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Каждый вдох может стоить результата: как неправильное дыхание быстрее утомляет и мешает сжигать жир

Спорт

Сбитое дыхание и резкая нехватка воздуха в разгар тренировки — верный признак того, что ваш организм работает на пределе возможностей из-за грубой технической ошибки. Неровные вдохи лишают мышцы кислорода, провоцируют скачки давления и заставляют бросать занятие раньше времени. Чтобы избежать одышки и головокружения, необходимо адаптировать ритм дыхания под конкретный вид активности: от силового жима до спокойного плавания.

Девушка тренируется с поднятием тяжестей
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка тренируется с поднятием тяжестей

Аэробика и кардио: поиск естественного ритма

В интенсивных кардионагрузках ключевая задача — не мешать организму. Дыхание должно оставаться естественным и глубоким. Если вы чувствуете, что начинаете "хватать воздух" ртом, значит, темп упражнений слишком высок для вашего текущего уровня подготовки. Контролируйте пульс: избыточная нагрузка часто приводит к потере плотности тканей и общей слабости, что превращает активные движения в пустую нагрузку.

"Многие новички в аэробике совершают одну и ту же ошибку — они дышат слишком часто и поверхностно. Это приводит к быстрому утомлению. Старайтесь делать полный выдох, чтобы освободить место для новой порции кислорода", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Бег и велопрогулки: техника "задувания свечи"

Для бегунов и велосипедистов дыхание — это метроном. Оптимальная схема для бега: на один шаг делайте резкий и глубокий вдох через нос, а на следующие два шага — плавный выдох через рот. Губы при этом следует сложить так, будто вы пытаетесь задуть свечу. Такой подход позволяет легким полностью опустошиться и принять максимум свежего воздуха при следующем вдохе. Правильный ритм особенно важен при борьбе с метаболическим плато, когда вес стоит на месте, несмотря на усилия.

Лайнус Полинг, американский химик и нобелевский лауреат, в свое время отметил уникальность человеческого выдоха: "Выдох каждого из нас неповторим, как отпечатки пальцев", — подчеркнул ученый. Его исследования показали, что в выдыхаемом воздухе содержится около 400 различных веществ.

Силовой тренинг: почему нельзя задерживать воздух

Главное правило работы с весами: усилие всегда делается на выдохе. Например, при выполнении классического приседания вдохните во время опускания корпуса, а мощный выдох сделайте в момент подъема. Это помогает стабилизировать давление и сконцентрироваться на технике. Если вы практикуете силовые тренировки дома, внимательно следите за тем, чтобы не запирать воздух в легких на пике нагрузки.

"Задержка дыхания при жиме или тяге резко повышает внутрибрюшное и кровяное давление. Это опасно для сосудов и сердца. Всегда выпускайте воздух в фазе самого тяжелого усилия — это ваша страховка от травм", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Йога и плавание: специфические методики контроля

В йоге дыхание первичнее самих упражнений. Здесь используются три типа: ключичное, грудное и глубокое брюшное. Во время выполнения асан вдох и выдох осуществляются строго через нос. Это помогает вернуть функциональность задеревенелому телу и успокоить нервную систему.

Пловцам же требуется особая техника: глубокий вдох ртом над водой и полный выдох под воду через нос и рот одновременно. Если вы чувствуете сильную усталость в бассейне, используйте метод восстановления: остановитесь, сделайте глубокий вдох, опустите лицо под воду и сделайте 10-15 медленных, полных выдохов.

"Правильное дыхание в воде помогает быстрее освоить технику плавания новичкам. Главное — выдыхать весь объем воздуха в воду, чтобы не возникало ощущения сдавленности в груди при следующем вдохе", — отметила в беседе с Pravda.Ru тренер по плаванию Наталья Климова.

Тип активности Техника дыхания
Бег / Велосипед Вдох на 1 счет (нос), выдох на 2 счета (рот)
Силовые упражнения Выдох строго на усилии (подъеме веса)
Йога Дыхание через нос, акцент на живот
Плавание Вдох ртом над водой, мощный выдох в воду

Ответы на популярные вопросы о дыхании на тренировках

Можно ли дышать только ртом во время бега?

При высокой интенсивности это допустимо, однако эффективнее сочетать вдох носом и выдох ртом. Это помогает лучше контролировать объем кислорода и предотвращает пересыхание слизистой.

Что делать, если закололо в боку при дыхании?

Обычно это происходит из-за спазма диафрагмы. Нужно замедлиться, сделать глубокий вдох и на выдохе слегка надавить пальцами на область боли, наклонившись вперед.

Почему нельзя задерживать дыхание при поднятии гантелей?

Это вызывает эффект Вальсальвы — опасное повышение давления, которое может привести к обмороку или повреждению мелких сосудов.

Помогает ли глубокое дыхание худеть?

Более 70% токсинов выводится именно через легкие. Правильное насыщение кислородом ускоряет обменные процессы и помогает организму эффективнее расщеплять жировые отложения.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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