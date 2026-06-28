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Без приседаний и боли в коленях: три упражнения лёжа помогут подтянуть внутреннюю сторону бёдер

Спорт

Снижение тонуса внутренней поверхности бедер приводит к изменению походки и дискомфорту при движении. Решить проблему можно без осевых нагрузок на суставы. Комплекс из трех упражнений в положении лежа активирует приводящие мышцы и стабилизирует таз, возвращая ногам легкость и четкий контур.

Фитнес
Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фитнес

Биомеханика движений против трения бедер

Проблема трения бедер при ходьбе часто вызвана не лишним весом, а функциональной слабостью группы приводящих мышц. Когда эти волокна теряют упругость, бедро смещается внутрь, нарушая механику шага. Привычные приседания с большим весом могут быть опасны для людей, имеющих проблемы со спиной или коленями. Тренировка в горизонтальном положении исключает опасную компрессию позвоночника.

"Работа с внутренней поверхностью бедра требует изометрического контроля. В отличие от внешней стороны, здесь важна не амплитуда маха, а время нахождения мышцы под напряжением в сокращенном состоянии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Для активации глубоких стабилизаторов подходят мягкие скользящие техники. Они заставляют тело удерживать баланс за счет мышц кора, что параллельно корректирует линию живота. Плавный темп позволяет проработать те участки, которые обычно остаются пассивными при повседневной активности.

Три техники для укрепления мышц лежа

Первое движение — скольжение стопами по плоскости (лягушка). В позиции лежа на спине необходимо подтягивать пятки к тазу, одновременно разводя колени. Медленное возвращение в исходную точку важнее самого сгибания. Это движение имитирует технику плавания стилем брасс, создавая безопасное натяжение в паховой области. Выполняется 15 повторений.

"Использование дополнительного инвентаря, например мяча или полотенца, усиливает нейромышечную связь. Сжатие предмета коленями задействует не только бедра, но и тазовое дно", — отметила специально для Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Второе упражнение направлено на статику. Сжав коленями свернутый валик, нужно удерживать давление в течение 5 секунд. Это помогает укрепить мышечный корсет без рывков. Третий элемент — подъем таза с узкой постановкой ног. Стопы должны стоять вплотную друг к другу. При подъеме таза колени не должны расходиться, что создает максимальный акцент на проблемной зоне.

Как стопы влияют на форму ног

Легкость походки зависит от распределения веса на стопу. Если мышцы бедра слабы, опора переносится на внутреннее ребро стопы, что деформирует осанку. Регулярная практика лежа помогает выровнять биомеханическую цепь. Важно, чтобы во время выполнения упражнений растяжка чередовалась с активным сокращением мышечных волокон.

Упражнение Основной акцент
Скольжение пятками Подвижность суставов и эластичность
Сжатие коленями Сила приводящих мышц
Узкий ягодичный мостик Комплексная подтяжка и форма бедра

"Часто причина тяжелой походки кроется в отечности и дефиците микроэлементов, что мешает нормальному сокращению мышц. Грамотный рацион ускоряет восстановление тканей", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Комплекс рекомендуется выполнять вечером для снятия накопившегося напряжения. Всего 10 минут занятий перед отдыхом позволяют избежать утренней скованности. Если сочетать эти движения с правильным режимом питания, первые визуальные изменения проявятся уже через 14 дней. Мышцы становятся плотнее, а кожа в зоне трения — более упругой.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли убрать галифе с помощью этих упражнений?

Эти движения направлены на внутреннюю сторону бедра. Для внешней зоны (галифе) требуются отводящие упражнения, однако укрепление приводящих мышц гармонизирует общую форму ноги.

Нужно ли использовать утяжелители?

На начальном этапе работа с собственным весом эффективнее. Избыточное отягощение может нарушить технику и переложить нагрузку на поясницу.

Как часто нужно тренироваться?

Оптимальный график — ежедневно или через день. Низкая интенсивность позволяет мышцам восстанавливаться быстро, а регулярность критически важна для прогресса.

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Экспертная проверка: тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, инструктор по пилатесу Марина Гусева, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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