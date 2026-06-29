Тело меняет очертания за минуты: как простое переключение мышц избавляет от дряблости без тренажеров

Избавиться от боков и вернуть талии выразительные очертания можно даже при дефиците свободного времени. Часто причиной потери формы становится слабость мышц кора или неправильная осанка. Вместо изнурительных тренировок в зале лучше освоить метод активации глубоких мышц, который поможет подтянуть проблемную зону, не покидая дома.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обхват талии

Тяга к пяткам: базовый уровень

Для проработки косых мышц живота не обязательно стоять в планке. Эти мышцы отвечают за повороты и наклоны корпуса, а также удерживают таз в правильном положении. Если они слабы, талия визуально теряет форму, а область боков становится более заметной.

Упражнение выполняется лежа на спине. Согните ноги в коленях, приподнимите плечи и верхнюю часть спины от пола. На выдохе плавно потянитесь правой рукой к правой пятке, затем вернитесь в центр и повторите движение для другой стороны.

"Косые мышцы чаще всего остаются без должного внимания, хотя именно они формируют эстетичный силуэт талии. Важно не гнаться за количеством повторов, а чувствовать сокращение целевой зоны при каждом движении", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Скручивания для тонуса

Скручивания помогают задействовать не только косые, но и поперечные мышцы живота. Это упражнение обеспечивает мягкий массаж внутренних органов, что может положительно влиять на пищеварение и обменные процессы.

Вариант для новичков: лежа на боку, положите руку за голову и на выдохе поднимайте корпус, ощущая натяжение в области бока. Сделайте 10-20 раз. Более сложный вариант: лежа на спине с согнутыми и опущенными в сторону коленями. Руки за головой, корпус приподнимается вверх. Делайте по 10-20 повторений в каждую сторону.

"Домашний формат тренировок эффективен при условии регулярности. Подобные упражнения, направленные на скручивания, дают отличный тонус, если вы контролируете дыхание — выдох всегда должен приходиться на фазу максимального напряжения мышц", — пояснила в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Сидячие скрутки для пищеварения

Последний элемент комплекса выполняется сидя. Он считается наиболее доступным и часто используется как способ снять дискомфорт, вызванный вздутием, за счет бережной стимуляции работы ЖКТ.

Сядьте прямо, ноги расставьте чуть шире плеч. Руки держите параллельно полу. На выдохе скрутите корпус так, чтобы правой рукой дотянуться до левой стопы. Вернитесь в исходное положение и повторите в зеркальном порядке. Рекомендуется выполнить 10-20 циклов.

"Не стоит забывать о комплексном подходе: даже самые качественные упражнения не заменят сбалансированного рациона. Косые мышцы отреагируют быстрее, если питание будет способствовать уменьшению общей отечности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Упражнение Целевой эффект Тяга к пяткам Проработка боковой линии пресса Скручивания Укрепление поперечных мышц и стимуляция ЖКТ Скрутки сидя Улучшение мобильности позвоночника и борьба с вздутием

Ответы на популярные вопросы о коррекции талии

Подходят ли эти упражнения новичкам?

Да, предложенные варианты просты и не требуют специальной подготовки, однако начинать следует с минимального количества повторений, прислушиваясь к ощущениям в мышцах.

Когда можно ожидать видимый результат?

Первые изменения в тонусе мышц обычно заметны через 2-3 недели регулярных занятий, однако эффект зависит от индивидуальных особенностей физиологии и режима питания.

Можно ли делать их, если болит спина?

При наличии любых проблем с позвоночником, перед выполнением скручиваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом или специалистом по ЛФК.

Сколько раз в неделю нужно тренироваться?

Для поддержания тонуса достаточно уделять выполнению этого комплекса 10-15 минут 3-4 раза в неделю.

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