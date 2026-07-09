Суставы больше не препятствие: этот вид активности сжигает жир в разы быстрее изнурительного бега

Плавание позволяет сжигать до 400 калорий всего за полчаса, при этом нагрузка на суставы и позвоночник остается минимальной. Это идеальный способ избавиться от лишних сантиметров на талии и укрепить мышцы всего тела без риска получить травму, что часто случается при беге или прыжках. Регулярные водные тренировки не только ускоряют метаболизм, но и помогают сформировать выносливость, увеличивая объем легких и оздоравливая сердечно-сосудистую систему.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Плавание

Почему плавание эффективно для похудения

Вода плотнее воздуха, поэтому любое движение в бассейне или открытом водоеме требует больше энергетических затрат. Плавание задействует практически все крупные мышечные группы: от плечевого пояса и пресса до квадрицепсов. Это делает его полноценной тренировкой на все тело. В отличие от занятий в зале, здесь тело продолжает тратить энергию еще долгое время после завершения заплыва из-за процессов терморегуляции.

"Плавание уникально тем, что плавучесть воды снимает осевую нагрузку с позвоночника. Это позволяет людям с лишним весом тренироваться долго и интенсивно, не опасаясь за колени или связки, в то время как обычный бег для них может быть противопоказан", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Исследования показывают, что плавание трижды в неделю по 60 минут позволяет терять до двух килограммов чистого жира в месяц без жестких диет. При этом коррекция фигуры происходит пропорционально: за счет активной работы корпуса талия становится уже, а кожа подтягивается под воздействием естественного гидромассажа.

Выбор стиля: что быстрее сжигает жир

Расход калорий напрямую зависит от выбранного стиля. Самым энергозатратным считается баттерфляй, однако он требует серьезной технической подготовки. Для похудения лучше чередовать кроль и брасс. За 30 минут активного кроля организм тратит около 404 калорий, в то время как спокойный брасс сожжет около 360 калорий.

"Многие совершают ошибку, плавая с поднятой над водой головой. Это перенапрягает шею и выключает из работы мышцы пресса. Чтобы живот уходил быстрее, освойте выдох в воду — так тело примет горизонтальное положение, и мышцы кора включатся на полную мощность", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Техника выполнения кроля для жиросжигания: движения рук должны быть цикличными — пока одна рука совершает гребок под водой, другая проносится над поверхностью. Ноги работают в ритме "ножниц", движения идут от бедра, а не от колена. Лицо опущено в воду, вдох делается поворотом головы в сторону под руку, которая в этот момент находится над водой.

Как тренироваться для максимального результата

Чтобы прогресс не останавливался, важно избегать однообразия. Если просто медленно плавать от бортика к бортику, организм быстро адаптируется. Используйте интервальный метод: проплывите один бассейн на максимальной скорости, а следующие два — в восстановительном темпе. Это создаст метаболический отклик, который поможет вернуть талии стройность быстрее, чем при монотонной нагрузке.

Стиль плавания Расход калорий (30 мин) Кроль (интенсивно) 404 ккал Баттерфляй 450 ккал Брасс (активно) 367 ккал Плавание на спине 250 ккал

"Для тех, кто хочет сделать акцент на бедра и ягодицы, я рекомендую плавание с доской в руках. Когда вы выключаете руки и работаете только ногами, нагрузка на нижнюю часть тела возрастает в разы. Это отличный способ проработать контуры ног без тяжелых весов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Важно помнить о регулярности. Даже две-три тренировки в неделю принесут больше пользы, чем один пятичасовой заплыв раз в месяц. Часто отсутствие системы становится главной причиной, по которой вес стоит на месте.

Ответы на популярные вопросы о плавании

Можно ли похудеть, если просто "болтаться" в воде?

Даже пребывание в прохладной воде заставляет организм тратить калории на обогрев, но для реального похудения нужна работа мышц. Без активных движений результат будет минимальным и краткосрочным.

Как часто нужно посещать бассейн для видимого эффекта?

Оптимальный режим для снижения веса — 3 тренировки в неделю по 45-60 минут. Этого достаточно для запуска процессов жиросжигания и полноценного восстановления мышц между занятиями.

Помогает ли плавание убрать именно живот?

Локального жиросжигания не существует, но плавание отлично укрепляет глубокие мышцы пресса и косые мышцы живота. За счет общего снижения процента жира и укрепления "корсета" талия визуально уменьшается.

Нужно ли плавать на пустой желудок?

Плавать сразу после еды тяжело и вредно для пищеварения. Лучше перекусить сложными углеводами за 1.5-2 часа до тренировки, чтобы у организма была энергия для интенсивной работы.

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