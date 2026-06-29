Забудьте о дорогих абонементах: обычный домашний стул стал инструментом для идеального тела

Подтянуть ягодичные мышцы к пляжному сезону можно с помощью трех простых упражнений, которые не требуют сложного инвентаря. Секрет эффективности заключается не в интенсивности нагрузки, а в точном соблюдении техники и концентрации на целевых группах мышц. Избегая ошибок в амплитуде движений, вы сможете добиться заметного тонуса, даже если у вас нет времени на полноценные визиты в фитнес-центр.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка делает упражнение на стуле

Отведение ноги на четвереньках

Исходное положение — упор на кисти и колени. Важно сохранить правильные углы: тазобедренные и коленные суставы должны быть согнуты под углом 90°. Выполняйте отведение рабочей ноги плавно, пока между бедром и спиной не образуется прямая линия. В пиковой точке задержитесь на пару секунд.

"Главная ошибка в этом движении — попытка поднять ногу как можно выше, что переносит нагрузку с целевой ягодичной мышцы на поясницу и провоцирует спазм", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв.

Для усложнения упражнения можно увеличить угол в колене до 120-140° или использовать утяжелители на лодыжки. Выполняйте две серии по 20 повторений (по 10 на каждую ногу), контролируя дыхание: вдох при движении назад, выдох при возврате.

"Дуга" из положения лежа

Это упражнение — отличный способ проработать глубокие мышцы. Лягте на спину, заведите руки за голову. Опорную ногу согните под углом 50-60°, а стопу второй ноги поставьте на колено первой. Плавно поднимайте ягодицы, опираясь только на лопатки и опорную стопу. Напряжение в нужной зоне должно плавно нарастать к высшей точке.

"Постоянный контроль за положением стопы, которая должна быть плотно прижата к полу, гарантирует правильную биомеханику и безопасность суставов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Ранее мы рассматривали другие упражнения лежа, которые помогают эффективно проработать проблемные зоны без излишней нагрузки на колени.

Подъем со стула

Сядьте на край стула, ноги согните в коленях под углом 90°, стопы поставьте на ширине плеч. Вытяните прямые руки вперед для равновесия. За счет легкого наклона корпуса вперед оторвите ягодицы от сидения, а затем вернитесь в исходное положение. При этом упражнении очень важно держать спину прямой, чтобы нагрузка не уходила на переднюю поверхность бедра.

"Если чувствуете, что напряжение уходит в ноги, попробуйте сместить центр тяжести чуть ближе к пяткам при подъеме", — посоветовал в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Упражнение Главная цель Отведение назад Изоляция большой ягодичной мышцы "Дуга" Проработка мышц кора и ягодиц Подъем со стула Укрепление функциональной силы

Ответы на популярные вопросы о тренировках ягодиц

Подходит ли этот комплекс для новичков?

Да, все упражнения безопасны для начинающих, так как выполняются в спокойном темпе и с собственным весом.

Когда можно ожидать видимый результат?

При регулярных тренировках (3-4 раза в неделю) первые изменения в тонусе мышц становятся заметны через 3-4 недели.

Какие главные ошибки могут помешать результату?

Основная ошибка — прогиб в пояснице и игнорирование правильного дыхания, что снижает качество работы мышц.

Можно ли выполнять этот комплекс каждый день?

Мышцам нужно восстановление, поэтому лучше делать перерыв между тренировками хотя бы в один день.

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