Привыкли окунаться в бассейн после тренировки? Эти ошибки гарантируют дикую боль в теле

Тяжелая тренировка позади, мышцы гудят, и прохладная вода бассейна кажется идеальным финалом. Вот только этот шаг может как ускорить восстановление, так и напрочь обнулить все усилия в зале. Разбираемся, как плавать с умом, чтобы помочь телу, а не перегрузить его еще сильнее.

Фото: https://pixabay.com by summa is licensed under Free Плавательные очки, шапка и резиновые тапки

Золотые правила восстановления в воде

Для того чтобы бассейн стал этапом реабилитации, необходимо исключить любую соревновательную составляющую. Основная задача после "железа" — расслабить мышечные волокна и нормализовать кровоток. Оптимальное время нахождения в воде составляет от 15 до 30 минут. Этого периода достаточно, чтобы организм запустил процессы восстановления, но при этом не наступило переохлаждение или повторное утомление.

"Длинные заплывы на скорость сразу после тренажерного зала часто становятся ошибкой. Телу нужно дать сигнал к отдыху, поэтому движения обязаны быть плавными, почти тягучими, без резких рывков", — объяснила в беседе с Pravda.Ru тренер по плаванию Наталья Климова.

Важно помнить, что даже легкая активность в воде требует энергии. Если вы чувствуете сильное истощение после основного блока упражнений, лучше сократить заплыв до минимума или заменить его на простой дрейф у бортика. Подобная тактика помогает избежать накопительной усталости, которая часто лишает тело прогресса в коррекции фигуры.

Техника плавания: что выбрать, а от чего отказаться

Рекомендуется отдавать предпочтение плаванию на спине или классическому брассу. Эти стили обеспечивают равномерное распределение нагрузки и способствуют декомпрессии дисков позвоночника. Плавание на спине особенно полезно после осевых нагрузок (приседаний или жимов), так как оно позволяет максимально раскрыть грудной отдел и расслабить плечевой пояс.

"Многие пренебрегают техникой, выбирая плавание "по-собачьи" с высоко поднятой головой. Это создает опасное напряжение в шейном отделе и может спровоцировать зажимы и головные боли", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

При правильном подходе бассейн помогает скорректировать ось тела. Для тех, кто много времени проводит в офисе, сочетание силовых нагрузок и плавания становится спасением, ведь правильная поза перестраивает работу всей мускулатуры спины. Основной фокус в воде должен быть направлен на вытяжение и контроль за положением головы — она должна быть продолжением линии позвоночника.

Водный баланс и питание после бассейна

Выход из воды — это не конец восстановления. Нахождение в бассейне, несмотря на внешнюю прохладу, приводит к потере жидкости. Восполнение водного баланса критически важно для синтеза белка и выведения продуктов метаболизма из мышц. Сразу после душа стоит выпить стакан чистой воды без газа.

"Для качественного восстановления мышечной ткани в ближайший прием пищи должны войти легкоусвояемые белки и медленные углеводы. Без адекватной подпитки организм начнет "жечь" собственные мышцы вместо жира", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Грамотное питание помогает закрепить результат тренировки. Это актуально как для тех, кто наращивает массу, так и для женщин, использующих методики против дряблости бедер. Полезные жиры (омега-3) также приветствуются, так как они обладают противовоспалительным эффектом, снижая посттренировочные боли.

Параметр Рекомендация для восстановления Время в воде 15-30 минут Стиль плавания На спине, брасс Интенсивность Низкая (расслабленные движения) Запрещено Резкие рывки, плавание с поднятой головой Питание после Белки + сложные углеводы

Ответы на популярные вопросы о восстановлении в бассейне

Можно ли идти в бассейн, если мышцы сильно болят (крепатура)?

Да, легкое плавание в комфортной воде помогает быстрее вывести молочную кислоту и уменьшить болевые ощущения за счет мягкого гидромассажа и улучшения лимфотока.

Какая температура воды оптимальна для отдыха после зала?

Лучше всего подходит вода комнатной температуры или чуть теплее (26-28 градусов). Слишком холодная вода может вызвать спазм сосудов, а слишком горячая — создать лишнюю нагрузку на сердце после тренировки.

Стоит ли использовать ласты или колобашки?

Для восстановления лучше обходиться без дополнительного инвентаря, который увеличивает сопротивление. Исключение — колобашка для расслабленного плавания на одних руках, если ноги сильно забиты.

Поможет ли плавание от болей в пояснице после приседаний?

Плавание на спине отлично разгружает поясничный отдел. Это часто эффективнее, чем просто лежать на диване, так как в воде исключается гравитационная нагрузка на позвоночник. Для закрепления эффекта дома полезно выполнять упражнения для ягодиц, которые поддерживают суставы в тонусе.

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