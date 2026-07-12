Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный выбор в ресторане: Екатерина Андреева заменила смузи на жидкость из тела моллюска
Зачем шмели высовывают язык: учёные обнаружили у насекомых эмоциональные реакции
Безнаказанность в Калуге закончилась: Бастрыкин вмешался в дело о ребенке в колодце
Ягодка к ягодке и никакой ледяной каши: опытные домохозяйки морозят малину только так
Местные фирмы почти исчезли: Омская область доверила модернизацию лифтов иногородним
Толстосумам можно всё: продажа единственного стадиона в Виданах спровоцировала скандал
После 120 км/ч машина начинает жрать бензин: куда исчезают литры на трассе
Варшава выставила жесткий ценник: будущее авиационных поставок оказалось заблокировано новыми условиями
Ножницы как новые: 4 домашних способа заточки, о которых не знают в мастерских

Утренняя гибкость против вечернего расслабления: как выбрать время для растяжки

Спорт

Утренняя скованность в теле кажется естественным спутником пробуждения. Сразу после сна мышцы ощущаются тугими, а суставы — неповоротливыми, что мешает быстро включиться в привычный ритм. Простые упражнения на растяжку способны изменить эту картину, но их эффект напрямую зависит от выбранного времени.

Девушка выполняет растяжку
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка выполняет растяжку

Прогрев организма: зачем тянуться на рассвете

Утренняя нагрузка работает как мягкий переключатель для кровеносной системы. За ночь ткани теряют часть влаги, становясь менее пластичными. Короткий цикл движений помогает разогнать лимфу и вернуть телу мобильность. На практике видно, что такая разминка особенно полезна тем, кто проводит рабочий день за компьютером в статичной позе. Важный нюанс: утром тело максимально уязвимо. Пытаться сразу сесть на шпагат или делать резкие наклоны опасно. Мышцы еще холодные, поэтому любая попытка форсировать результат может привести к микротравмам. Темп должен быть размеренным, а движения — плавными, без малейших признаков дискомфорта.

"Утром мы не тренируем гибкость, а занимаемся гигиеной движения. Достаточно десяти минут, чтобы убрать застойные явления и включить нервную систему. Это база для продуктивного дня, а не спортивная тренировка", — подчеркнул тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Вечерняя гибкость: работа над амплитудой

К концу дня ситуация меняется. Тело уже получило порцию естественного тепла от ходьбы и бытовых дел. Температура тканей выше, чем после сна, а значит, волокна легче удлиняются. Если цель — развить шпагат или улучшить наклон, лучше перенести основные усилия на вторую половину дня. Вечерняя растяжка также несет функцию психологической разгрузки. Глубокое дыхание в паре со статичным удержанием поз помогает снизить уровень стресса. Это позволяет подготовить психику к отдыху, переводя организм из режима активности в фазу восстановления. Тот самый секрет кроется в умении расслаблять мышцы через выдох, что гораздо эффективнее делать именно в сумерках. В такой порядок занятий идеально вписываются позы на раскрытие тазобедренных суставов и расслабление поясницы. Тело охотнее отдает напряжение, накопленное за долгие часы сидения или стояния.

"Вечером связки напоминают разогретый пластилин. Вы можете позволить себе чуть большую глубину упражнения, но важно не заигрываться с болью. Истинная гибкость приходит не через насилие над собой, а через регулярное и мягкое привыкание тканей к новой нагрузке", — отметила тренер по растяжке Алина Фёдорова.

График и техника безопасности

Для поддержания тонуса достаточно тридцати минут трижды в неделю. Если же времени в обрез, короткая ежедневная пятиминутка принесет больше пользы, чем редкие, но изматывающие занятия раз в месяц. Главное — отсутствие рывков. Каждое движение должно напоминать замедленную съемку.

Время суток Основная задача
Утро Снятие скованности, активация кровотока
Вечер Развитие гибкости, расслабление нервной системы

"Любое занятие требует подготовки. Перед тем как начать растягиваться, нужно немного согреться: подойдет активная ходьба на месте или несколько приседаний. Это обеспечит приток крови к суставам и сделает каждое упражнение безопасным", — объяснил инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Добиться успеха можно только при условии, что дыхание остается ровным. Как только оно сбивается или задерживается — тело воспринимает это как стресс и зажимается еще сильнее.

Ответы на популярные вопросы о времени для растяжки

Можно ли делать растяжку сразу после пробуждения прямо в кровати?

Да, это отличный способ плавно переключить организм в бодрое состояние. Мягкие потягивания и скручивания лежа помогают разгрузить позвоночник и подготовить суставы к вертикальной нагрузке.

Правда ли, что без боли гибкость не развить?

Это миф. Сильная боль провоцирует защитный рефлекс: мышца сокращается, чтобы избежать разрыва. Эффективная растяжка происходит на грани легкого, приятного натяжения.

Поможет ли растяжка вечером лучше заснуть?

Однозначно. Спокойный стретчинг снижает уровень гормонов стресса и помогает телу расслабиться физически, что напрямую влияет на скорость засыпания и глубину сна.

Читайте также

Экспертная проверка: тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, тренер по растяжке Алина Фёдорова, инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Природа нанесла сокрушительный удар: стихия в Петербурге заблокировала ключевые магистрали
Ленинградская область
Природа нанесла сокрушительный удар: стихия в Петербурге заблокировала ключевые магистрали
Кадры теперь будут другими: Нижегородская область пересмотрела подход к подготовке строителей
Нижегородская область
Кадры теперь будут другими: Нижегородская область пересмотрела подход к подготовке строителей
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Новости Африки
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Последние материалы
Безнаказанность в Калуге закончилась: Бастрыкин вмешался в дело о ребенке в колодце
Ягодка к ягодке и никакой ледяной каши: опытные домохозяйки морозят малину только так
Местные фирмы почти исчезли: Омская область доверила модернизацию лифтов иногородним
Толстосумам можно всё: продажа единственного стадиона в Виданах спровоцировала скандал
После 120 км/ч машина начинает жрать бензин: куда исчезают литры на трассе
Варшава выставила жесткий ценник: будущее авиационных поставок оказалось заблокировано новыми условиями
Ножницы как новые: 4 домашних способа заточки, о которых не знают в мастерских
Село Вятское Ярославской области включили в туристический маршрут "Золотое кольцо"
Красота требовала разрешения: 6 модных табу, которые приходилось соблюдать каждой в СССР
Утренняя гибкость против вечернего расслабления: как выбрать время для растяжки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.