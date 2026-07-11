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Спина больше не ноет по вечерам: какое движение после пробуждения создает мощный мышечный корсет

Спорт

Хотите подтянуть область живота и сделать талию более выраженной, не тратя часы в спортзале? Достаточно освоить одно простое упражнение, которое можно выполнять прямо на полу сразу после пробуждения. Эффективная работа мышц пресса помогает не только улучшить силуэт, но и снять лишнюю нагрузку с поясницы, что благотворно сказывается на осанке и общем самочувствии.

тренировка пресса
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
тренировка пресса

Зачем нужно тренировать мышцы пресса

Живот — это не только эстетическая зона, но и важный мышечный каркас. Прямые мышцы выстилают переднюю стенку и помогают наклонять корпус, а косые отвечают за повороты и поддержание таза. Когда эта мускулатура слабеет, нагрузка перераспределяется на поясничный отдел, что приводит к дискомфорту и "оплыванию" талии.

"Стабильный центр корпуса снимает лишнее напряжение с позвоночника. Крепкие мышцы живота работают как естественный корсет, поддерживая спину, особенно во время сидячей работы", — отметил в беседе с Pravda.Ru Андрей Соловьёв.

Слабость мышц кора провоцирует цепочку напряжения, уходящую в область под лопатками, заднюю поверхность шеи и даже затылок. Это может способствовать возникновению отечности лица и появлению морщин, так как общая мышечная зажатость ухудшает кровообращение.

Как правильно выполнить упражнение

Для выполнения упражнения не требуется специальный инвентарь, только ровная поверхность пола. Регулярность здесь важнее интенсивности, поэтому достаточно уделять процессу всего одну минуту в день.

"Начинающим лучше сосредоточиться на плавности движений, а не на количестве повторений. Рывки только создают лишнюю нагрузку на суставы, которая нам совсем не нужна", — пояснил в беседе с Pravda.Ru Павел Кузнецов.

Техника выполнения:

  • Лягте на спину, вытянув тело в одну линию.
  • Согните ноги в коленях и подтяните их к себе, мягко обхватив руками.
  • На выдохе плавно выпрямите руки и ноги, удерживая их под углом примерно 45 градусов от пола.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Если вы ищете другие способы привести себя в форму без риска для спины, рекомендуем узнать, как минус сантиметры без спортзала: три упражнения, которые реально возвращают талию можно получить с помощью интервального ритма.

Каких результатов ждать

При систематическом подходе вы заметите, что общая подвижность ног повышается, а выносливость заметно растет. Также подобные упражнения часто советуют тем, кто хочет освоить суставы больше не препятствие: этот вид активности сжигает жир в разы быстрее изнурительного бега, так как укрепление пресса помогает лучше контролировать тело в воде.

"Частая ошибка — забывать о дыхании. Правильный вдох и выдох помогают мышцам работать в полном режиме, не перенапрягая при этом брюшную полость", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Марина Гусева.

Действие Ожидаемый эффект
Регулярная тренировка Улучшение выраженности талии
Контроль дыхания Снижение нагрузки на поясницу
Вытяжение ног и рук Повышение подвижности суставов

Ответы на популярные вопросы о тренировке пресса

Подходит ли это упражнение новичкам?

Да, оно является базовым и не требует сложной подготовки. Главное — следить за комфортными ощущениями в пояснице.

Когда можно ожидать видимый результат?

Первые изменения в ощущении легкости тела чувствуются уже после недели регулярной практики, но для визуального подтягивания кожи и мышц требуется больше времени.

Можно ли делать это сразу после еды?

Лучше выполнять упражнение натощак или через пару часов после приема пищи, чтобы не создавать дискомфорт в органах пищеварения.

Что делать, если болит спина при выполнении?

Если возникают неприятные ощущения в пояснице, попробуйте уменьшить угол подъема ног или сократить амплитуду движений до тех пор, пока мышцы пресса не окрепнут.

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Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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