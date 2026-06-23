Многие бегают годами и не становятся быстрее, потому что игнорируют одну мышцу, которая тянет вперёд

Увеличение скорости бега — это не только способ обновить личный рекорд на марафоне, но и мощный инструмент для трансформации всего тела. Ускорение темпа заставляет организм активнее использовать быстрые мышечные волокна, которые отвечают за взрывную силу и плотность мускулатуры. Развитие этих волокон напрямую влияет на VO2 max — показатель максимального потребления кислорода, высокий уровень которого снижает риск сердечно-сосудистых патологий и улучшает выносливость в повседневной жизни. Чтобы бегать быстрее, недостаточно просто чаще выходить на дорожку: прогресс требует комплексного подхода, включающего силовую подготовку, кросс-тренинг и грамотное восстановление.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка бежит

Силовые тренировки как база для рывка

Хотите бежать быстрее — идите в тренажерный зал. Физика бега проста: чем мощнее толчок, тем большее расстояние вы преодолеваете за один шаг. Поскольку в беге одновременно земли касается только одна нога, упор стоит делать на односторонние упражнения. Это помогает устранить асимметрию и укрепить мышцы кора, которые стабилизируют таз при движении.

Для развития скорости эффективны следующие техники:

Болгарские сплит-приседания: отведите одну ногу назад и положите ее на скамью или стул. Приседайте на опорной ноге так, чтобы колено не выходило за носок, а бедро было параллельно полу.

отведите одну ногу назад и положите ее на скамью или стул. Приседайте на опорной ноге так, чтобы колено не выходило за носок, а бедро было параллельно полу. Становая тяга на одной ноге: стоя на одной ноге, наклонитесь вперед с ровной спиной, одновременно отводя свободную ногу назад до образования прямой линии с туловищем.

стоя на одной ноге, наклонитесь вперед с ровной спиной, одновременно отводя свободную ногу назад до образования прямой линии с туловищем. Ягодичный мостик на одной ноге: лежа на спине, согните одну ногу в колене и упритесь пяткой в пол, вторую поднимите вверх. Выталкивайте таз максимально высоко, напрягая ягодицу.

"Работа с отягощениями создает структурную основу для скорости. Если ваша цель — спринт, выбирайте тяжелые веса и делайте по 3-5 повторений. Если готовитесь к длинным дистанциям, работайте со средним весом на 15-20 повторений для выработки выносливости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Кросс-тренинг и развитие мобильности

Однообразная нагрузка ведет к перегрузке суставов и психологическому выгоранию. Кросс-тренинг позволяет поддерживать высокий пульс и тренировать сердце без ударной нагрузки на колени. Плавание, велосипед или эллиптический тренажер задействуют мускулатуру под другими углами, что в итоге помогает приблизиться к рельефному телу и повышает общую эффективность движений.

Особое внимание бегунам стоит уделить йоге и пилатесу. Гибкость голеностопа и бедер напрямую влияет на походку. Если суставы закрепощены, организм тратит лишнюю энергию на компенсацию движений, что неизбежно снижает скорость. Короткая ежедневная зарядка на растяжку поможет сохранить эластичность связок.

"Для бегуна критически важна подвижность лодыжек. Ограничения в этой зоне часто приводят к неправильной постановке стопы и травмам. Йога или пилатес раз в неделю — это не отдых, а важная часть подготовки, которая делает шаг легче", — отметила в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Темповые и интервальные сессии

Чтобы научить тело работать на пределе, применяются два вида скоростных тренировок. Первые — темповые пробежки. Это длительная работа (20-60 минут) на уровне 85-90% от максимального пульса. Такие сессии приучают организм эффективно выводить молочную кислоту и снабжать мышцы кислородом под нагрузкой.

Второй инструмент — спринтерские интервалы. Это работа на абсолютном максимуме в течение 30-60 секунд с последующим отдыхом. В этот момент задействуется анаэробная система, использующая запасы креатинфосфата и сахара в мышцах. Регулярные ускорения сокращают время отклика мышечных волокон на нервный импульс, делая вас объективно быстрее.

Метод тренировки Основной результат Силовой тренинг Увеличение мощности толчка и длины шага Темповой бег Повышение порога выносливости (вывод лактата) Спринты (интервалы) Развитие взрывной скорости и анаэробной силы Кросс-тренинг Профилактика травм и поддержка сердца

Восстановление и биохимия прогресса

Мышцы растут и становятся быстрее не во время бега, а в период покоя. Тренировка создает микроразрывы в тканях, которые организм "залечивает", делая волокна плотнее. Без полноценного сна и пауз в графике тело просто не успевает восстановиться, что ведет к перетренированности. Дни полного отдыха — это обязательный элемент скоростного плана.

Важнейшую роль играет нутрициология. После нагрузки необходимо окно для регенерации: идеальным считается соотношение углеводов к белкам 3:1. Углеводы восполняют запасы гликогена, а белки поставляют аминокислоты для ремонта мышц. Не менее важен правильный питьевой режим, так как дегидратация замедляет метаболические процессы и снижает эластичность тканей.

"Ошибочно думать, что для скорости нужно только бегать. Без качественного белка и сложных углеводов атлет быстро уйдет в дефицит. Мышцам нужен строительный материал, иначе тренировки на скорость превратятся в процесс саморазрушения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о скорости бега

Подходят ли скоростные тренировки новичкам?

Начинать стоит с укрепления базы и постепенного набора километража. Только после того, как вы сможете комфортно бежать 30-40 минут, можно вводить короткие ускорения или темповые отрезки.

Как часто нужно проводить интервальные тренировки?

Одной полноценной скоростной сессии в неделю достаточно для большинства любителей. Избыток интенсивной нагрузки перегружает нервную систему.

Можно ли увеличить скорость только за счет бега?

Это возможно, но процесс будет медленным и травмоопасным. Силовые упражнения и статические нагрузки на кор позволяют добиться прогресса значительно быстрее и безопаснее.

Когда я увижу первый результат?

При систематическом подходе (2-3 беговых тренировки + 1 силовая) заметные изменения в темпе происходят через 4-6 недель тренировочного цикла.

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