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Разгрузочный день умеет удивлять: один продукт меняет цифру на весах заметнее остальных

Спорт

Разгрузочный день помогает быстро убрать отеки и тяжесть без изнурительных диет. Это инструмент для экстренного приведения организма в тонус после переедания. Эффект достигается за счет вывода лишней жидкости, а не сжигания жира.

Молодая женщина с измерительной лентой на кухне
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина с измерительной лентой на кухне

Принципы работы пищеварительной системы

Разгрузка не заменяет полноценное похудение. Это суточное снижение калорийности, которое дает отдых желудочно-кишечному тракту. Весы покажут минус уже следующим утром, но важно осознавать механику процесса. Уходит содержимое кишечника и застоявшаяся вода. Жировые клетки за 24 часа не исчезают.

"Разгрузочные дни создают иллюзию стремительного похудения. На самом деле организм просто избавляется от балласта и жидкости. Это полезно для метаболизма, но не является методом борьбы с ожирением", — объяснил специально для Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Систематический подход требует корректировки меню перед тренировкой и в обычные дни. Разовая акция не исправит последствия недельного нарушения режима.

Кисломолочный метод очищения

Кефир остается лидером среди продуктов для экспресс-приведения себя в порядок. Белок подавляет чувство голода, а бактерии стимулируют моторику. За день выпивают около 1,5 литров продукта с жирностью 1–2,5%. Сахар исключен. Объем жидкости делят на пять-шесть приемов. Это позволяет избежать резкого падения энергии. Если такая нагрузка кажется чрезмерной, стоит изучить привычки для рельефного пресса, которые работают на дистанции. Кефирный день — это встряска, а не стабильный рацион.

Гречневая крупа как база

Гречка подходит тем, кто боится срывов. Сложные углеводы расщепляются медленно, поддерживая стабильный уровень глюкозы. Организм не паникует от дефицита калорий. Крупу не варят, а заливают кипятком на ночь. Соль и масло под запретом.

"Гречневая разгрузка считается самой безопасной. Она почти не дает нагрузки на почки и при этом насыщает. Важно не забывать пить чистую воду, иначе вместо легкости получите запор", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по питанию Екатерина Смирнова.

Для тех, кто хочет усилить эффект без жестких ограничений, существуют ленивые упражнения для живота, которые укрепляют внутренний мышечный корсет.

Эффект огурцов и яблок

Овощные и фруктовые дни наиболее агрессивны. Огурцы работают как мягкое мочегонное, быстро избавляя от отеков под глазами и лишних сантиметров на талии. Яблоки содержат пектин, который собирает токсины. Однако кислота может раздражать слизистую желудка.

Продукт Главный эффект
Кефир Улучшение пищеварения и сытость
Гречка Стабильная энергия без чувства голода
Огурцы Максимальный вывод лишней воды
Яблоки Очищение кишечника клетчаткой

Растительная клетчатка требует обильного питья. Без достаточного количества воды организм начнет запасать жидкость еще сильнее. Неверные действия могут привести к тому, что тренировки не принесут результата из-за общего упадка сил.

"Огуречный день идеален в жару или после соленой пищи. Но не пытайтесь проводить его чаще одного раза в неделю. Это стресс, за которым может последовать переедание", — подчеркнул нутрициолог Pravda.Ru Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы

Сколько веса уходит за один день?

В среднем можно потерять от 500 граммов до 1,5 килограммов. Точная цифра зависит от исходного количества лишней жидкости.

Можно ли пить кофе?

Лучше отказаться. Кофеин дает лишнюю нагрузку на сердце и почки во время дефицита калорий. Чистая вода — единственный обязательный напиток.

Кому противопоказаны такие дни?

Людям с диабетом, гастритом в стадии обострения, беременным и кормящим женщинам. Любые резкие ограничения рациона требуют консультации врача.

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Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, нутрициолог Алексей Дорофеев, консультант по питанию Екатерина Смирнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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