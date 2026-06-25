Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российская сталь для Sollers: кузова пикапов начали делать из металла ММК — долговечность кузова выросла в разы
В столице Дагестана введут 12-часовой график ограничений подачи света 25 и 26 июня
Евросоюз столкнулся с риском замёрзнуть зимой из-за конфликта с поставщиками из США
Мэрия Улан-Удэ планирует перевести на электроотопление более 300 домовладений к 2026 году
В Госдуме потребовали пересмотреть политику ЦБ: в ход пошла критика ключевой формулы регулятора
Белый дом выкручивает руки союзникам: НАТО ищет человека, который не даст Трампу сломать альянс
Охота на городские деревья: во Владивостоке выявили 72 случая незаконной вырубки — нарушители выплатят миллионные штрафы
Красноярские дворы превратились в полигоны: частники не справляются с мусором — жильцы задыхаются от вони
Центр поддержки экспорта Псковской области обеспечил рост зарубежных контрактов на 15%

Верните ногам легкость: простая техника для коленей, которая уберет тяжесть за три минуты

Спорт

После пятидесяти лет привычный ритм жизни часто дает сбой. Мужчины и женщины замечают, что подъем по лестнице или долгая прогулка вызывают неожиданную усталость в ногах. Это не просто усталость, а сигнал о том, что тело требует принципиально иного подхода к движению, чем в молодости. Одной ходьбы для поддержания тонуса становится недостаточно.

Больное колено
Фото: Freepik by jcomp
Больное колено

Почему ходьба больше не спасает от слабости

Принято считать, что десять тысяч шагов — это универсальное лекарство. На деле же ходьба тренирует выносливость сердца, но практически не влияет на объем мышечных волокон. С возрастом организм ежегодно теряет часть мышечной массы. Если не давать ногам силовую нагрузку, место мышц занимает инертная ткань. В итоге вся тяжесть тела ложится на коленные и тазобедренные суставы, которые начинают ныть и разрушаться.

"Обычная прогулка не заставляет мышцы адаптироваться и расти. Чтобы ноги не слабели, нужен импульс, который дают только упражнения с преодолением веса собственного тела. Без этого процесс потери плотности тканей становится необратимым", — объяснил тренер по силовым тренировкам Дмитрий Миронов.

Когда ягодицы и бедра теряют тонус, походка становится неуверенной. Это приводит к нарушениям баланса. Решить проблему можно только через прицельную работу с крупными группами мышц. Важно понимать, что суставы болят не от движения, а от отсутствия мышечного корсета, который должен их защищать.

Силовой протокол: пять движений для жизни

Для восстановления силы не нужны тренажеры. Достаточно использовать вес собственного тела и контролировать каждое движение. Первое и самое доступное — работа с голеностопом. Медленные подъемы на носки у стены укрепляют икры и улучшают кровоток. Главное — не торопиться. Нужно почувствовать напряжение в верхней точке на пару секунд. Это простое решение помогает вернуть устойчивость шагу.

"Многие игнорируют технику, стараясь сделать больше повторений. Но для здоровья коленей важно именно замедление. Плавный спуск в приседе или выпаде нагружает волокна гораздо эффективнее, чем быстрые рывки", — отметил персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Тот самый секрет кроется в ягодичном мосте. Это упражнение возвращает к жизни мышцы, которые "выключаются" из-за сидячего образа жизни. Лежа на полу, нужно поднимать таз, осознанно сжимая ягодицы. Это снимает осевую нагрузку с поясницы и делает походку пружинистой. Для тех, кто боится за суставы, идеально подходит присед с опорой на стул. Не нужно садиться глубоко — достаточно дойти до уровня, когда мышцы бедра начнут ощутимо напрягаться. Если дополнить это шагами на невысокую платформу, координация заметно улучшится. Каждое такое вариант тренировки моделирует реальные жизненные ситуации: подъем по лестнице или выход из транспорта.

"После пятидесяти лет важно помнить о безопасности соединительных тканей. Любая избыточная или неправильная активность может вызвать ошибки в восстановлении, поэтому спину всегда держим ровно, а пятки не отрываем от пола", — подчеркнул инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Вид нагрузки Основной результат
Обычная ходьба Поддержание работы сердца и сосудов
Силовые упражнения Укрепление мышц и защита суставов от износа

Ответы на популярные вопросы о здоровье ног

Можно ли делать упражнения, если колени уже хрустят?

Хруст без резкой боли часто является вариантом нормы, но требует осторожности. Упражнения нужно выполнять в неполной амплитуде, ориентируясь на комфортные ощущения. Опора на стул здесь станет лучшим помощником.

Сколько раз в неделю нужно тренироваться?

Для сохранения мышечной массы достаточно двух-трех занятий по 15–20 минут. Главное — регулярность. Мышцы должны получать сигнал о необходимости быть сильными постоянно, а не раз в месяц.

Помогут ли витамины вернуть силу в ногах?

Нутриенты важны для питания тканей, но они не строят мышцы сами по себе. Без механической работы — сокращения и расслабления волокон — никакие добавки не остановят возрастную слабость.

Читайте также:

Экспертная проверка: тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пять столиц пошли на принцип: в Берлине демонстративно сменили вектор поддержки киевского режима
Мир. Новости мира
Пять столиц пошли на принцип: в Берлине демонстративно сменили вектор поддержки киевского режима
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Авто
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Рабочий план по захвату Приднестровья принят в Румынии. Молдавия поддержит Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Бензин исчезает не только на заправках: владельцы машин столкнулись с новой проблемой
Бензин исчезает не только на заправках: владельцы машин столкнулись с новой проблемой
Последние материалы
Евросоюз столкнулся с риском замёрзнуть зимой из-за конфликта с поставщиками из США
Мэрия Улан-Удэ планирует перевести на электроотопление более 300 домовладений к 2026 году
В Госдуме потребовали пересмотреть политику ЦБ: в ход пошла критика ключевой формулы регулятора
Белый дом выкручивает руки союзникам: НАТО ищет человека, который не даст Трампу сломать альянс
Охота на городские деревья: во Владивостоке выявили 72 случая незаконной вырубки — нарушители выплатят миллионные штрафы
Красноярские дворы превратились в полигоны: частники не справляются с мусором — жильцы задыхаются от вони
Центр поддержки экспорта Псковской области обеспечил рост зарубежных контрактов на 15%
Стихия обнажила критический узел: на Камчатке решились на временное отключение цифровых каналов
Приморский край: суммарный долг жителей перед банками в 2026 году превысил 560 миллиардов рублей
Пятки как индикатор болезни: что на самом деле скрывается за банальной сухостью кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.