Руки как у фитнес-модели: 10-минутный комплекс, уберет отечность и вернет упругость

Отечность и дряблость кожи в области плеч часто указывают на застойные процессы, которые возникают из-за неподвижности лопаток и шеи. Организм не имеет принудительного насоса для лимфы — жидкость движется только тогда, когда сокращаются мышцы. Если локти целыми днями прижаты к туловищу во время работы за столом, ткани неизбежно теряют тонус. Решение кроется в простых механических действиях, возвращающих рукам рельеф.

Анатомия застоя: почему руки теряют форму

Проблема "тяжелых" рук редко связана только с лишним весом. Часто это банальный отек, который маскируется под жировые отложения. Когда мышцы плечевого пояса не получают должной нагрузки, соединительная ткань ослабевает. Исправить положение помогает регулярный вариант домашней активности, направленный на раскрытие грудного отдела и включение трицепса.

Четыре шага к подтянутому трицепсу

Для выполнения комплекса не требуются гантели. Работа идет с весом собственного тела и за счет сопротивления тканей. Каждое движение выполняется по 40 секунд в спокойном ритме. Первое движение — попеременные махи. Стоя ровно, нужно поднимать одну руку ладонью вперед, а другую опускать за спину. Это запускает циркуляцию в подмышечных впадинах. Второе — сведение локтей. Руки сгибаются перед собой, локти соединяются на уровне лица, а затем выпрямляются вверх. Такой процесс заставляет работать мышцы, которые в быту почти не задействованы. Третье — динамические приседания с отведением рук назад. При небольшом приседе ладони уходят за спину, максимально напрягая заднюю поверхность плеча. Это точечная работа на ту самую зону, которая склонна к обвисанию. Четвертое — облегченные отжимания с колен. После каждого подъема корпуса нужно вытянуть одну руку вперед параллельно полу. Вес тела создает необходимую нагрузку, чтобы укрепить связки и мышцы.

"Важно следить за положением лопаток. Если они зажаты или подняты к ушам, нагрузка уходит в шею, а трицепс остается выключенным. Нужно тянуть плечи вниз, освобождая шею", — объяснил персональный фитнес-тренер в беседе с Pravda.Ru Артём Киселёв.

Важный нюанс: техника безопасности

Тот самый секрет успеха — отсутствие спешки. Резкие рывки могут травмировать суставы. Если после занятий появляется не приятная усталость, а острая боль, интенсивность нужно снизить. При постоянных отеках, которые не проходят за утро, стоит проверить работу сердца и почек у врача. Данная деталь часто упускается из виду в погоне за быстрой красотой.

Параметр Рекомендация Время тренировки 10–12 минут ежедневно Количество кругов 4–5 подходов без длинных пауз

"Домашние тренировки без инвентаря — это прежде всего работа над осанкой. Без выпрямленной спины ни одно упражнение на руки не даст долгосрочного визуального эффекта", — подчеркнул тренер по силовой подготовке в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Миронов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли убрать жир только на руках

Локального жиросжигания не существует. Однако можно вывести лишнюю воду и укрепить мышцы, что сделает руки визуально тоньше и суше.

Как быстро будет виден результат

Первые изменения в тонусе кожи заметны через полторы-две недели при условии ежедневного выполнения комплекса.

Нужна ли разминка перед этими упражнениями

Да, достаточно пары минут круговых вращений плечами и кистями, чтобы разогреть суставы и избежать микротравм.

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