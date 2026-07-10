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Живот все равно выпирает: неожиданная точка в районе шеи мешает атлетам добиться идеала

Спорт

Красивый и рельефный живот зависит не только от бесконечного выполнения скручиваний. Часто классические упражнения на пресс оказываются бесполезными из-за того, что глубокие мышцы, скрытые от глаз, остаются в спящем состоянии. Профессиональные атлеты знают секрет: чтобы добиться идеального силуэта, нужно задействовать те группы мышц, которые на первый взгляд не имеют отношения к животу, но на деле формируют его мощный каркас и визуальную плоскость.

Мужчина с накаченным прессом
Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина с накаченным прессом

Сгибатели шеи и их влияние на технику

Грудино-ключично-сосцевидные и чешуйчатые мышцы шеи часто включаются в работу, когда пресс не справляется с нагрузкой. Если во время скручиваний голова становится тяжелой, а подбородок непроизвольно тянется к груди, значит, шея пытается "спасти" пресс.

"Это сигнализирует о том, что тело ищет компенсацию из-за нехватки силы глубоких стабилизаторов", — отметил в своей книге "Stop Chasing Pain" Перри Никелстон.

"Напряжение в шее часто блокирует прогресс в тренировках. Если задняя поверхность шеи перегружена, попробуйте простое упражнение для расслабления перед занятием: лягте на пол на пару минут, поместив два теннисных мяча под основание черепа по бокам от позвоночника", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Диафрагма: почему дыхание важнее нагрузки

Поверхностное дыхание — враг плоского живота. Если вы не задействуете диафрагму, эффективность упражнений падает. Слабая диафрагма не дает создать нужное внутрибрюшное давление, из-за чего позвоночник теряет стабильность. Это не только мешает прорисовке "кубиков", но и увеличивает риск травм при выполнении сложных движений, таких как становая тяга.

Для активации диафрагмы представьте корпус в виде цилиндра, который должен расширяться на вдохе во все стороны. В положении лежа на спине при вдохе старайтесь прижать нижнюю часть ребер к полу. Это ощущение нужно переносить на все силовые тренировки. Правильный паттерн дыхания помогает вовремя включить глубокие мышцы кора, что критически важно для эстетики живота.

Зубчатая мышца для скульптурного рельефа

Передняя зубчатая мышца расположена по бокам ребер и отвечает за стабилизацию лопаток. Если в планке ваши лопатки напоминают "крылья" и выпирают назад — эта мышца спит. Ее развитие визуально подчеркивает линии торса и делает живот более фактурным.

"Выполняйте упражнение 'планка-отжимания' для активации зубчатой мышцы: в упоре лежа разводите лопатки в стороны, выталкивая грудной отдел вверх, а затем сводите их обратно, не сгибая локти. Достаточно двух подходов по 12 повторений трижды в неделю", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Поясничная мышца и борьба с выпирающим животом

Поясничная мышца часто находится в гипертонусе из-за сидячего образа жизни. Она тянет таз вперед, создавая излишний прогиб в пояснице, из-за чего живот кажется выпирающим даже при низком проценте жира. Кроме того, перенапряженная поясничная мышца часто выключает из работы ягодицы.

Для растяжки встаньте на правое колено (левая нога впереди под углом 90 градусов), руки на бедрах. Мягко подайте таз вперед до ощущения натяжения в передней части правого бедра на 30 секунд. Затем напрягите правое колено, словно пытаясь сдвинуть его по полу вперед, удерживайте 10 секунд и расслабьтесь. Повторите дважды для каждой стороны. Чтобы во время упражнений на пресс поясница не забирала нагрузку, попробуйте соединить стопы вместе и широко развести колени — это ограничит работу подвздошно-поясничных мышц.

Приводящие мышцы как часть единого кора

Внутренняя поверхность бедер тесно связана с косыми мышцами живота. Вместе они создают единую силовую цепь. Если пресс слаб, приводящие мышцы берут на себя лишнюю работу, что ведет к дисбалансу и неправильной технике при попытках подтянуть ягодицы или укрепить торс.

"Для синхронизации бедер и пресса отлично подходит жим Паллофа. Закрепите фитнес-резинку на уровне груди, отойдите боком до натяжения и удерживайте руки перед собой, сопротивляясь силе, которая тянет вас в сторону. Это учит стабилизаторы работать в связке с ногами", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Проблемная зона / Мышца Способ активации и результат
Шея (сгибатели) Мячики под основание черепа — снимает лишний тонус с пресса
Диафрагма Дыхание "в пол" — повышает стабильность позвоночника
Зубчатая мышца Планка с движением лопаток — рельеф на ребрах
Поясничная мышца Растяжка в выпаде — убирает визуально "надутый" живот
Бедра (приводящие) Жим Паллофа — формирует мощный мышечный корсет

Ответы на популярные вопросы о скрытых мышцах пресса

Почему из-за шеи может болеть пресс?

Шея берет на себя нагрузку, когда прямым мышцам живота не хватает выносливости. В итоге вместо проработки пресса вы получаете перенапряжение шейного отдела и головную боль.

Как дыхание реально влияет на объем талии?

Работа диафрагмы заставляет глубокие поперечные мышцы живота постоянно находиться в легком тонусе, что "собирает" талию и не дает внутренним органам выпячивать стенку живота вперед.

Может ли растяжка сделать живот плоским?

Да, если речь о растяжке поясничной мышцы. Ее укорочение меняет наклон таза, что делает живот выпуклым даже у худых людей. Снятие этого спазма возвращает таз в нейтральное положение.

Как часто нужно делать упражнения для активации этих мышц?

Оптимально включать их в разминку перед основной тренировкой или делать коротким комплексом по 10-15 минут 3-4 раза в неделю для поддержания осанки и тонуса.

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Экспертная проверка: инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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