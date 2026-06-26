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Громкий скандал в гимнастике: поведение организаторов вынудило сборную РФ на радикальный шаг

Спорт

Российские звёзды художественной гимнастики официально отказались от поездки на этап Кубка вызова в румынский Клуж-Напока. Причиной демарша стало грубое нарушение международных правил: организаторы турнира в устной форме запретили использовать флаг и гимн России. Несмотря на то что Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) ещё в мае официально разрешила нашим атлетам выступать с национальной символикой во всех дисциплинах, румынская сторона предпочла проигнорировать этот регламент. Сборная РФ подчеркнула, что готова соревноваться только на тех площадках, где соблюдаются базовые требования честного спорта и официальный протокол награждения.

Художественная гимнастика
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Rulsch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Художественная гимнастика

Причины отказа и позиция федерации

Решение о пропуске турнира в Румынии было принято после того, как принимающая сторона выставила политические условия, идущие вразрез с уставом FIG. Пресс-атташе федерации Линар Гинатуллин донёс позицию команды: гимнастки не выйдут на ковёр, если их лишат права на национальную идентичность. Такое давление со стороны организаторов классифицируется как серьезное нарушение спортивного права, ведь атлеты должны концентрироваться на результате, а не на борьбе за положенные им по регламенту атрибуты триумфа.

"Подобные ситуации часто становятся проверкой на прочность психологического состояния команды. Когда внешние факторы мешают привычному графику, важно переключиться на качественный отдых между тренировочными циклами, чтобы сохранить пиковую форму для турниров в дружественных странах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Золотой триумф в Китае против бойкота в Румынии

Пока в Европе пытаются диктовать незаконные условия, российские гимнастки продолжают доминировать на мировой арене там, где ценят спорт выше политики. На недавнем втором этапе Кубка вызова в Китае наши девушки произвели настоящий фурор. Сборная привезла домой десять медалей, четыре из которых — высшей пробы. Особое внимание было приковано к Софии Ильтеряковой: чемпионка Европы фактически оккупировала пьедестал, забрав три золота в личных финалах и добавив к ним серебро и бронзу.

"Регулярные выступления на высоком уровне требуют идеальной гибкости. Чтобы суставы выдерживали такие амплитуды, мы рекомендуем использовать миофасциальный релиз для проработки фасций — это помогает избежать закрепощения мышц и сохраняет грацию движений", — объяснила в беседе с Pravda.Ru тренер по растяжке Алина Фёдорова.

Регламент World Gymnastics и права атлетов

Майское решение исполнительного комитета Международной федерации гимнастики стало важной вехой — оно официально деблокировало использование флага и гимна для россиян. Это касается не только художественной гимнастики, но и прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Саботаж румынских организаторов выглядит попыткой пересмотреть это решение на местном уровне. Однако Федерация гимнастики России дала чётко понять: выступление в нейтральном статусе при наличии законного права на национальную символику — это шаг назад, на который сборная не пойдёт.

 

Ответы на популярные вопросы о международном спорте

Почему сборная отказалась выступать, если FIG разрешила флаг?

Несмотря на официальное разрешение международной федерации, местные организаторы в Румынии попытались ввести собственные ограничения, которые противоречат общим правилам. Сборная России сочла это недопустимым проявлением дискриминации.

Где российские гимнастки выступали в последнее время?

В конце июня сборная успешно выступила на Кубке вызова в Китае. Этот турнир прошел с соблюдением всех прав наших спортсменок, что позволило им завоевать 10 медалей разного достоинства.

На какие дисциплины распространяется допуск с национальной символикой?

Решение World Gymnastics касается пяти направлений: это художественная и спортивная гимнастика, акробатика, аэробика и прыжки на батуте.

Кто из гимнасток сейчас показывает лучшие результаты?

Лидером сборной остается София Ильтерякова. На последнем этапе Кубка вызова она выиграла три золотые медали в индивидуальных финалах, а также серебро в многоборье.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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