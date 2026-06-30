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Глайдинг-тренировка: 5 движений, которые заставят пресс гореть как никогда дома

Спорт

Тренировочная рутина часто упирается в "плато", когда привычные домашние тренировки перестают давать результат. Организм адаптируется, прогресс исчезает, а мотивация падает. Использование скольжения глайдинга меняет правила игры, заставляя кор работать в непривычной плоскости.

тренировка пресса
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
тренировка пресса

Почему глайдинг меняет всё

Метод превращает обычное занятие в интенсивную тренировку с акцентом на глубокие мышцы. Скольжение исключает фазу расслабления. Мышцы находятся под постоянным напряжением, что стимулирует рельефный живот эффективнее базовых скручиваний.

Достаточно носков и гладкого пола. При желании спортсмены используют упражнения для пресса с глайдинг-дисками ради плавности хода.

"Статика в сочетании с динамическим скольжением дает колоссальную нагрузку на мышцы-стабилизаторы. Главное — исключить прогиб в пояснице, иначе вместо пресса вы перегрузите позвоночник", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Пять упражнений для жесткого кора

Правильное питание - фундамент, но техника определяет силу мышц. Каждый элемент выполняется 30 секунд. Отдых — остаток минуты. Всего три круга.

Упражнение Акцент нагрузки
Подведение ног Прямая мышца живота
Восьмерка Косые мышцы кора

Для выполнения "уголка" ноги разводятся в стороны за линию ладоней. В "позе стола" важно держать таз на весу, работая ягодицами и прессом. В "восьмерке" препятствия служат ориентиром для траектории движения стоп.

"Скольжение требует контроля амплитуды. Если мышцы не готовы к такой нагрузке, вместо прогресса можно получить спазм. Начните с коротких сетов", — отметил в беседе с Pravda.Ru спортивный массажист Денис Захаров.

Кому стоит воздержаться

Техника противопоказана при травмах плеч или запястий. Тренировки при диастазе требуют консультации врача из-за осевой нагрузки. Если при выполнении "подведения ног" возникает резкая боль, следует прекратить занятие.

"Главный враг здесь — избыточная амплитуда без контроля центра. Нагрузка должна идти строго от кора, а не от рывка конечностями", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о глайдинге

Нужна ли специальная обувь?

Нет, достаточно носков или дисков для скольжения.

Почему сводит стопы?

Это реакция мышц на непривычное изометрическое напряжение. Делайте перерывы.

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Экспертная проверка: тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, спортивный массажист Денис Захаров, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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