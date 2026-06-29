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Забытая биомеханика старой школы: эти домашние тренировки приводят к неожиданным изменениям квадрицепсов

Спорт

Хотите проработать квадрицепсы и получить выразительный рельеф без посещения тренажёрного зала? Многие атлеты годами выполняют многокилограммовые жимы ногами, но не видят желаемой "капли" над коленом. Часто секрет кроется не в увеличении нагрузки, а в выборе упражнений, которые удерживают мышцы под постоянным напряжением. Забытая техника атлетов 60-х годов — Сисси-приседания — позволяет изолированно проработать переднюю поверхность бедра, избегая травм и примитивного "качания" весов. Ключ к результату лежит в правильной биомеханике движения, доступной каждому дома.

Женщина делает приседания
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Женщина делает приседания

Наследие атлетов 60-х: почему это работает

В эпоху до появления сложных тренажеров атлеты добивались впечатляющих результатов за счет понимания своего тела. Сисси-приседания были базовым инструментом для построения мощных квадрицепсов. Название упражнения отсылает к мифу о Сизифе, чей труд был непрерывным, что в точности описывает суть движения: мышца находится в напряжении от начала до конца подхода.

"Сисси-приседания дают уникальное сочетание растяжения и сокращения, которое редко встречается в привычных приседаниях со штангой. При правильном выполнении вы буквально изолируете нижний отдел квадрицепса", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Такой подход помогает избежать "плато", с которым сталкиваются многие при работе с большими весами, и позволяет сосредоточиться на качестве проработки мышц ног в домашних условиях.

Как освоить технику Сисси-приседаний

Для новичков идеальным будет вариант с опорой. Это помогает сосредоточиться на траектории, а не на балансе. Ваша задача — создать прямую линию от колен до макушки при наклоне корпуса назад.

"Главный совет для того, чтобы не перегружать суставы — это постепенность. Начинайте только с весом собственного тела, пока не почувствуете полный контроль в нижней точке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Действие Рекомендация
Наклон корпуса Держите спину ровной, отводя плечи назад вместе с коленями.
Работа стоп Пятки должны отрываться от пола для максимальной изоляции бедра.
Темп Медленно опускайтесь, без рывков возвращайтесь вверх.
Объем 3-4 подхода по 15-20 повторений.

Ключевые ошибки и контроль

Не пытайтесь сразу гнаться за весами, как при выборе программы тренировки без нагрузки на суставы. Самая частая ошибка — попытка облегчить упражнение за счет инерции. Помните, что каждое повторение должно быть осознанным и медленным. Если вы чувствуете дискомфорт в коленях, значит, угол наклона корпуса был слишком резким или неконтролируемым.

"Не забывайте, что техника важнее прогрессивной перегрузки в первые недели. Как только вы научитесь не "бросать" мышцы в расслабление, результат придет быстрее, чем от бесконечного количества повторений", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Ответы на популярные вопросы о Сисси-приседаниях

Можно ли выполнять это упражнение новичкам?

Да, но обязательно начните с опоры на стену или стойку, чтобы освоить амплитуду без риска для баланса.

Когда стоит ждать видимых изменений?

При систематическом включении в программу 3-4 раза в неделю первые улучшения рельефа становятся заметны через 4-6 недель.

Нужно ли дополнительное отягощение?

Для начала достаточно собственного веса. Когда упражнение станет легко даваться в 20 повторениях, можно взять в руки блин или легкую гантель.

Почему болят колени при выполнении?

Скорее всего, вы переусердствуете с углом наклона или пытаетесь делать упражнение слишком быстро. Снизьте темп и обеспечьте надежную поддержку руками.

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Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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