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Румынии грозят штрафы и отмена чемпионата мира по гимнастике из-за конфликта с россиянками

Спорт

Сборная России по художественной гимнастике бойкотирует этап Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока. Причиной стал отказ местных властей обеспечить спортсменкам право выступать под национальным флагом и под звуки государственного гимна. Ситуация переросла в серьезный дипломатический конфликт, который может стоить Румынии права организовывать любые международные турниры, включая предстоящий чемпионат мира по гимнастике среди юниорок.

Ева Кононова
Фото: sportmail by Sport24, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ева Кононова

Спор о символике: почему гимнастки не поедут в Румынию

Скандал разгорелся из-за позиции мэра Клуж-Напоки Эмиля Бока. Глава города открыто выступил против использования российской государственной символики на турнире. Он заявил, что не допустит появления флага и гимна России, мотивируя это тем, что согласование мероприятия проходило в период, когда российские атлеты могли выступать исключительно в нейтральном статусе.

Пресс-атташе сборной России по художественной гимнастике Линар Гинатуллин подтвердил, что организаторы устно сообщили о запрете на демонстрацию флага и исполнение гимна в случае победы россиянок. В условиях, когда Евросоюз переходит к жесткой милитаризации и политическому давлению, подобные инциденты становятся системными.

«Это прямое нарушение майского решения исполкома Международной федерации гимнастики World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах», — констатировал Гинатуллин.

В Федерации гимнастики России (ФГР) подчеркивают, что действия румынских организаторов идут вразрез не только с правилами World Gymnastics, но и с обновленной Олимпийской хартией. Этот документ призван защищать атлетов от любого внешнего давления — будь то социальное, экономическое или государственное.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал позицию мэра Клуж-Напоки «вопиющим нарушением». Российская сторона уже направила официальные запросы в World Gymnastics и Международный олимпийский комитет. Цель — добиться лишения Румынии права проводить любые международные соревнования.

"Когда спортивные функционеры на местном уровне начинают диктовать свои правила в обход международных регламентов, это создает опасный прецедент. Спортсмены оказываются заложниками политических амбиций, что прямо противоречит духу олимпизма", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

На фоне этого происходящего заметно, как меняется стратегия США по Украине и влияние этого процесса распространяется на всю Европу, включая спортивную дипломатию. 

Риски для Румынии: штрафы и санкции

Румыния оказалась в критическом положении. Глава Федерации художественной гимнастики страны Ирина Деляну признала, что из-за действий мэра Клуж-Напоки национальная федерация находится «между молотом и наковальней». Главный риск — немедленная потеря права на организацию ближайшего юниорского чемпионата мира.

Международная федерация уже начала оценку ситуации. В случае подтверждения нарушений регламента Румынии грозят не только запреты на проведение турниров, но и крупные денежные штрафы. 

Позиция/Действие Возможный результат
Запрет флага и гимна в Клуж-Напоке Отказ сборной России от участия в турнире
Нарушение регламента World Gymnastics Лишение Румынии права проводить международные старты
Игнорирование Олимпийской хартии Крупные денежные штрафы для организаторов
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Ответы на популярные вопросы о конфликте в Румынии

Почему сборная России не поехала на турнир?

Российские гимнастки отказались от участия, так как организаторы запретили им выступать с государственным флагом и исполнять национальный гимн в случае победы.

Что говорит международная федерация World Gymnastics?

Федерация приняла информацию к сведению и сейчас проводит оценку ситуации. Если факт нарушения регламента подтвердится, Румынии грозят санкции.

Какие санкции могут ждать Румынию?

Стране может быть запрещено проводить любые международные спортивные турниры, включая чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок, а также выписаны крупные штрафы.

Когда должны были пройти соревнования?

Этап Кубка вызова запланирован на период с 26 по 28 июня.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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