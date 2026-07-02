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Бедра без дряблости — это проще, чем кажется: ваш план действий на ближайшие 30 дней

Спорт

Потеря упругости кожи на внутренней стороне бедра часто становится неприятным сюрпризом при сохранении привычного веса. В быту эти мышцы практически не задействуются — ни обычная ходьба, ни подъем по лестнице не создают нужной нагрузки. В результате ткани размягчаются, а контур ног теряет четкость даже у тех, кто ведет активный образ жизни. Для решения проблемы требуется точечное воздействие, которое вернет мышечным волокнам плотность.

Фитнес дома
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фитнес дома

Статическое сжатие: работа с глубокими мышцами

Приводящие мышцы бедра отвечают за сведение ног, и именно на этом механизме строится самое простое домашнее упражнение. Для его выполнения понадобится обычная плотная подушка или свернутое в рулон полотенце. Нужно лечь на пол, согнуть ноги и зажать предмет между коленями. Основное усилие прикладывается на выдохе — подушку необходимо сжимать максимально сильно в течение 10—15 секунд.

Тот самый секрет заключается в осознанном контроле дыхания: напряжение всегда совпадает с глубоким выдохом, а расслабление — с плавным вдохом. Достаточно выполнять три подхода по 15 повторений через день, чтобы запустить процесс восстановления упругости.

Динамические подъемы для формирования линий

Второе движение направлено на проработку контура в динамике. Лежа на боку, необходимо выпрямить одну ногу, а вторую согнуть для опоры. Плавные подъемы прямой ноги вверх позволяют изолированно нагрузить внутреннюю поверхность. Здесь важно не количество взмахов, а отсутствие спешки — нога не должна касаться пола в нижней точке, оставаясь в постоянном напряжении.

"Такие движения улучшают отток лимфы и кровоснабжение в области малого таза. Это не только вопрос эстетики, но и серьезная поддержка женского здоровья, так как застойные явления в этой зоне часто провоцируют отечность", — объяснил тренер по функциональному тренингу в беседе с Pravda.Ru Максим Егоров.

Правильно выстроенный процесс уже через четыре недели дает видимый результат — кожа подтягивается, уходит рыхлость. При этом организму не требуется длительное восстановление. Даже небольшая, но регулярная нагрузка способна изменить решение проблемы, которая годами казалась неразрешимой без хирургического вмешательства.

Упражнение Основной эффект
Сжатие подушки Укрепление глубоких приводящих мышц и связок
Подъемы на боку Формирование ровной линии бедра и лимфодренаж

"Для достижения результата важно следить за положением корпуса. Тело не должно заваливаться назад или вперед, только тогда мышца работает в полную силу", — отметила инструктор по домашним тренировкам специально для Pravda.Ru Павел Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли убрать дряблость только этими упражнениями без диеты?

Упражнения укрепляют мышцы и делают кожу плотнее, но если есть значительный избыток жировой ткани, контур проявится четче при сочетании тренировок с разумным питанием.

Как часто нужно заниматься для быстрого результата?

Оптимальный режим — три раза в неделю. Мышцам требуется время на восстановление, поэтому ежедневные нагрузки могут привести к переутомлению без ускорения прогресса.

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Экспертная проверка: тренер по функциональному тренингу в беседе с Pravda.Ru Максим Егоров, инструктор по домашним тренировкам специально для Pravda.Ru Павел Кузнецов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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