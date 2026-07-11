Убираем бока играючи: 4 упражнения стоя, которые преобразят вашу талию за неделю

Многие привыкли считать, что плоский живот — это результат изнурительных скручиваний на полу, от которых часто болит шея, а не укрепляются мышцы. На практике же для формирования подтянутого силуэта достаточно вертикальных нагрузок, которые задействуют глубокие слои мускулатуры гораздо эффективнее классической физкультуры.

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Боковые наклоны для косых мышц

При выполнении боковых наклонов с вытяжением руки важно создать натяжение по всей боковой линии тела. Одна рука тянется вверх и в сторону, имитируя попытку дотянуться до удаленного предмета, а нога одновременно уходит в противоположную сторону. Это создает рычаг, заставляющий косые мышцы живота работать на сопротивление, что гораздо полезнее обычных рывков.

"Главный плюс таких нагрузок — отсутствие давления на позвоночник, которое часто возникает при стандартном прессе на полу. Вертикальные скручивания включают в процесс стабилизаторы, которые в быту почти не задействуются", — объяснил специально для Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Повороты корпуса с акцентом на вытяжение

Слегка согнутые колени и руки, соединенные перед собой, — это база для безопасного поворота. При скручивании корпуса вправо руки поднимаются над головой, а стопа опорной ноги разворачивается вслед за движением. Такой технический нюанс разгружает коленные суставы и позволяет задействовать поясничный отдел без риска травмы.

Скручивания в динамике

Подъем колена к тазу с одновременным поворотом корпуса требует чувства баланса. Спина должна оставаться прямой, а движение выполняется на выдохе. Тот самый секрет эффективности здесь кроется в скорости: чем медленнее происходит подъем, тем меньше работает инерция и тем активнее сокращаются мышечные волокна.

"При выполнении динамических элементов важно следить, чтобы поясница не выгибалась дугой. Если чувствуется напряжение в нижней части спины, это явный вариант ошибки в технике, которую нужно исправлять уменьшением амплитуды", — подчеркнул инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Шаги с имитацией удара

Самый интенсивный этап тренировки включает два шага в сторону с последующим резким, но контролируемым подъемом колена навстречу рукам. Это упражнение напоминает элементы единоборств и значительно поднимает пульс, что необходимо для ускорения обмена веществ. Именно такое решение позволяет тратить больше энергии за короткий интервал времени.

Параметр нагрузки Рекомендуемое значение Время работы на одно упражнение 60 секунд Интервал для отдыха 20 секунд Количество полных кругов 4 — 5 подходов

Ответы на популярные вопросы о тренировках стоя

Можно ли убрать живот только этими упражнениями без диеты

Физическая нагрузка укрепляет мышцы и подтягивает стенки живота, но для заметного уменьшения объемов требуется контроль за калорийностью рациона. Комплекс помогает создать мышечный корсет, который визуально делает талию уже.

Безопасен ли комплекс при болях в пояснице

При наличии хронических заболеваний позвоночника любые скручивания следует выполнять с минимальной глубиной. При возникновении резких ощущений занятия стоит прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Почему тренировка стоя эффективнее обычного пресса

В положении стоя тело вынуждено постоянно удерживать равновесие. Это подключает мелкие мышцы-стабилизаторы, которые почти не отдыхают на протяжении всей минуты, что увеличивает общий энергозатратный фон занятия.

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