Одежда будет сидеть совсем иначе: три упражнения помогут убрать складки на спине без тренажёров

Складки на спине в области лопаток и поясницы появляются из-за снижения тонуса широчайших и ромбовидных мышц. Решить проблему помогают целевые нагрузки, которые можно выполнять в домашних условиях с минимальным инвентарем. Три базовых упражнения возвращают плотность тканям и выравнивают рельеф кожи.

Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная девушка

Тяга гантели к поясу

Это движение задействует широчайшие мышцы, которые отвечают за плотность боковых зон спины. При их слабости кожа начинает провисать, образуя валики. Использование отягощения позволяет создать необходимый стимул для укрепления мышечных волокон.

Для выполнения требуется опора — стул или край дивана. Упритесь левым коленом и рукой в поверхность. Правую руку с гантелью весом 1—2 кг опустите вниз. На выдохе потяните вес к бедру, максимально сводя лопатку. На вдохе плавно вернитесь в исходную точку. Повторите 12 раз и смените сторону. Регулярная тренировка помогает быстро вернуть тонус тканям.

"Складки часто сигнализируют о дефиците нагрузки на верхний плечевой пояс. Без работы мышц кожа теряет опору. Силовые упражнения даже с небольшим весом восстанавливают эту структуру", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Работа над областью лопаток

Разведения рук в наклоне прицельно нагружают ромбовидные мышцы. Именно эта зона страдает от сидячего образа жизни, что приводит к деформации силуэта и появлению заломов выше талии. Упражнение также положительно влияет на осанку, расправляя плечи.

Наклоните корпус вперед под углом 45 градусов, сохраняя спину ровной. Слегка согните колени. Руки с легкими гантелями или бутылками воды держите перед собой. Разведите их в стороны до уровня плеч, фиксируя напряжение между лопатками на одну секунду. Сделайте 15 повторений. Если фитнес дома стал привычкой, постепенно увеличивайте число подходов.

Упражнение Целевая зона Тяга в наклоне Боковые складки и широчайшие мышцы Разведения рук Область между лопаток Лодочка Мышечный корсет и поясница

"Техника важнее веса. При разведении рук важно исключить рывки и концентрироваться на сведении лопаток, иначе нагрузка уйдет в шею", — подчеркнул тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Лодочка для укрепления корсета

Упражнение "лодочка" задействует глубокие разгибатели спины. Это базовое движение, для которого не нужен инвентарь. Оно создает жесткий каркас, препятствующий сползанию мягких тканей вниз под действием гравитации.

Лягте на живот, вытянув руки вперед. Одновременно поднимите верхнюю часть тела и прямые ноги над полом. Удерживайте положение 3 секунды. Взгляд должен быть направлен строго в пол, чтобы избежать перенапряжения шейного отдела. Выполните 10 повторений. Если чувствуете, что нагрузка велика, попробуйте сначала работу с мышцами через дыхательные практики, чтобы подготовить корсет.

"Для восстановления тонуса важна системность. Игнорирование питания сводит эффект упражнений к минимуму. Белок в рационе необходим для регенерации тканей", — отметила нутрициолог Алексей Дорофеев.

Для достижения видимого результата достаточно заниматься 3 раза в неделю. Комплексный подход, включающий восстановление мышц и правильный питьевой режим, позволяет увидеть первые изменения через 4 недели тренировок.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли убрать складки только массажем?

Массаж улучшает микроциркуляцию, но не создает мышечную опору. Без укрепляющих упражнений эффект будет кратковременным.

Какой минимальный вес гантелей нужен?

Для новичков достаточно 0,5—1 кг. Можно использовать стандартные пластиковые бутылки с водой того же объема.

Поможет ли обычная планка от складок на спине?

Планка укрепляет переднюю стенку живота, но для спины эффективнее динамические упражнения и функциональный тренинг.

Читайте также