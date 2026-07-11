Лень больше не сможет победить: российский ИИ научился уговаривать людей выходить на пробежку

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Спорт

Российские разработчики представили "Нику" — искусственный интеллект, который работает не с вашими показателями пульса или темпа, а с вашим настроением и мотивацией. В отличие от стандартных трекеров, этот сервис для бегунов минимизирует риск эмоционального выгорания, помогая найти силы для тренировки даже в самый тяжелый день. Чат-бот на базе большой языковой модели ведет полноценный диалог со спортсменом до и после нагрузки, подбирая персональные аргументы, чтобы пробежка состоялась и принесла удовольствие, а не просто "сожженные калории".

Фитнес-браслет на запястье
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Фитнес-браслет на запястье

Как работает "Ника": от чата к тренировке

Стартап, родившийся в стенах Сеченовского университета, нацелен на решение главной проблемы любительского спорта — потери интереса после первых недель занятий. Программа знакомится с пользователем, изучает его типичные "отговорки", бытовые привычки и уровень амбиций. После этого "Ника" начинает инициировать диалоги: она может напомнить о тренировке не сухим уведомлением, а поддерживающим сообщением, адаптированным под текущее состояние бегуна.

"Главная проблема новичков — отсутствие стабильности. ИИ-помощник хорош тем, что он всегда под рукой. В отличие от живого наставника, бот может написать вам именно в тот момент, когда вы сомневаетесь, идти на улицу или остаться дома. Это создает необходимую дисциплинарную рамку без избыточного давления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Помимо общения, в приложении реализованы аналитические инструменты и журнал. Это позволяет видеть не только прогресс в километрах, но и отслеживать изменения своего психологического настроя. Для тех, кто стремится построить мышцы мечты без вреда для тела, такой баланс между физической нагрузкой и ментальным комфортом становится критически важным.

ИИ против тренера: в чем разница поддержек

Разработчики из Сеченовского университета отмечают, что зарубежные аналоги часто уходят в сухую статистику, тогда как "Ника" имитирует присутствие друга. Это особенно полезно, когда спортсмен сталкивается с плато или моральной усталостью. Однако эксперты предупреждают: искусственный разум пока не способен на глубокую эмпатию, необходимую в профессиональном спорте.

"Бег — это не только работа ног, это еще и правильное состояние организма. Если бот помогает вам расслабиться и настроиться, это предотвратит мышечные зажимы. Но помните, что никакой алгоритм не заметит вашу ошибку в технике так, как это сделает человек со стороны", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Важно понимать, что эффективность тренировки зависит не только от настроя, но и от того, насколько точно вы выполняете упражнения. Например, использование домашних аксессуаров требует строгого соблюдения правил, иначе тренажер для пресса может стать причиной травм спины. ИИ в данном случае выступает лишь как мотиватор, а не как контролер безопасности.

Мнение психологов и границы возможностей алгоритмов

Кризисный психолог Анна Базанова в интервью "Известиям" отметила, что ИИ-помощники могут знать о человеке больше, чем команда, за счет постоянного доступа к личным данным и истории переписки. Это позволяет строить уникальный формат взаимодействия. Однако клинические психологи, такие как Ян Левицкий, предостерегают от чрезмерного доверия чат-ботам в сложных ситуациях. При серьезных эмоциональных потрясениях или физическом истощении ИИ может давать неверные, а иногда и вредные советы.

"Для реальной психологической помощи на ИИ как на языковую модель опираться пока рано. Современные исследования показывают, что чат-боты демонстрируют серьезные ограничения при работе со сложными клиническими случаями", — отмечает Ян Левицкий.

"Мотивация часто упирается в физическое самочувствие. Если у человека проблемы с ЖКТ или не хватает энергии из-за диеты, никакой бот не заставит его бежать радостно. Нужно сначала выстроить грамотный рацион, а потом уже искать поддержку в алгоритмах", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Практика: как использовать поддержку для результата

Если ваша цель — не просто бегать, а трансформировать тело, используйте мотивацию бота для выполнения дополнительных комплексов. Например, для коррекции фигуры эффективны упражнения для талии стоя, которые можно делать сразу после пробежки, пока мышцы разогреты.

Функция ИИ-помощника Ожидаемый результат для спортсмена
Персонализированный диалог Снижение психологического барьера перед началом тренировки
Проактивные уведомления Формирование привычки заниматься регулярно, а не по настроению
Аналитика самочувствия Выявление причин лени и предотвращение перетренированности
Эффект присутствия Повышение дисциплины без участия дорогостоящего тренера

Ответы на популярные вопросы о ментальных ИИ-помощниках

Может ли приложение полностью заменить тренера в беге?

Нет, ИИ-помощник вроде "Ники" ориентирован исключительно на мотивацию и психологическую поддержку. Он не видит вашу технику бега, не может скорректировать постановку стопы или положение спины, что критично для профилактики травм. Для здоровья суставов и связок лучше сочетать ИИ с консультациями профильных экспертов, особенно если требуется укрепление глубинной мускулатуры.

Как приложение понимает, какая мотивация мне нужна?

В основе лежит большая языковая модель, которая обучалась на данных реальных людей. На этапе знакомства программа анализирует ваши ответы, выявляет психотип и в дальнейшем подбирает тон общения — от мягкой поддержки до строгого наставничества, реагируя на ваши сообщения в чате.

Безопасно ли доверять свои эмоции искусственному интеллекту?

В качестве "тренажера дисциплины" — да. Но специалисты подчеркивают: при клинической депрессии, апатии или серьезных проблемах со здоровьем алгоритм не заменит врача. Более того, при физических нагрузках важно следить за техникой дыхания, так как ИИ не может физически контролировать ваше состояние в реальном времени.

Подходит ли такой помощник людям старшего возраста?

Да, персонализированный подход делает технологию доступной для всех. Для людей 60+ психологическая поддержка часто становится решающим фактором, чтобы начать проявлять активность. Это может стать отличным дополнением к комплексу упражнений для сохранения легкости движений.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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