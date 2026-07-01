Домашний лимфодренаж: как вернуть стройность ногам, не выходя из дома и без дорогого массажа

Вечернее ощущение тяжести в ногах и следы от резинок носков на коже сигнализируют о том, что лимфатическая система перестала справляться с нагрузкой. Лишняя жидкость скапливается в районе щиколоток, превращая лодыжки в бесформенные столбики. Этот процесс напрямую связан с режимом дня, когда мышцы голени долго находятся в покое.

Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная девушка

Как работает мышечный насос

Кровеносная система гонит кровь за счет сердца, но у лимфы такого мощного двигателя нет. Ее движение вверх полностью зависит от сокращения мышц, которые буквально выдавливают жидкость по сосудам. Если человек долго стоит или сидит, этот природный механизм замирает. В результате ноги наливаются свинцом, а привычная обувь к концу дня начинает невыносимо жать. Именно икроножные мышцы считаются вторым сердцем организма. Решить проблему можно без дорогих процедур, если вернуть этим тканям их естественную активность. Простая растяжка и ритмичное напряжение мышц голени позволяют быстро разогнать застой и вернуть ногам легкость.

"Лимфа движется только тогда, когда мы работаем телом. Статичное положение — это главный враг сосудов, поэтому даже минимальное движение в правильной плоскости способно заменить полноценный сеанс массажа", — объяснил тренер Сергей Пеньков.

Тот самый секрет популярности методики Стенной насос заключается в ее доступности. Она не требует специальной формы или коврика, ее можно выполнить в офисе или дома во время рекламной паузы. Главная цель — создать мягкое давление в глубоких слоях тканей, чтобы запустить циркуляцию.

Техника выполнения упражнения

Для выполнения нужно встать лицом к стене и опереться на нее ладонями. Одну ногу следует отставить назад, удерживая пятку плотно прижатой к полу. При сгибании переднего колена задняя нога должна максимально натянуться. В этот момент важно следить за стопой — пальцы направлены строго вперед. Только такое положение гарантирует, что нагрузка пойдет в нужное русло. Плавные движения вверх и вниз создают эффект помпы. Ошибкой будет использование резких рывков, так как это дает лишнюю нагрузку на связки. Правильный вариант исполнения подразумевает мягкое и глубокое вытяжение икры.

Деталь техники Результат Пятка прижата к полу Максимальное растяжение мышцы Пальцы смотрят вперед Безопасность ахиллова сухожилия Медленный темп Глубокая проработка сосудов

"Когда мышца растягивается и сокращается под контролем, улучшается венозный возврат. Это лучший способ профилактики варикозных изменений на ранних стадиях", — подчеркнул инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

С этим стоит быть аккуратнее, если в суставах есть острые боли. В остальном же процедура безопасна и со временем помогает сделать лодыжки визуально более тонкими за счет ухода лишней воды. Регулярный процесс тренировки мышечной стенки сосудов дает плоды уже через две недели.

График для лучшего результата

Положительное влияние на организм оказывает именно системность, а не количество повторений за один раз. Утренний подход помогает устранить застой, который образовался за ночь. Достаточно сделать 15 плавных наклонов на каждую ногу. Это как бы включает систему в работу на весь предстоящий день. Вечером количество повторений можно увеличить до двадцати. Это поможет сбросить напряжение после рабочего дня и подготовить тело к отдыху. Если смотреть на вещи проще, то это самый дешевый и быстрый решение проблемы отечности ног.

"Многие пренебрегают такими простыми действиями, считая их бесполезными. На деле же выходит, что пять минут у стены эффективнее, чем час бездумного лежания на диване с поднятыми ногами", — отметил тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

На практике видно, что щиколотки становятся рельефнее не из-за потери жира, а именно по причине ухода отеков. Это отличная база для тех, кто хочет видеть свои ноги здоровыми. Главное — заметить первые признаки тяжести и не давать им перерасти в хроническую проблему. Важный нюанс: стопа должна стоять ровно, без завалов на внешнюю или внутреннюю сторону. Подобная ошибка может привести к ненужному напряжению в колене.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли делать упражнение в обуви?

Да, если подошва гибкая и позволяет пятке полностью касаться поверхности. Однако босиком или в носках проще контролировать положение стопы и работу мышц голени.

Как быстро уйдут отеки?

Чувство легкости появляется сразу после первого занятия. Визуальное уменьшение объема лодыжек обычно фиксируют через 10–14 дней ежедневных повторений.

Поможет ли это при варикозе?

Упражнение улучшает отток крови, что облегчает состояние сосудов. При этом оно не заменяет основное лечение, а служит хорошим дополнением к нему.

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