. Если после тренировки вы чувствуете только руки, значит, нервная система еще не научилась использовать крупные мышечные группы спины. Исправить этот процесс можно через концентрацию на движении локтей в пол.

Акцент Результат выполнения Тяга руками Быстрое закисление бицепса, малая амплитуда Тяга лопатками Глубокая проработка спины, раскрытие грудной клетки

"Тот самый секрет нагрузки спины кроется в первом импульсе. Не пытайтесь согнуть локоть сразу. Сначала опустите плечи вниз и сведите лопатки к позвоночнику. Только после этого подключайте руки. Это фундаментальное правило для любого тягового движения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Технические тонкости для мощной спины

Важный нюанс заключается в положении корпуса. В отличие от прямого хвата, где тело висит вертикально, при обратном хвате допустимо небольшое отклонение назад. Это помогает направить грудную клетку к перекладине. Движение должно быть плавным, без рывков ногами. Если сил на полноценный повтор не хватает, стоит использовать вспомогательные средства — резиновые петли или низкие перекладины для австралийских подтягиваний. Это верное решение для постепенного укрепления связок.

Ответы на популярные вопросы о тренировках

Можно ли полностью заменить прямой хват обратным?

Не рекомендуется. Прямой хват лучше прорабатывает верхнюю часть спины и трапеции, тогда как обратный смещает фокус на широчайшие и бицепс. Разнообразие хватов позволяет избежать застоя в результатах и равномерно развивать плечевой пояс.

Что делать, если при подтягиваниях болят запястья?

Обычно это происходит из-за недостаточной гибкости кистей или чрезмерно узкого хвата. Попробуйте немного расширить постановку рук и выполнять разминку для лучезапястных суставов перед каждым подходом.

Поможет ли это упражнение накачать большие руки?

Бицепс получает здесь серьезный стимул, но подтягивания остаются многосуставным упражнением. Для максимального роста рук их стоит сочетать с изолирующей работой, например, сгибаниями рук со штангой, но база на турнике создаст необходимый фундамент силы.

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