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Силуэт станет тонким и изящным: три приема, меняющие форму ног без лишних нагрузок

Спорт

Стремление привести форму в порядок часто упирается в нехватку времени на полноценные визиты в зал. На практике же выясняется, что для заметных перемен в силуэте ног не требуются сложные тренажеры или многочасовые циклы нагрузок. Внимание пользователей соцсетей захватил подход, основанный на коротких, но регулярных сессиях, доступных в домашних условиях. 

Девушка занимается фитнесом
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается фитнесом

Три кита стройности: от приседов до выпадов

Методика, ставшая вирусной благодаря блогеру Yindee, опирается на базу, знакомую с уроков физкультуры. Это приседания, классические выпады и статические нагрузки на мышцы пресса и бедер. Такая комбинация заставляет работать крупные группы мышц, что само по себе требует серьезных энергозатрат. Если выполнять эти движения ежедневно в течение 10–15 минут, тело начинает адаптироваться, уходит отечность и улучшается тонус кожи.

"Многие совершают ошибку, пытаясь выполнить сотню повторений за раз. Намного эффективнее сделать пятнадцать, но плавно, чувствуя каждое сокращение мышцы. Мышцы ног очень отзывчивы к регулярной нагрузке, но требуют времени на восстановление", — объяснил инструктор по домашним тренировкам Кузнецов Павел.

Важно следить за положением коленей и спины, так как нарушение техники сводит пользу к минимуму. Приседать нужно так, будто сзади стоит невидимый стул, перенося вес на пятки. Выпады стоит делать с прямой спиной, не допуская острого угла в коленном суставе. Этот простой вариант тренировки можно дополнить обычной ходьбой в быстром темпе, что ускорит выведение лишней жидкости из организма.

Тот самый секрет: роль питания и водного баланса

Одной активности для моделирования ног недостаточно. Тот самый секрет успеха кроется в контроле рациона, а именно в ограничении соли и добавленного сахара. Эти продукты задерживают воду, создавая иллюзию лишнего объема даже при развитой мускулатуре. Легкий дефицит калорий в сочетании с белком помогает телу быстрее восстанавливаться после занятий и качественнее прорисовывать рельеф. Дисциплина в тарелке и на коврике дает кумулятивный эффект, который становится виден через несколько недель.

"Стройность ног напрямую зависит от лимфодренажа. Сахар и соленые закуски превращают ноги в столбики из-за застоя жидкости. Нужно пить чистую воду и следить, чтобы в рационе было достаточно клетчатки из овощей", — подчеркнул нутрициолог Алексей Дорофеев.

Для тех, кто привык к пассивному образу жизни, начало занятий может сопровождаться дискомфортом в суставах. В таком случае стоит пересмотреть интенсивность или добавить элементы суставной гимнастики. Правильный подход подразумевает отсутствие острой боли. Если после упражнений бодрое состояние сменяется разбитостью, значит, нагрузка была избыточной. Любой тренировочный процесс должен приносить ощущение легкой усталости, а не изнеможения.

Упражнение Эффект
Приседания (классика) Укрепление передней поверхности бедра и ягодиц
Выпады назад Акцент на заднюю поверхность бедра, улучшение баланса
Планка с подъемом ног Проработка мышц кора и приведение бедер в тонус

Ответы на популярные вопросы о тренировках для ног

Можно ли убрать жир только с коленей?

Локального жиросжигания не существует. Организм тратит запасы энергии равномерно, но при регулярных нагрузках кожа в проблемных зонах подтягивается за счет улучшения кровотока.

Сколько раз в неделю нужно заниматься?

Для поддержания тонуса достаточно 4–5 занятий в неделю. Важно оставлять дни для отдыха, чтобы мышцы успевали восстановиться.

Нужны ли утяжелители для домашних тренировок?

На начальном этапе собственного веса тела вполне достаточно. Дополнительное оборудование стоит вводить только тогда, когда привычные упражнения перестанут вызывать утомление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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