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Стул как тренажер: простая методика для укрепления сосудов и повышения выносливости

Спорт

Обычный поход в магазин превращается в испытание, а подъем на второй этаж заставляет подолгу восстанавливать дыхание. Часто упадок сил списывают на неизбежные перемены в организме, хотя настоящая причина кроется в застое кровообращения. Поддерживать тонус можно даже в тех случаях, когда активные прогулки или классическая физкультура недоступны по состоянию здоровья. 

Растяжка на стуле
Фото: Pravda.Ru by Артём Киселёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растяжка на стуле

Научный подход к бодрости

Методика, о которой идет речь, разработана специалистами Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины. Разработкой руководила академик РАН Оксана Драпкина. Это не любительская зарядка, а выверенная система для людей, чьи возможности ограничены возрастом или хронической усталостью. Главная цель — заставить кровь двигаться активнее и насытить ткани кислородом через контролируемое дыхание и плавные действия.

"Такой формат нагрузки идеален для восстановления базовой активности. Мы исключаем риск падений и лишнюю нагрузку на суставы, при этом вовлекаем в работу основные мышечные группы и дыхательную систему", — объяснил специально для Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

При выполнении упражнений важно следить за осанкой и не спешить. Результат приносит не скорость, а точность каждого жеста. Даже если кажется, что движения слишком простые, их накопительный эффект проявляется уже через пару недель регулярных занятий. Это безопасный вариант для тех, кто опасается лишнего напряжения.

Десять движений для тонуса

Все упражнения выполняются сидя на стуле со спинкой. Ступни должны плотно стоять на полу. Тот самый секрет успеха кроется в синхронизации с дыханием: каждое усилие сопровождается вдохом, а возврат в исходную точку — выдохом.

Тип упражнения Основное действие
Работа с корпусом Наклоны вперед под углом 45 градусов и повороты с упором в спинку стула
Плечевой пояс Подъем рук за голову из положения "кисти у плеч" и сведение лопаток
Нижняя часть тела Отведение согнутого колена в сторону с фиксацией прогиба в пояснице

Наклоны в стороны стоит делать размашисто, держась одной рукой за сиденье для устойчивости. Когда руки за головой, локти нужно стараться разводить максимально широко. Это раскрывает грудную клетку. Подобная деталь позволяет легким работать в полную силу.

"Сидячие тренировки часто недооценивают, но для ослабленного организма это спасательный круг. Главное — слушать тело. Если появилось головокружение, нужно сделать паузу и просто подышать", — отметила в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Егоров Максим.

С чего начать тренировки

На практике видно, что резкий старт только вредит. В первые дни достаточно делать по 4–6 повторений каждого элемента. В графике стоит выделить 2–3 дня в неделю, чтобы организм адаптировался. Постепенно количество повторов увеличивают до 10, а занятия становятся ежедневными. Завершать комплекс лучше медленной ходьбой по комнате в течение пары минут. Это логичное решение для плавного возвращения к привычному ритму.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заниматься сразу после еды?

Лучше подождать 1,5–2 часа. Полный желудок мешает глубокому дыханию и создает дискомфорт при наклонах.

Нужна ли специальная обувь?

Достаточно удобных тапочек с нескользящей подошвой или спортивных туфель. Ноги должны стоять устойчиво.

Что делать, если трудно поднять руки высоко?

Поднимайте их на ту высоту, которая не вызывает резкой боли. Амплитуда придет со временем, когда мышцы станут эластичнее.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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