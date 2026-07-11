Протеин до или после зала? Как и когда пить протеин, чтобы выжать максимум из тренировки

Многим кажется, что выпитый вовремя белковый коктейль — это своего рода топливо, без которого мышечный мотор попросту не заведется. На деле же привычка заливать в себя порцию протеина ровно за полчаса до начала занятий часто продиктована не физиологией, а верой в чудодейственные свойства порошковых смесей. Практика показывает, что избыточное внимание к точному времени приема чаще мешает, чем приносит реальный результат.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ протеин

Почему перед нагрузкой лучше повременить

Организм устроен так, что во время физического напряжения кровь отливает от желудка к работающим мышцам. Плотный белковый напиток, принятый непосредственно перед входом в зал, замирает в пищеварительном тракте тяжким грузом. Это приводит к дискомфорту, вздутию и ощущению вялости, когда нужно выкладываться на полную. Если нужно быстро подпитать силы, разумнее выбрать легкий фрукт или горсть злаков.

"Пищеварение — процесс энергозатратный. Если нагрузить желудок концентрированным белком прямо перед бегом или силовыми упражнениями, тело вместо сжигания калорий будет мучительно пытаться усвоить смесь", — объяснил специально для Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Протеин вполне уместен за полтора—два часа до начала программы, если он заменяет полноценный прием пищи. В таком случае аминокислоты успеют поступить в кровоток и поддержать системы организма. Если же времени в обрез, лучше сосредоточиться на правильных действиях и оставить шейкер в покое до завершения дел.

Когда коктейль действительно идет впрок

Важный нюанс: мифическое протеиновое окно, которое якобы захлопывается через 15 минут после последнего повтора, на деле растянуто на несколько часов. Организм планомерно восстанавливает повреждения в тканях, и порция строительного материала будет усвоена одинаково эффективно — и сразу после душа, и по прибытии домой. Спешка здесь не дает преимуществ.

Использование добавок целесообразно лишь в том случае, если обычный рацион не покрывает базовые нужды. Для большинства людей, которые не готовятся к мировым рекордам, порция творога или кусок рыбы сработают не хуже самого дорогого изолята. Главное — следить за общим количеством нутриентов в тарелке, а не за секундной стрелкой.

Обычная еда против добавок

Считать сухие составы панацеей — большая ошибка. Натуральные продукты содержат микроэлементы и витамины, которых лишены очищенные порошки. Если холодильник заполнен качественным мясом, яйцами или бобовыми, необходимость в специальном спортивном питании отпадает сама собой. Лишний протеин не превратится в мышцы магическим образом, а просто создаст нагрузку на выделительную систему.

Источник Преимущество Протеиновый шейк Скорость приготовления, удобство в дороге Творог, яйца, мясо Полный набор нутриентов, долгое чувство сытости

При выборе рациона важно учитывать индивидуальные особенности здоровья. Людям с чувствительным ЖКТ стоит внимательно следить за тем, как организм реагирует на каждый конкретный вариант меню. Иногда достаточно просто убрать лишнее, чтобы заметить прогресс без всяких химических добавок.

"Избыток искусственного белка при дефиците клетчатки часто приводит к застою в кишечнике. Организм — это тонкая система, где баланс важнее ударных дозировок", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.

Внешние обстоятельства, вроде громких новостей об атлетах или любой юридический процесс в мире большого спорта, часто создают иллюзию необходимости гонки за результатом. В реальности же стабильность и умеренность приносят плоды гораздо быстрее, чем слепое следование моде на спортивные добавки и жесткие графики их приема.

Ответы на популярные вопросы

Сколько раз в день можно пить протеин

Оптимально заменять им не более одного-двух приемов пищи или перекусов. Основой всегда должна оставаться цельная еда, так как порошок не заменяет всего спектра полезных веществ. Бесконтрольное употребление смесей может негативно сказаться на работе почек и печени.

Можно ли пить протеин вообще без тренировок

В этом есть смысл только при выраженном дефиците белка в обычном рационе, например, у вегетарианцев или людей, восстанавливающихся после операций. В остальном это нецелесообразно — лишние калории из коктейля при отсутствии физической активности могут привести к набору жировой массы.

Нужно ли разводить порошок только на воде

Это вопрос личных предпочтений и целей по калорийности. Вода ускоряет усвоение, молоко делает вкус более насыщенным и добавляет жиров и углеводов. Главное — учитывать общее решение по калориям за сутки.

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