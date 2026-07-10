Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
А мы пойдём на север: почему в жару собаки тянут поводок в сторону от привычных маршрутов
Мир на пороге дефицита: решение Пекина спровоцировало тектонический сдвиг в высоких технологиях
Балтийское море 26 лет не расставалось с детским письмом: развязка этой истории тронула до глубины души
Урожай висит на волоске: игнорирование этой летней процедуры может обернуться потерей всех ягод
Золото XXI века лежит не в банках, а под землёй: Китай сделал ставку на богатства Намибии
Подмосковье заволокло черным дымом: пламя охватило крупный торговый центр — людей срочно вывели
Свет в домах больше не пропадет: Севастополь введет выплаты за установку систем электроснабжения
Люкс или бюджет? 3 масла для губ, которые создают безупречный глянцевый финиш
Самолёт теряет главное преимущество: первый российский поезд уже готовят к скорости 400 км/ч

Эффект пуш-ап для ягодиц: 7 упражнений, возвращающих форму без посещения фитнеса

Спорт

Боли в коленях и дискомфорт в пояснице часто сигнализируют о том, что тело потеряло важную опору. Когда тазовые мышцы перестают включаться в работу, нагрузка перераспределяется на суставы и позвоночник, что проявляется быстрой усталостью даже при обычной ходьбе. Проблема носит не только эстетический характер, ведь от тонуса этой зоны зависит правильное положение корпуса и легкость каждого движения в любом возрасте.

Девушка занимается йогой
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка занимается йогой

Подготовка и разогрев без тренажеров

Для занятий дома не требуется сложный инвентарь или много места. Достаточно коврика и двух плотных полотенец. Начинать стоит с мягкой настройки суставов. В положении на одном колене, отведя вторую ногу в сторону, выполняются плавные смещения веса. Это помогает раскрыть тазобедренные суставы и подготовить связки к нагрузке. Правильный вариант разминки исключает резкие рывки — все движения должны быть текучими.

Активация и базовые упражнения

Первый этап тренировки направлен на то, чтобы "разбудить" целевые зоны. Лежа на животе со сложенными под тазом полотенцами, нужно слегка приподнимать бедра. Здесь не нужна большая амплитуда. Важно почувствовать, как включается мускулатура, не создавая лишнего напряжения в нижней части спины. Контроль дыхания помогает стабилизировать корпус и сделать это решение максимально продуктивным.

Упражнение Результат для здоровья
Подъем бедер из положения лежа Снимает компрессию с поясничного отдела
Ягодичный мост Улучшает венозный отток в области таза

Тот самый секрет кроется в медленном темпе. При выполнении ягодичного моста таз нужно поднимать плавно, раскручивая позвоночник как ленту. Это не только укрепляет мышцы, но и возвращает подвижность позвонкам. Стопы должны плотно стоять на полу, создавая надежный фундамент. Если все делать верно, чувствуется не жжение, а приятное тепло и наполненность в рабочих зонах.

"Если ягодицы выключены из движения, колено начинает заваливаться внутрь. Это прямой путь к травме. Упражнения на коленях с использованием полотенца под голень приучают сустав работать в правильной плоскости", — отметил инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Работа на баланс и растяжку

Перекаты таза из стороны в сторону на коленях заставляют работать глубокие мышцы-стабилизаторы. Это отличный способ тренировки координации без осевой нагрузки. В финале комплекса обязательна растяжка. Поза ребенка или мягкие скручивания спины позволяют расслабить ткани и ускорить восстановление. Качественный процесс заминки предотвращает застойные явления и чувство скованности на следующий день.

На финише тренировки стоит занять положение на четвереньках и выполнить округление спины. Это снимает остаточное напряжение и выравнивает дыхание. Такой подход позволяет постепенно менять форму тела, не прибегая к жестким диетам или многочасовому фитнесу. Регулярность дает ощутимый результат уже через несколько недель умеренных нагрузок.

"Для домашнего формата важно выбирать движения, которые имитируют естественную активность. Тело должно двигаться в разных направлениях, тогда и результат будет гармоничным", — объяснил тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли округлить форму без приседаний с гантелями?

Да. Основной объем создается за счет включения большой ягодичной мышцы. Упражнения на коврике при правильной технике и достаточных повторениях справляются с этой задачей не хуже весов.

Как часто нужно заниматься дома?

Для поддержания тонуса достаточно 3-4 тренировок в неделю по 20 минут. Главное — следить за тем, чтобы работали именно ягодицы, а не поясница.

Нужно ли использовать утяжелители для ног?

На начальном этапе в этом нет необходимости. Мышечный отклик можно усилить, увеличив время фиксации в верхней точке упражнения.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Авто
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир. Новости мира
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Мир. Новости мира
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
Болезнь Альцгеймера делает первый ход незаметно: учёные нашли ранний сигнал в работе мозга
Рука тянется сама: как простой зуд ловит безвольный мозг в дофаминовую ловушку
Новые правила комфорта: почему многослойные шторы перестали выглядеть актуально
Болезни после отпуска: чем на самом деле грозит популярный спа-пилинг в аквариуме
Результат ощущается уже после первых подходов: этот тренажер заставляет работать весь мышечный корсет
Гигантская сеть поймала ракету прямо в небе: Китай сделал то, что еще недавно казалось фантастикой
Зима с запасом гнили: 7 причин порчи чеснока и лука, заложенных еще в разгар дачного лета
Море до последнего не хотело отдавать добычу: сахалинец вытащил тунца невероятных размеров
Подмосковная жара приготовила ловушку: не каждый пляж, который выглядит чистым, безопасен для купания
Водка потекла за нефтью: что известно о возможной продаже "Башспирта" в Уфе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.