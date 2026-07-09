Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капот стал ловушкой для водителей: почему не стоит открывать его по первому требованию
Земля отдала долг: как рядовые раскопки под Оренбургом обернулись мировой сенсацией
Сытно, быстро и без лишней посуды: как вкусно накормить семью, не потратив весь вечер у плиты
Жесткие лимиты на АЗС: в Нижегородской области изменились правила продажи топлива
Саратов бьет все рекорды лета: неожиданный финалист переписал правила доступного отдыха в России
Сладкие хлопья и фастфуд нанесли неожиданный удар: в головах детей начались необратимые сдвиги
Одна модель сделала весь результат: как этот кроссовер вытянул продажи Москвича в июне
Древние камни Южной Африки заговорили: они навсегда изменили взгляд на историю формирования жизни
Лето без чемоданов и виз: почему этим летом все выбирают отдых рядом с домом

Суставы больше не препятствие: этот вид активности сжигает жир в разы быстрее изнурительного бега

Спорт » Одиночные виды » Плавание

Плавание позволяет сжигать до 400 калорий всего за полчаса, при этом нагрузка на суставы и позвоночник остается минимальной. Это идеальный способ избавиться от лишних сантиметров на талии и укрепить мышцы всего тела без риска получить травму, что часто случается при беге или прыжках. Регулярные водные тренировки не только ускоряют метаболизм, но и помогают сформировать выносливость, увеличивая объем легких и оздоравливая сердечно-сосудистую систему.

Плавание
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Плавание

Почему плавание эффективно для похудения

Вода плотнее воздуха, поэтому любое движение в бассейне или открытом водоеме требует больше энергетических затрат. Плавание задействует практически все крупные мышечные группы: от плечевого пояса и пресса до квадрицепсов. Это делает его полноценной тренировкой на все тело. В отличие от занятий в зале, здесь тело продолжает тратить энергию еще долгое время после завершения заплыва из-за процессов терморегуляции.

"Плавание уникально тем, что плавучесть воды снимает осевую нагрузку с позвоночника. Это позволяет людям с лишним весом тренироваться долго и интенсивно, не опасаясь за колени или связки, в то время как обычный бег для них может быть противопоказан", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Исследования показывают, что плавание трижды в неделю по 60 минут позволяет терять до двух килограммов чистого жира в месяц без жестких диет. При этом коррекция фигуры происходит пропорционально: за счет активной работы корпуса талия становится уже, а кожа подтягивается под воздействием естественного гидромассажа.

Выбор стиля: что быстрее сжигает жир

Расход калорий напрямую зависит от выбранного стиля. Самым энергозатратным считается баттерфляй, однако он требует серьезной технической подготовки. Для похудения лучше чередовать кроль и брасс. За 30 минут активного кроля организм тратит около 404 калорий, в то время как спокойный брасс сожжет около 360 калорий.

"Многие совершают ошибку, плавая с поднятой над водой головой. Это перенапрягает шею и выключает из работы мышцы пресса. Чтобы живот уходил быстрее, освойте выдох в воду — так тело примет горизонтальное положение, и мышцы кора включатся на полную мощность", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Техника выполнения кроля для жиросжигания: движения рук должны быть цикличными — пока одна рука совершает гребок под водой, другая проносится над поверхностью. Ноги работают в ритме "ножниц", движения идут от бедра, а не от колена. Лицо опущено в воду, вдох делается поворотом головы в сторону под руку, которая в этот момент находится над водой.

Как тренироваться для максимального результата

Чтобы прогресс не останавливался, важно избегать однообразия. Если просто медленно плавать от бортика к бортику, организм быстро адаптируется. Используйте интервальный метод: проплывите один бассейн на максимальной скорости, а следующие два — в восстановительном темпе. Это создаст метаболический отклик, который поможет вернуть талии стройность быстрее, чем при монотонной нагрузке.

Стиль плавания Расход калорий (30 мин)
Кроль (интенсивно) 404 ккал
Баттерфляй 450 ккал
Брасс (активно) 367 ккал
Плавание на спине 250 ккал

"Для тех, кто хочет сделать акцент на бедра и ягодицы, я рекомендую плавание с доской в руках. Когда вы выключаете руки и работаете только ногами, нагрузка на нижнюю часть тела возрастает в разы. Это отличный способ проработать контуры ног без тяжелых весов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Важно помнить о регулярности. Даже две-три тренировки в неделю принесут больше пользы, чем один пятичасовой заплыв раз в месяц. Часто отсутствие системы становится главной причиной, по которой вес стоит на месте.

Ответы на популярные вопросы о плавании

Можно ли похудеть, если просто "болтаться" в воде?

Даже пребывание в прохладной воде заставляет организм тратить калории на обогрев, но для реального похудения нужна работа мышц. Без активных движений результат будет минимальным и краткосрочным.

Как часто нужно посещать бассейн для видимого эффекта?

Оптимальный режим для снижения веса — 3 тренировки в неделю по 45-60 минут. Этого достаточно для запуска процессов жиросжигания и полноценного восстановления мышц между занятиями.

Помогает ли плавание убрать именно живот?

Локального жиросжигания не существует, но плавание отлично укрепляет глубокие мышцы пресса и косые мышцы живота. За счет общего снижения процента жира и укрепления "корсета" талия визуально уменьшается.

Нужно ли плавать на пустой желудок?

Плавать сразу после еды тяжело и вредно для пищеварения. Лучше перекусить сложными углеводами за 1.5-2 часа до тренировки, чтобы у организма была энергия для интенсивной работы.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Астраханская область
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Экономика и бизнес
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир. Новости мира
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская СБУ провалила работу во Львове, этим пользуется польская разведка Любовь Степушова
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Последние материалы
Лето без чемоданов и виз: почему этим летом все выбирают отдых рядом с домом
Цунами увольнений в Германии: легендарный автоконцерн запускает масштабную волну сокращений
Маски сброшены окончательно: конфликт с Блейк Лайвли заставил супругу Джастина Бальдони заговорить
Не просто буквы: что на самом деле изменилось для водителей после переименования ГИБДД в ГАИ
Ни свиты, ни шоу: скромная прогулка Пугачёвой и Галкина* в Юрмале попала в объектив случайного фотографа
Ошибка в ПФР или реальность? Как Маша Распутина за 37 лет карьеры получила пенсию в 8 тысяч
Еда для зрения сработала не так, как ждали: почему чернику надо есть, пока глаза ещё здоровы
Эпоха анонимных поездок в Москве завершена: система проката принудительно изменила условия доступа
Праздник цвета до самых холодов: почему ваш сад станет другим после появления этого растения
Суставы больше не препятствие: этот вид активности сжигает жир в разы быстрее изнурительного бега
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.