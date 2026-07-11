Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобильное сердце Германии забилось с перебоями: Volkswagen уже не может скрывать масштаб проблем
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Плоский живот за 60 секунд: 3 способа сделать вакуум, который реально меняет форму
Это коснется каждого первокурсника страны: четыре дисциплины стали обязательными для всех кафедр
Не из-за нехватки топлива: зачем власти неожиданно остановили экспорт дизеля и чего хотят добиться
Турция преподнесла туристам главный сюрприз сезона: отдых у моря внезапно стал заметно доступнее
Спасаем длину: как превратить ломкие волосы в шелковое полотно за пару недель
Цифровый занавес опускается: Китай готов запереть самый ценный интеллект XXI века за границами
Вас лишат прав за 5 минут: 3 ошибки в ДТП, которые стоят дороже, чем ремонт машины

Война, которая не закончилась со свистком: спустя десятилетия ФИФА пошла на беспрецедентный шаг

Спорт » Командные виды » Футбол

ФИФА официально отстранила английских арбитров от работы на матчах сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года, сделав геополитическую стабильность приоритетом над судейским рейтингом. Решение затронуло топовых рефери, включая Майкла Оливера и Энтони Тейлора, и продиктовано затяжным эхом Фолклендского конфликта 1982 года. Этот беспрецедентный запрет работает как "зеркальный фильтр": аргентинские судьи также лишены права обслуживать игры англичан, чтобы исключить даже теоретический риск предвзятости, способный спровоцировать международный скандал.

Организация FIFA
Фото: commons.wikimedia.org by albinfo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Организация FIFA

Геополитика вместо свистка: новые правила назначений

На предстоящем мундиале ФИФА внедряет систему "эмоциональной безопасности". Суть проста: ни один арбитр не должен выходить на поле, если результат матча может прямо или косвенно задеть интересы его родины или оживить исторические обиды. Для Майкла Оливера и Энтони Тейлора это означает закрытый доступ к любым играм "альбиселесте". Организаторы стремятся минимизировать человеческий фактор: когда на трибунах кипят страсти, арбитрам сложнее сохранять мотивацию для объективного судейства, находясь под давлением исторического бэкграунда.

"В футболе топ-уровня психология важнее физики. Когда судья понимает, что каждое его решение будет рассматриваться через призму национального конфликта сорокалетней давности, это мешает концентрации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ограничение касается не только прямых встреч Англии и Аргентины. Вето накладывается и на матчи их ближайших конкурентов по группе или сетке плей-офф. ФИФА опасается, что судья может невольно (или осознанно) подыграть аутсайдеру, чтобы выбить из турнира принципиального соперника своего государства на ранней стадии.

Эхо Фолклендов и турнирные расклады

Конфликт из-за Фолклендских островов 1982 года остается болезненной точкой в отношениях Лондона и Буэнос-Айреса. Хотя военные действия давно прекратились, в футболе это противостояние регулярно вспыхивает с новой силой. Напомним, что сборная Аргентины готовится к важным этапам плей-офф, где цена ошибки арбитра возрастает многократно. 

"Спортивная злость хороша в зале, но не в судейской кабине. ФИФА просто перестраховывается, чтобы игроки могли сосредоточиться на технике, а не на том, кто их судит", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Интересно, что аргентинцы часто демонстрируют невероятную выносливость на поле. Добиться такой физической формы помогает не только талант, но и правильно выстроенные тренировки, исключающие переутомление. Однако никакая подготовка не спасет от спорного удаления, если у арбитра сработает подсознательный триггер.

Исключения из правил и логика ФИФА

Запрет не является тотальным на весь период чемпионата. Вето действует только на тех стадиях, где команды могут пересечься в краткосрочной перспективе. Например, на прошлых турнирах аргентинские бригады допускались до матчей европейских топ-сборных, если Аргентина находилась в другой части турнирной сетки и могла встретиться с ними только в финале. ФИФА считает, что такая дистанция гасит геополитическую остроту.

Субъект ограничения Причина / Условие
Английские рефери Матчи Аргентины из-за спора за Фолкленды
Аргентинские рефери Игры сборной Англии (зеркальный запрет)
Параллельные соперники Если результат влияет на позицию Англии/Аргентины
Финальные стадии Возможность допуска при отсутствии прямого влияния

Ответы на популярные вопросы о судейских запретах

Почему ФИФА ввела этот запрет именно сейчас?

Организация усиливает контроль над неспортивными рисками. С учетом растущего напряжения в глобальной политике, ФИФА хочет исключить любые обвинения в предвзятости, которые могут бросить тень на репутацию ЧМ-2026.

Распространяется ли это правило на другие страны с территориальными спорами?

Да, ФИФА регулярно использует практику разведения судей и команд из стран, находящихся в состоянии открытого или латентного конфликта, хотя кейс Англии и Аргентины остается самым медийным.

Как это отразится на карьере Майкла Оливера и Энтони Тейлора?

Их статус не пострадает — они продолжат судить другие топовые матчи. Это техническое ограничение, а не дисциплинарное наказание за их профессиональные навыки.

Может ли Аргентина обжаловать назначение неугодного судьи?

Официально — нет, назначения утверждает судейский комитет ФИФА. Однако действующий регламент уже учитывает эти риски, поэтому официальный протест, скорее всего, не потребуется.

Читайте также

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Общество
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Праздник цвета до самых холодов: почему ваш сад станет другим после появления этого растения
Садоводство, цветоводство
Праздник цвета до самых холодов: почему ваш сад станет другим после появления этого растения
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Здоровье и профилактика
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
Последние материалы
Не из-за нехватки топлива: зачем власти неожиданно остановили экспорт дизеля и чего хотят добиться
Турция преподнесла туристам главный сюрприз сезона: отдых у моря внезапно стал заметно доступнее
Спасаем длину: как превратить ломкие волосы в шелковое полотно за пару недель
Цифровый занавес опускается: Китай готов запереть самый ценный интеллект XXI века за границами
Вас лишат прав за 5 минут: 3 ошибки в ДТП, которые стоят дороже, чем ремонт машины
Татарстан замер среди ночи: один рейс заставил срочно поднять в небо санитарную авиацию
Чужое сердце под капотом: массовые модели Lada неожиданно получили начинку от дорогого кроссовера
Смертельный вирус снова набирает силу: в Конго тревожно растут цифры, которых боялся весь мир
Лень больше не сможет победить: российский ИИ научился уговаривать людей выходить на пробежку
Крыши взлетели раньше тревоги: в Подмосковье стихия показала силу, которой здесь почти не бывает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.