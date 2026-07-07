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МОК отменил дисквалификацию ОКР. Путь на Олимпиаду открыт, но есть неприятный момент

Спорт

Российские спортсмены возвращаются на мировую арену без необходимости проходить унизительные проверки на политическую нейтральность. Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР), открыв путь к участию в международных турнирах и организации соревнований внутри страны. 

Лёгкая атлетика
Фото: commons.wikimedia.org by Matt Lee mattlee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лёгкая атлетика

Главные изменения в правилах допуска

Решение МОК существенно меняет статус российских атлетов на международном уровне. Самым значимым пунктом стала полная отмена проверок на «политическую нейтральность», которые ранее были обязательным условием для допуска к стартам.

Помимо этого, сняты запреты на участие сборных команд в международных турнирах. Теперь Россия снова может принимать мировые соревнования на своей территории. Что касается использования государственного флага и гимна, то этот вопрос больше не решается централизованно — право допуска атлетов с национальной символикой передано на усмотрение каждой отдельной международной спортивной федерации.

Россия пошла на условие МОК по новым территориям

Основанием для пересмотра решения стал анализ Комиссии по правовым вопросам МОК. Организация отметила, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные структуры на территориях, ранее находившихся под юрисдикцией НОК Украины ( ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). ОКР, в свою очередь, официально подтвердил отсутствие деятельности в этих регионах.

При этом внутри России сохраняется полная материальная поддержка спортсменов из новых регионов, что позволяет им полноценно участвовать во всех национальных первенствах. 

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал ситуацию следующим образом: «Отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом».

Что изменилось Результат для спортсмена
Отмена политических проверок Допуск к стартам без деклараций о нейтральности
Снятие запрета на командные виды Возможность выступать в составе национальных сборных
Разрешение на турниры в РФ Проведение международных стартов на домашней арене
Передача решения по флагу федерациям Шанс выступать под триколором (зависит от вида спорта)

Перспективы: Сенегал-2026 и США-2028

Ранее МОК утвердил изменения в Олимпийскую хартию, усиливающие принцип политической нейтральности в мировом спорте. Решение принято на 146-й сессии МОК, которая проходит 24–25 июня в Лозанне.

Обновлённые положения закрепляют, что спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время.

Также в хартию добавлена формулировка о роли самого МОК: организация должна всегда сохранять нейтралитет, свободный от государственного, культурного, общественного и экономического давления.

Новые правила открывают перед атлетами конкретные горизонты. Российская сборная получила возможность выступить под национальным флагом на юношеских Олимпийских играх в Сенегале осенью 2026 года. Кроме того, начинается полноценный процесс отбора на летнюю Олимпиаду-2028, которая пройдет в США. 

Ответы на популярные вопросы о возвращении атлетов

Смогут ли спортсмены выступать под флагом РФ уже сейчас?

Решение об использовании национального флага и гимна теперь принимает каждая международная федерация самостоятельно. Единого правила для всех видов спорта нет.

Как будет проходить допинг-контроль?

До полного восстановления РУСАДА тестирование российских спортсменов будет осуществлять Международное агентство по тестированию (ITA).

Вернутся ли российские чиновники в структуры МОК?

Нет, в текущем решении МОК указал, что не будет приглашать российских чиновников на свои мероприятия.

Когда начнется полноценный отбор на Олимпиаду-2028?

Процесс отбора начинается уже сейчас, так как снятие основных ограничений позволяет атлетам полноценно интегрироваться в мировой соревновательный цикл.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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