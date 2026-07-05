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Самый опасный голод наступает между едой: эти перекусы помогут пережить его без срывов

Спорт

Белок остается фундаментом для контроля аппетита и сохранения плотности мышц. Правильный выбор продуктов между основными приемами пищи предотвращает переедание и удерживает сахар на стабильном уровне. Пять проверенных сочетаний помогут закрыть потребность в нутриентах без лишних усилий на кухне.

Греческий йогурт с фундуком и изюмом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Греческий йогурт с фундуком и изюмом

Творог и овощная нарезка

Творог лидирует в списке доступных источников казеина. Этот тип белка усваивается медленно, что защищает от чувства голода на несколько часов. В стандартной порции весом 150 граммов содержится порядка 12–14 граммов строительного материала для тканей. Добавление огурцов или сельдерея насыщает рацион клетчаткой и создает нужный объем в желудке. Бюджетная диета часто строится на таких простых продуктах, которые превосходят дорогостоящие добавки по эффективности.

"Творог идеален для тех, кто следит за фигурой. Медленные белки поддерживают сытость, а овощи помогают ЖКТ справляться с нагрузкой", — отметил специально для Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Йогурт с ягодами

Греческий йогурт без сахара — это концентрированный белок, порция которого выдает до 20 граммов нутриента. В сочетании с малиной или черникой получается сбалансированный состав, богатый антиоксидантами. Это помогает организму справляться с окислительным стрессом после работы. Важно помнить, что питание после тренировки не обязательно должно быть мгновенным, но должно быть качественным.

Вареные яйца и мясо

Два яйца обеспечивают около 10 граммов полноценного белка со всеми аминокислотами. Это самый мобильный вариант перекуса, который не требует условий хранения в течение нескольких часов. Если добавить ломтик вяленого мяса, общее содержание белка в приеме пищи поднимется до 22 граммов. Правильное восстановление мышц напрямую зависит от таких регулярных подпиток. Яйца также содержат холин, необходимый для работы мозга и нервной системы.

"Яйца — эталон по аминокислотному составу. Это база для тех, кто хочет сохранить сухую массу при дефиците калорий", — объяснил эксперт Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Хумус и растительный белок

Нут в основе хумуса дает растительный белок и сложные углеводы. В 100 граммах продукта содержится 9 граммов белка. Макание моркови или болгарского перца в пасту заменяет привычные вредные снеки. Такой перекус подходит для тех, кто избегает лактозы или придерживается вегетарианства. Комбинация нута и кунжутной пасты (тахини) создает полноценный профиль белков, необходимых для тонуса сосудов и мышц.

Продукт (порция) Белок (г)
Греческий йогурт (170 г) 17
Творог 5% (150 г) 24
Два вареных яйца 12
Бобы эдамаме (100 г) 11

Бобовые и орехи

Молодые соевые бобы эдамаме содержат 11 граммов белка на 100 граммов веса. Это редкий растительный источник, имеющий в составе все незаменимые аминокислоты. Горсть орехов добавит полезные жиры, но здесь важна мера. Миндаль для похудения полезен только в сыром виде и ограниченном количестве, иначе высокая калорийность перечеркнет пользу. Сочетание бобовых и орехов дает длительный приток энергии без скачков инсулина.

"Орехи и бобовые — отличный перекус в дорогу. Они не портятся и быстро закрывают дефицит калорий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы

Сколько раз в день можно перекусывать?

Оптимально делать 1–2 перекуса между основными приемами пищи, если интервалы между ними превышают 4–5 часов. Это помогает контролировать объем порций во время обеда и ужина.

Нужно ли есть белок сразу после тренировки?

Жесткого правила углеводного окна не существует, но белковый перекус в течение часа после нагрузки ускоряет восстановление тканей и снимает мышечную усталость.

Можно ли заменить еду протеиновыми батончиками?

Цельные продукты предпочтительнее, так как батончики часто содержат скрытые сахара и подсластители, которые могут провоцировать аппетит вместо его подавления.

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Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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