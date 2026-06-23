Живот уходит не только от спорта: эта методика заставит организм тратить больше энергии

Бодифлекс позволяет уменьшить объем талии и укрепить мышечный корсет через диафрагмальное дыхание и статические нагрузки. Система занимает 15 минут в день, не требует инвентаря и подходит для любого уровня подготовки, помогая снизить уровень стресса и активировать обменные процессы в организме.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плоский живот

Механика метода и влияние на тело

Методика бодифлекса объединяет специфическое дыхание животом с элементами растяжки и изометрическими позами. Название системы отражает ее суть: развитие гибкости в сочетании с работой над физической формой. Основной акцент сделан на насыщении крови кислородом и активации поперечной мышцы живота, которая отвечает за плоский силуэт и поддержку внутренних органов.

При задержке дыхания в организме меняется концентрация газов, что заставляет клетки активнее использовать энергию. Это стимулирует выработку гормонов, отвечающих за расщепление жировой ткани. Параллельно снижается уровень кортизола, избыток которого часто провоцирует накопление объемов в области талии и повышает аппетит. Подобный подход позволяет проводить тренировки для мышц пресса без ударной нагрузки на суставы.

"Бодифлекс эффективно включает в работу глубокие стабилизаторы, которые сложно задействовать обычными скручиваниями. Это создает внутренний мышечный корсет и визуально подтягивает фигуру", — подчеркнул специально для Pravda.Ru тренер по силовым тренировкам Дмитрий Миронов.

Результативность для разных групп

Практика показывает, что система наиболее эффективна для людей с избыточной массой тела. В ходе исследований женщины с выраженным лишним весом теряли до 3,64 кг за два месяца регулярных занятий. При этом у участников с нормальным индексом массы тела изменения веса были минимальными. Это подтверждает, что бодифлекс работает как инструмент первичной коррекции фигуры и оздоровления.

Благодаря отсутствию прыжков и резких движений метод становится безопасным стартом для тех, кому противопоказано интенсивное кардио. Занятия помогают укрепить связки и подготовить тело к более сложным нагрузкам, таким как кардио-тренировки для дома или работа с весом. Для устойчивого прогресса важно соблюдать регулярность и выполнять комплекс в утренние часы перед приемом пищи.

Показатель Влияние бодифлекса Тип нагрузки Статическая, изометрическая Среднее время 15–20 минут Основные зоны Живот, бедра, шея, руки Гормональный фон Снижение кортизола

Техника глубокого вдоха

Для освоения метода необходимо научиться дышать с помощью диафрагмы. На вдохе живот должен надуваться, а на выдохе — максимально подтягиваться к позвоночнику. Это задействует весь объем легких и усиливает лимфодренаж. Новичкам рекомендуется практиковать движения лежа на спине, положив одну руку на живот для контроля движений. Такой метод похудения лежа помогает лучше почувствовать работу мышц.

"Диафрагмальное дыхание массирует органы брюшной полости, что благотворно сказывается на процессах пищеварения и общем тонусе организма", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по питанию Екатерина Смирнова.

Базовый комплекс упражнений

Каждое движение выполняется на фазе задержки дыхания в течение 8–10 секунд. Основная позиция — ноги на ширине плеч, таз слегка отведен назад, руки на бедрах. Из этого положения выполняются скрутки и растяжки для разных зон. Например, упражнение Лев направлено на укрепление мышц лица и шеи, а боковая растяжка формирует линию талии.

Для коррекции нижней части тела применяются отведения ног назад и поза Шлюпка, которая задействует внутреннюю поверхность бедер. Важно сохранять неподвижность в позе, удерживая мышцы в напряжении. Такие упражнения для осанки и силы позволяют проработать все тело за короткий цикл. Если во время выполнения возникает головокружение, следует сделать паузу и вернуться к естественному ритму дыхания.

"Статика бережно нагружает суставы и укрепляет сухожилия. Это идеальный вариант для восстановления активного режима после долгого перерыва", — добавил эксперт Pravda.Ru, тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы о бодифлексе

Можно ли заниматься сразу после завтрака?

Нет, тренировки проводятся строго натощак. Между приемом пищи и занятием должно пройти минимум три часа, иначе техника дыхания может вызвать дискомфорт в желудке.

Поможет ли метод убрать живот после родов?

Система отлично подтягивает растянутые мышцы живота, но приступать к занятиям можно только после консультации с врачом и завершения восстановительного периода.

Нужна ли специальная одежда?

Для бодифлекса достаточно свободной одежды, не стесняющей движений диафрагмы. Обувь не обязательна, можно тренироваться босиком или в носках.

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