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Протеин годами заставляли пить по часам: оказалось, мышцы работают совсем по другим правилам

Спорт

Спортивное сообщество годами спорило о времени приема протеина, создавая культ анаболического окна. Современные исследования доказывают: организм гораздо пластичнее, чем считали атлеты старой школы. Важнее не секундомер в руках, а общее количество белка в суточном рационе.

Протеин
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Протеин

Трудности усвоения перед нагрузкой

Попытки загрузить желудок белковым коктейлем прямо перед входом в зал часто заканчиваются провалом. Когда челюсти сжимаются под штангой, кровь отливает от органов пищеварения к работающим мышцам. Вместо энергии атлет получает чувство распирания и тяжесть, что рушит технику выполнения движений.

"Коктейль за полчаса до старта — плохая затея. Если до занятия мало времени, лучше отдать предпочтение углеводам: банану или горсти сухофруктов. Это даст быстрый ресурс без нагрузки на ЖКТ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Для тех, кто предпочитает плотный прием пищи, протеин допустим за полтора-два часа до активности. В таких условиях нутриенты успеют подготовить почву для работы, но не станут балластом. При этом интенсивные интервальные тренировки требуют максимальной легкости, поэтому от молочных напитков перед ними стоит отказаться вовсе.

Миф об окне и реальность

Легенда о необходимости выпить смесь в течение тридцати минут после последнего подхода теряет актуальность. Тело продолжает синтезировать новые структуры несколько часов, а иногда и суток после стресса. Срочность оправдана лишь в том случае, если следующая полноценная трапеза предстоит нескоро.

Время приема Физиологический эффект
Перед тренировкой (за 2 часа) Поддержка аминокислотного пула
Сразу после Быстрое утоление голода, удобство
Между основными блюдами Добор суточной нормы нутриентов

Важно помнить, что даже самый качественный порошок не спасет форму, если нарушен общий режим дня. Дефицит сна и постоянный стресс блокируют прогресс эффективнее, чем отсутствие коктейля в раздевалке. Белок — это строительный материал, который организм распределяет по мере поступления.

"Мышцам безразлично, попал в них протеин через 15 или 90 минут. Главное — общая сумма аминокислот за сутки. Фокусируйтесь на качестве питания в целом, а не на тайминге", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru спортивный диетолог Игорь Королёв.

Приоритет натуральных продуктов

Спортивные добавки созданы для удобства, а не как полноценная альтернатива еде. Творог, куриное филе, рыба или бобовые содержат не только белок, но и сопутствующие микроэлементы. Для тех, у кого подготовка фигуры к лету идет по плану, обычные продукты зачастую предпочтительнее за счет чувства насыщения.

"При наличии в рационе мяса, яиц и молочных продуктов потребность в порошковых смесях исчезает. Они нужны только в условиях жесткого дефицита времени или при невозможности съесть нужный объем пищи", — отметил специально для Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Неконтролируемое потребление протеина создает лишнюю нагрузку на фильтрующие системы организма. Людям с особенностями работы почек или печени следует проявлять осторожность. Коктейль — это инструмент, который должен дополнять выверенный рацион, а не перекрывать ошибки в планировании меню.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли пить протеин на ночь?

Да, это допустимо для предотвращения ночного распада мышечных волокон, особенно если вы используете медленно усваиваемые виды белка, например казеин.

Поможет ли белковый коктейль похудеть без спорта?

Сам по себе продукт не сжигает жир. Он помогает сохранять мышечную массу при дефиците калорий, но только в сочетании с физической активностью.

Вызывает ли избыток белка побочные эффекты?

Чрезмерные дозировки могут провоцировать вздутие и тяжесть в животе. Важно соблюдать индивидуальную норму, рассчитанную исходя из веса и нагрузок.

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Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, спортивный диетолог Игорь Королёв, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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