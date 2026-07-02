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Бока — не приговор: план действий для тех, кто хочет видеть пресс, а не складки

Спорт

Жировые отложения в области талии у мужчин считаются наиболее "упрямыми" и часто уходят в последнюю очередь. Чтобы убрать бока, недостаточно просто выполнять наклоны в стороны или качать пресс: локального жиросжигания физиологически не существует.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Тренировка

Работают ли упражнения против боков?

Специализированные упражнения действительно укрепляют косые и поперечные мышцы живота, создавая своего рода "естественный корсет". Это делает талию визуально более узкой и подтянутой. Однако стоит понимать: если мышцы под слоем жира станут крепче, но сам объем отложений не уменьшится, живот может даже немного увеличиться в обхвате. Для реального уменьшения цифр на сантиметровой ленте необходимо, чтобы общее похудение начиналось с дефицита калорий, а не только с походов в зал.

"Многие мужчины совершают ошибку, фанатично нагружая косые мышцы тяжелыми наклонами с гантелями. Это ведет к гипертрофии мышц, и талия становится только шире. Вместо этого лучше сосредоточиться на статических удержаниях и многосуставных движениях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Наиболее эффективные движения для талии

Для активации процесса жиросжигания лучше всего подходят энергозатратные упражнения. Вместо простых скручиваний стоит обратить внимание на подъемы ног и коленей в висе на турнике — это движение задействует не только пресс, но и глубокие мышцы-стабилизаторы. Также полезны вращения грифа в стороны и подъемы гантелей из положения с одного колена. Эти элементы требуют контроля баланса, что заставляет организм тратить гораздо больше энергии, чем при обычных занятиях лежа на коврике.

"Если времени на долгие тренировки нет, выбирайте интенсивный формат нагрузок. Короткие сессии высокой плотности разгоняют метаболизм на несколько часов вперед. Для мужского организма с его гормональным фоном это работает в разы мощнее, чем медленный бег", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Для укрепления спины и выравнивания осанки, что также визуально убирает живот, можно использовать короткие сессии пилатеса. Когда позвоночник расправлен, внутренние органы занимают правильное положение, и передняя брюшная стенка перестает выпирать вперед.

Можно ли похудеть без диеты?

Убрать жир исключительно упражнениями невозможно. Организм — это единая система, где расход энергии должен превышать её потребление. Жир на боках у мужчин — это часто результат не только лишних калорий, но и высокого уровня кортизола или нарушения режима сна. Помимо тренировок, критически важно контролировать состав рациона и уровень бытовой активности в течение дня.

"Жировая ткань на боках часто имеет плохое кровоснабжение. Чтобы ускорить её "горение", добавьте в режим дня контрастный душ или самомассаж. Это поможет улучшить микроциркуляцию в проблемных зонах и ускорит вывод продуктов распада жировых клеток", — отметил в беседе с Pravda.Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Когда ждать первых изменений?

При соблюдении режима и регулярности тренировок первые изменения в зеркале станут заметны через 3-4 недели. Сначала уходят отеки, улучшается тонус кожи и общее самочувствие. Значительная трансформация талии обычно требует от двух до трех месяцев дисциплинированной работы. Важно не бросать занятия после первых успехов, чтобы закрепить достигнутый результат.

Метод воздействия Ожидаемый эффект
Силовые упражнения на пресс Укрепление мышечного корсета и подтяжка талии
Дефицит калорий (питание) Прямое уменьшение жировой прослойки
Кардио-нагрузки Ускорение метаболизма и выносливость
Здоровый сон Снижение уровня кортизола (гормона стресса)

Ответы на популярные вопросы о сжигании жира на боках

Помогут ли ежедневные скручивания убрать живот?

Только скручиваний недостаточно. Они укрепляют мышцы, но не сжигают жир поверх них. Для результата нужно комбинировать их с питанием и общими нагрузками на все тело.

Как часто нужно тренировать пресс, чтобы ушли бока?

Оптимально выполнять целевые упражнения 2-3 раза в неделю. Мышцам живота, как и любым другим, нужно время на восстановление.

Можно ли использовать термопояса для ускорения результата?

Они лишь усиливают потоотделение и вывод воды, что создает временную иллюзию похудения. На сам подкожный жир термическое воздействие извне практически не влияет.

Правда ли, что после 40 лет убрать бока мужчине невозможно?

Это миф. Несмотря на замедление метаболизма, грамотный подход к нагрузкам и контролю сахара в крови позволяет привести талию в форму в любом возрасте.

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Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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