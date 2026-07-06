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Россию попытались оставить за бортом чемпионата Европы — но без турнира осталась другая страна

Спорт

Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия из-за дискриминационной политики в отношении атлетов из России и Белоруссии. Европейская стрелковая конфедерация (ESC) приняла решение о переносе турнира в испанскую Гранаду, поскольку эстонские власти отказались гарантировать въезд всем участникам соревнований, имеющим на это законное право. Ситуация критична тем, что этот чемпионат является ключевым этапом квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, и недопуск спортсменов по политическим мотивам нарушает базовые регламенты международного спорта.

Стрельба
Фото: ru.freepik.com by freepic.diller
Стрельба

Причины переноса турнира в Испанию

Изначально Эстония планировала принять европейское первенство в Таллине, однако местный стрелковый союз подтвердил, что мероприятие перебазируется в Гранаду. Основным камнем преткновения стало нежелание Таллина обеспечивать визовую поддержку и допуск на свою территорию российских и белорусских стрелков. Для ESC такая позиция оказалась неприемлемой, так как регламент турнира подразумевает равные возможности для всех претендентов на олимпийские лицензии.

"Любая попытка ограничить доступ спортсменов к квалификационным стартам автоматически лишает страну права на проведение международного события. Организаторы обязаны соблюдать нейтралитет, иначе турнир теряет легитимность в глазах МОК", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

На официальном портале Европейской стрелковой конфедерации принимающей стороной уже указана Испания. Сроки проведения остались практически неизменными — стрелки разыграют медали и путевки на Игры в период с 3 по 9 марта. Стоит отметить, что необоснованное давление на международные федерации иногда приводит к масштабным кризисам, как это демонстрируют последствия кулуарного давления на ФИФА, грозящие расколом в футбольном мире.

Нейтральный статус и олимпийские квоты

Международная федерация спортивной стрельби (ISSF) ранее подтвердила право россиян и белорусов выступать в нейтральном индивидуальном статусе. Это решение соответствует текущим рекомендациям Международного олимпийского комитета, которые позволяют атлетам участвовать в отборе при отсутствии активной поддержки государственных структур. Однако Эстония проигнорировала эти нормы, что и привело к оперативному вмешательству ESC.

"Стрелковый спорт требует предельной концентрации и стабильной нервной системы. Подобные логистические встряски и политические скандалы всегда бьют по подготовке атлетов, которым приходится менять график тренировок буквально за несколько месяцев до старта", — отметил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Для профессиональных спортсменов перенос соревнований означает необходимость заново адаптироваться к условиям стрельбища, климату и часовому поясу. Кроме того, важно помнить, что интенсивные нагрузки требуют грамотного восстановления. При подготовке к таким ответственным стартам мышечный голод может убить прогресс, если атлет не скорректирует рацион в соответствии с новым графиком поездки.

Последствия политизации спорта

Утрата права на проведение чемпионата Европы — серьезный репутационный удар по спортивной инфраструктуре Эстонии. Теперь Испания, имеющая опыт проведения крупных стрелковых форумов, возьмет на себя функции главного квалификационного хаба. Помимо Олимпиады-2028, в Гранаде будут разыграны квоты на будущие Европейские игры, что повышает статус мероприятия до максимально возможного в этом сезоне.

Важно помнить, что даже для любителей, занимающихся стрельбой или фитнесом, системность важнее громких заявлений. Ошибки в подходе к делу часто мешают результату: например, приседания не всегда оказываются главным упражнением при работе над фигурой, если игнорировать технику и баланс. Так и в международном спорте — игнорирование правил ведет к потере позиций.

Параметр ситуации Решение / Последствие
Позиция Эстонии Отказ в допуске россиян и белорусов
Реакция ESC Лишение Эстонии права проведения ЧЕ
Новое место проведения Гранада, Испания
Статус спортсменов РФ Нейтральный индивидуальный (допущены)
Значимость турнира Квалификация к Олимпиаде-2028

Ответы на популярные вопросы о международных стартах

Почему чемпионат нельзя было провести без сборной России?

Стрелковые федерации обязаны соблюдать принцип инклюзивности, особенно на отборочных турнирах к Олимпиаде. Отсутствие сильных конкурентов по политическим причинам ставит под сомнение спортивную ценность завоеванных лицензий и нарушает концепцию честной борьбы.

Как перенос турнира влияет на подготовку спортсменов?

Смена места проведения за полгода до старта заставляет команды менять логистику, бронирование отелей и тренировочные сборы. Это создает дополнительную финансовую и психологическую нагрузку на атлетов и национальные федерации.

Может ли Эстония оспорить это решение?

Решение Европейской стрелковой конфедерации является окончательным в рамках их юрисдикции. Поскольку Эстония не смогла обеспечить гарантии безопасности и доступа для всех участников, шансы на успешную апелляцию практически отсутствуют.

Допустят ли россиян под флагом в Испании?

Нет, согласно правилам ISSF и рекомендациям МОК, российские стрелки продолжат выступать под нейтральным флагом. Однако в Испании им гарантирован въезд и возможность участия в соревнованиях, чего не могла обещать эстонская сторона.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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