Сборная России по художественной гимнастике бойкотирует этап Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока. Причиной стал отказ местных властей обеспечить спортсменкам право выступать под национальным флагом и под звуки государственного гимна. Ситуация переросла в серьезный дипломатический конфликт, который может стоить Румынии права организовывать любые международные турниры, включая предстоящий чемпионат мира по гимнастике среди юниорок.
Скандал разгорелся из-за позиции мэра Клуж-Напоки Эмиля Бока. Глава города открыто выступил против использования российской государственной символики на турнире. Он заявил, что не допустит появления флага и гимна России, мотивируя это тем, что согласование мероприятия проходило в период, когда российские атлеты могли выступать исключительно в нейтральном статусе.
Пресс-атташе сборной России по художественной гимнастике Линар Гинатуллин подтвердил, что организаторы устно сообщили о запрете на демонстрацию флага и исполнение гимна в случае победы россиянок. В условиях, когда Евросоюз переходит к жесткой милитаризации и политическому давлению, подобные инциденты становятся системными.
«Это прямое нарушение майского решения исполкома Международной федерации гимнастики World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах», — констатировал Гинатуллин.
В Федерации гимнастики России (ФГР) подчеркивают, что действия румынских организаторов идут вразрез не только с правилами World Gymnastics, но и с обновленной Олимпийской хартией. Этот документ призван защищать атлетов от любого внешнего давления — будь то социальное, экономическое или государственное.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал позицию мэра Клуж-Напоки «вопиющим нарушением». Российская сторона уже направила официальные запросы в World Gymnastics и Международный олимпийский комитет. Цель — добиться лишения Румынии права проводить любые международные соревнования.
"Когда спортивные функционеры на местном уровне начинают диктовать свои правила в обход международных регламентов, это создает опасный прецедент. Спортсмены оказываются заложниками политических амбиций, что прямо противоречит духу олимпизма", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.
На фоне этого происходящего заметно, как меняется стратегия США по Украине и влияние этого процесса распространяется на всю Европу, включая спортивную дипломатию.
Румыния оказалась в критическом положении. Глава Федерации художественной гимнастики страны Ирина Деляну признала, что из-за действий мэра Клуж-Напоки национальная федерация находится «между молотом и наковальней». Главный риск — немедленная потеря права на организацию ближайшего юниорского чемпионата мира.
Международная федерация уже начала оценку ситуации. В случае подтверждения нарушений регламента Румынии грозят не только запреты на проведение турниров, но и крупные денежные штрафы.
|Позиция/Действие
|Возможный результат
|Запрет флага и гимна в Клуж-Напоке
|Отказ сборной России от участия в турнире
|Нарушение регламента World Gymnastics
|Лишение Румынии права проводить международные старты
|Игнорирование Олимпийской хартии
|Крупные денежные штрафы для организаторов
Российские гимнастки отказались от участия, так как организаторы запретили им выступать с государственным флагом и исполнять национальный гимн в случае победы.
Федерация приняла информацию к сведению и сейчас проводит оценку ситуации. Если факт нарушения регламента подтвердится, Румынии грозят санкции.
Стране может быть запрещено проводить любые международные спортивные турниры, включая чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок, а также выписаны крупные штрафы.
Этап Кубка вызова запланирован на период с 26 по 28 июня.
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