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То, что нужно для здоровой спины и коленей: какие упражнения для ягодиц спасают суставы

Спорт

Красивые и крепкие ягодицы — это не просто про эстетику и уверенность в себе, а в первую очередь про здоровье вашей спины, коленей и ровную осанку. Когда эти мышцы выключаются из работы, тело тут же начинает сыпаться. Рассказываем, как безопасно "разбудить" их дома без железа и долгих тренировок.

Девушка выполняет ягодичный мостик с опорой на диван
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка выполняет ягодичный мостик с опорой на диван

Подготовка и разогрев

Прежде чем приступать к основным движениям, необходимо подготовить суставы и нервную систему к нагрузке. Хорошая утренняя зарядка или разминка помогают включить глубокие мышцы кора.

Встаньте на одно колено, отведя вторую ногу в сторону. Удерживая спину ровно, мягко смещайтесь к согнутой ноге, следя за тем, чтобы колено двигалось строго по линии стопы. Выполните 10 повторений. Затем в этом же положении разверните корпус в сторону вытянутой ноги, отводя таз назад, чтобы почувствовать натяжение и контроль над седалищными буграми.

"Главное — сфокусироваться на качестве движения, а не на количестве подходов. Мышцы лучше всего откликаются, когда вы осознанно чувствуете их сокращение при выполнении каждого упражнения", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Комплекс упражнений для ягодиц

Для занятий вам понадобятся два плотных полотенца и коврик. Программа включает базовые элементы.

1. Активация. Лягте на живот, подложив полотенца под таз. Стопы соединены, колени разведены. На выдохе слегка приподнимите бедра, фокусируясь на напряжении ягодиц, избегая нагрузки на поясницу.

2. Внутренняя поверхность бедра. В том же положении на животе разводите пятки в стороны, а затем сводите их обратно, плотно надавливая одну на другую. Это движение отлично дополняет изометрическую гимнастику, направленную на тонус мышц.

3. Полупланка. На предплечьях и коленях плавно отводите таз назад на вдохе и возвращайтесь в исходную точку на выдохе (5-8 раз).

"Многие новички совершают ошибку, включая поясницу вместо целевых зон. Если чувствуете напряжение в нижней части спины, уменьшите амплитуду движения до того уровня, где уверенно работают именно ягодицы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

4. Укрепление. Стоя на коленях, поднимите рабочую ногу вверх с небольшой амплитудой, удерживая спину плоской.

5. Перекаты. Мягко смещайте таз с одной стороны в другую, балансируя торсом.

6. Ягодичный мост. Плавно поднимайте таз вверх, поочередно отрывая позвонки от пола.

7. Растяжка. Финализируйте занятие "кошачьими потягиваниями" и позой младенца, чтобы снять напряжение после нагрузки.

"Постоянная, пусть и умеренная активность, работает намного эффективнее, чем разовый рывок в тренажерном зале раз в неделю. Стабильность в привычках важнее интенсивности", — добавил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Упражнение Основной результат
Ягодичный мост Укрепление задней поверхности бедра и спины
Полупланка Развитие контроля мышц кора
Перекаты с балансом Повышение устойчивости таза

Ответы на популярные вопросы о домашних тренировках

Подходит ли этот комплекс новичкам?

Да, упражнения построены на контролируемых движениях с малой амплитудой, что минимизирует риск травм и делает их доступными для любого уровня физической подготовки.

Когда можно увидеть первые изменения?

Регулярные занятия помогают улучшить тонус мышц уже за 2-3 недели, однако важно сочетать тренировки с повседневной физической активностью, например, пешими прогулками.

Нужно ли заниматься каждый день?

Для активации спящих мышц оптимально выполнять такой комплекс 3-4 раза в неделю, постепенно увеличивая осознанность движений.

Какие ошибки самые частые?

Главная ошибка — перенос нагрузки на поясницу. Всегда удерживайте живот подтянутым, чтобы защитить спину и сфокусироваться на работе ягодиц.

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Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по пилатесу Марина Гусева, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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