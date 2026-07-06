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Низ живота портит силуэт даже после похудения: эти три упражнения изменят ситуацию

Спорт

Сидячая работа и возрастные изменения часто приводят к слабости глубоких мышц и появлению валика внизу живота. Обычные упражнения на пресс редко решают проблему, так как игнорируют состояние тазового дна. Три простые техники помогают восстановить мышечный корсет и улучшить внутреннее состояние организма.

Худая девушка
Фото: Designed by Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худая девушка

Корневой замок для глубокого тонуса

Мула Бандха пришла в современную реабилитацию из практик йоги. Упражнение направлено на изометрическое сокращение диафрагмы таза. Выполнять его можно незаметно для окружающих во время поездки в транспорте или работы за компьютером. На выдохе необходимо плавно подтянуть внутренние мышцы вверх, к пупку, удерживая напряжение несколько секунд. На вдохе следует медленное расслабление.

"Статические нагрузки на глубокие ткани часто эффективнее динамических махов ногами. Корневой замок активирует те волокна, которые удерживают внутренние органы в правильном положении", — объяснил специально для Pravda.Ru инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв.

Начинающим рекомендуется делать 5–10 повторений, постепенно доводя их количество до 30. Важно не задерживать дыхание во время усилия, чтобы не создавать избыточное давление внутри брюшной полости. Регулярная практика помогает убрать выпячивание живота, которое часто связано не с жировыми отложениями, а с потерей упругости связок.

Усложненный мост против застоя

Второй этап тренировки задействует заднюю цепь мышц и нижнюю часть живота. Исходное положение: лежа на спине, стопы прижаты к полу, колени согнуты. При подъеме таза на выдохе нужно одновременно напрягать сфинктеры и мышцы тазового дна. В верхней точке тело должно образовывать прямую линию от плеч до колен.

Параметр тренировки Рекомендуемая норма
Количество повторов 10–12 раз
Пауза в верхней точке 2–3 секунды
Частота занятий ежедневно

Этот метод отличается от классического фитнес-моста акцентом на внутреннее усилие. Когда живот втягивается сам за счет работы диафрагмы, нагрузка распределяется равномерно. Плавный ритм движений исключает рыви и снижает риск травматизации поясничного отдела.

"Многие игнорируют технику, стараясь поднять таз как можно выше. Но секрет успеха в осознанном сокращении мышц кора. Только так можно включить глубокий мышечный корсет", — подчеркнул тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Поза счастливого ребенка и разгрузка

Завершает комплекс Ананда Баласана. Нужно лежа на спине подтянуть колени к подмышкам и захватить руками внешние края стоп. В этой позиции важно максимально прижать крестец к полу. Упражнение не требует активных движений, достаточно удерживать позу 1–2 минуты, глубоко дыша нижней частью легких.

Статика в этом положении способствует оттоку лимфы и снятию зажимов в области таза. Дыхание животом мягко воздействует на кишечник, стимулируя пищеварительные процессы. Часто простые движения оказываются эффективнее тяжелых весов, так как восстанавливают естественную подвижность суставов.

"Дыхательные практики и растяжка в области таза убирают поясничный гиперлордоз. Именно лишний изгиб в спине часто делает живот визуально больше", — отметила в беседе с Pravda.Ru тренер по йоге Оксана Васильева.

После 40 лет, когда замедляются обменные процессы, такие тренировки становятся необходимостью. Они помогают поддерживать корректную работу органов малого таза и предотвращают опущение тканей. Чтобы усилить эффект, можно комбинировать комплекс с методикой диафрагмального дыхания, что ускорит коррекцию силуэта.

Ответы на популярные вопросы о гимнастике

Как быстро появятся первые результаты?

При ежедневном выполнении тонус мышц повышается через 3–4 недели. Визуальное подтягивание живота становится заметным ко второму месяцу занятий.

Можно ли делать упражнения при болях в спине?

Поза счастливого ребенка и мягкий мост полезны для разгрузки поясницы. Однако при острых болях и протрузиях необходима консультация врача.

Нужно ли менять диету для работы мышц таза?

Прямой связи нет, но правильный рацион снижает вздутие живота, что облегчает выполнение Мула Бандхи. Оптимально сочетать тренировки с проработкой глубоких мышц через планку.

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Экспертная проверка: инструктор по реабилитационному фитнесу Артём Ковалёв, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, тренер по йоге Оксана Васильева
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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