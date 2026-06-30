Миллиардные игроки сборной Германии с двумя паспортами проиграли патриотам из Парагвая

Немецкие болельщики оценивают вылет своей сборной с ЧМ-2026 как настоящую катастрофу, позор и глубочайший системный кризис национального футбола.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Doine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ЧМ-2026

Сборная Германии по футболу выбыла из чемпионата мира на стадии 1/32 финала. Команда Юлиана Нагельсманна проиграла Парагваю по пенальти со счетом 3:4.

Немецкие болельщики в соцсетях в один голос говорят, что "надо было выигрывать в основное время". При этом, "не парагвайцы были слишком хороши, а немцы — плохи".

В отличие от Евро-2024, где был виден подъем, этот вылет заставил болельщиков признать, что Германия окончательно потеряла статус топ-сборной. Популярным стал тезис: "Мы превратились в обычных серых участников турнира без реальных шансов на титул".

Болельщики характеризуют игру своей команды как "трусливый футбол, лишённый всякого энтузиазма, никакой радости от игры, никакого желания выкладываться на 110%. Страх совершить ошибку, страх подкатов, потому что можно проиграть. Страх пенальти, не мысль:"Я его забью!", а беспокойство: "Надеюсь, я не промахнусь".

Многие замечают, что парагвайцы с гордостью исполняли свой национальный гимн, "в то время как наши ребята стояли молча, воспринимая национальную форму как должное". И в отсутствии патриотизма они видят проблему

"Вместо единого целого стоят одиннадцать отдельных игроков. Состав стоимостью почти в миллиард евро совершенно бесполезен, когда соперник, имея гораздо меньшую сумму, демонстрирует больше мужества. И понятно почему, так как как из 26 игроков 15 не немцы и имеют второй паспорт своей страны".

Попытка канцлера Фридриха Мерца сгладить углы постом в соцсетях со словами: "мы гордимся вами" вызвала колоссальное возмущение немцев. Болельщики в комментариях массово пишут, что "Мерц имеет о футболе такое же представление, как о политике. Типичная потеря связи с реальностью. Как вообще такой политик так высоко поднялся.

А действия главного тренера Нагельсманна оценивают как "хуже, чем в политике".

"Молодой, эгоцентричный тренер. Никакой концепции, никакого плана, только пустые разговоры на протяжении многих лет. Хуже, чем в политике".

Спортивная мировая пресса оценивает этот проигрыш как одну из самых больших сенсаций за всю историю чемпионатов мира. Испанская Marca указывает, что "Германия — это уже не Германия. Они не смогли выйти из группового этапа на двух подряд чемпионатах мира — беспрецедентное достижение".

В Парагвае же царит праздник. День после сенсационной победы над сборной Германии станет государственным праздником. Президент Сантьяго Пенья написал в соцсети: "Парагвай никогда не сдаётся! Сегодня празднует вся страна. Она празднует победу национальной команды, которая воплощает в себе суть нашей идентичности: боевой дух, веру и силу народа, который никогда не сдаётся".

Главный тренер Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро назвал победу над Германией "божественной справедливостью", "незабываемым вечером" и "даром, который преподносит жизнь".

Альфаро заявил, что его футболисты заслужили этот результат своим характером: "Двадцать шесть воинов подошли к этому матчу и стали легендами". По словам главного тренера , ключевым фактором успеха стал жёсткий урок на групповом этапе:

"Если бы мы не извлекли урок из крупного поражения от США (1:4), то просто не были бы готовы к Германии".

Альфаро также ставит во главу угла патриотизм.