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Восстановление фигуры начинается не с пресса: при диастазе работают совсем другие правила

Спорт

Диастаз требует пересмотра тренировочного плана. Расхождение прямых мышц живота ограничивает выбор упражнений, но полное отсутствие нагрузки замедляет восстановление. Главная задача — укрепить глубокие слои пресса и мышцы-стабилизаторы, избегая роста внутрибрюшного давления.

Тонкая талия
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонкая талия

Критическая нагрузка и риски

При диастазе соединительная ткань между вертикальными сегментами пресса истончается. Любое упражнение, заставляющее живот выпячиваться куполом, провоцирует дальнейшее расхождение. Исключаются классические скручивания, подъемы ног из положения лежа и прыжки. Такие движения давят на белую линию живота изнутри, увеличивая риск появления грыж и мешая тканям сокращаться. Для женщин важно понимать, что диастаз мышц живота не позволяет использовать тяжелые веса. Гантели и гири создают избыточное осевое напряжение. Вместо этого акцент смещается на работу с собственным весом в изолированных позициях.

"Многие совершают ошибку, пытаясь закачать расхождение обычным качанием пресса. Это лишь раздвигает мышцы шире. Начинать нужно с дыхательных техник, которые активируют поперечную мышцу живота", — объяснил специально для Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Система тренировок должна исключать быстрый бег и берпи. Интенсивное кардио заставляет дыхание становиться поверхностным, что отключает диафрагму и мышцы тазового дна из общего контура стабилизации. Если игнорировать эти правила, упражнения для пресса превратятся в инструмент для разрушения осанки.

Допустимый арсенал упражнений

Безопасная активность строится на укреплении задней цепи — ягодиц, спины и бедер. Ягодичный мостик без утяжеления помогает перераспределить нагрузку с передней стенки живота. Упражнения в положении на четвереньках, такие как кошка, позволяют мягко воздействовать на позвоночник без риска растяжения поврежденной зоны.

Тип нагрузки Статус при диастазе
Пилатес и йога Рекомендовано для контроля дыхания
Планка классическая Ограничено (строго до 15 секунд)
Скручивания Строго запрещено
Скандинавская ходьба Оптимально в качестве кардио

Хорошие результаты дает исправление осанки, так как правильное положение таза снижает давление на брюшную полость. Растяжка и работа над гибкостью позвоночника создают прочный каркас. Короткие статические удержания, например, планка с колен, допустимы только при отсутствии выпячивания живота во время выполнения.

"При восстановлении после родов важно учитывать положение грудного отдела. Если спина сутулая, живот всегда будет вываливаться вперед, растягивая ткани еще сильнее", — отметила в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Для тех, кто ищет способы убрать дряблость ног, подходят махи в стороны или проработки бедер стоя. Это не затрагивает прямые мышцы живота напрямую, но развивает общую выносливость.

Когда тренировки бессильны

Степень расхождения определяет стратегию действий. Если зазор между мышцами не превышает 7 сантиметров, консервативные методы и реабилитационный фитнес эффективны. При превышении этого порога сухожильная перемычка становится слишком тонкой, чтобы сократиться самостоятельно под воздействием нагрузок.

"При выраженном диастазе более 10 сантиметров физические упражнения не устранят дефект. В таких случаях сначала требуется хирургическая коррекция, а тренировки назначаются только в период реабилитации", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв.

Стоит помнить, что силовые тренировки без контроля техники могут усугубить состояние даже легкой стадии. Необходим постоянный мониторинг состояния мышечного корсета.

Ответы на популярные вопросы о тренировках при диастазе

Можно ли носить корсет во время занятий?

Утягивающее белье и корсеты создают иллюзию поддержки, но выключают собственные мышцы из работы. Для восстановления они бесполезны и даже вредны, так как мешают естественной работе дыхательной системы.

Поможет ли вакуум живота при расхождении мышц?

Дыхательные практики полезны, но вакуум требует идеальной техники. При неправильном исполнении он может создавать чрезмерное давление, поэтому такие упражнения стоит делать только под присмотром специалиста.

Через сколько после родов можно начинать тренировки?

Минимальный срок составляет 2 месяца. Начинать следует с легкой ходьбы и контроля дыхания, постепенно добавляя упражнения на растяжку и активацию мышц кора.

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Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по пилатесу Марина Гусева, инструктор по ЛФК Андрей Соловьёв
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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