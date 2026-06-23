Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Детей готовят к противостоянию с НАТО уже с пятого класса: детство может закончиться раньше времени
Доминантная матка и уволенные сотрудники: почему гость Ксении Собчак назвал её интервью провалом
Ягодицы не откликаются на интенсивные махи: досадная ошибка мешает прогрессу большинства новичков
Странное свечение в ядре Млечного Пути: ученые приблизились к разгадке фундаментального обмана космоса
Ипотека подождёт полтора года: семьи официально освободят от жесткого финансового прессинга
Соседи будут смотреть не на цветы: главный секрет красивой клумбы скрывается под ними
Бедность крадет годы жизни: нехватка денег стала угрозой национального масштаба
Ваша собака снова ворует носки? В чём скрытая причина странной тяги к этому предмету одежды
На кухне начинается настоящее волшебство: пирожки с капустой исчезнут раньше, чем успеют остыть

Спортивные награды больше не терпят политики: санкции введены после инцидентов с россиянкой и украинкой

Спорт

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) ввела жесткий регламент поведения на пьедестале, запретив любые политические, религиозные или расовые манифестации. Теперь любая попытка использовать церемонию награждения как трибуну для лозунгов или жестов приведет к немедленным санкциям — от аннулирования результатов до пожизненного лишения медалей. Новые правила стали ответом на резонансные инциденты, в том числе провокации украинских спортсменов, и направлены на возвращение спорта в русло абсолютного нейтралитета.

Гимнастки на тренировке
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Гимнастки на тренировке

Жесткий запрет на демонстрации и символику

World Gymnastics дополнила свой кодекс статьями 13 и 14, которые детально описывают требования к атлетам во время официальных мероприятий. Согласно новым нормам, зона награждения должна оставаться территорией "строгого нейтралитета". Под запрет попали не только выкрики или плакаты, но и любые неофициальные элементы одежды, жесты и даже надписи на теле. Организация подчеркивает, что церемония должна служить исключительно целям прославления спортивных достижений, а не личных убеждений.

"Спортсменам важно понимать, что любое отклонение от регламента теперь трактуется как неуважение к сопернику и самой дисциплине. Попытки политизировать награждение разрушают атмосферу честной игры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Особое внимание уделено форме одежды. Атлеты обязаны находиться в официальной экипировке без добавления каких-либо значков или повязок, не утвержденных регламентом. Это исключает возможность скрытой пропаганды, которую ранее пытались практиковать представители Украины, превращая спортивные площадки в политические трибуны.

Последствия нарушений: от штрафов до дисквалификации

Статья 14 вводит четкую иерархию наказаний за нарушение этического кодекса. Теперь атлет рискует потерять абсолютно всё, чего добился на снарядах: медаль может быть отозвана, а результат — вычеркнут из протоколов. Кроме того, персональные санкции коснутся и национальных федераций. Если спортсмен решит нарушить правила, его страну ждут крупные штрафы, что вынуждает спортивных чиновников более жестко контролировать поведение своих подопечных.

"Дисциплина на пьедестале — это такая же часть подготовки, как и круговая схема тренировок. Профессионал обязан контролировать эмоции ради сохранения своей карьеры и репутации страны", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Защита принципа универсальности спорта

Решение World Gymnastics продиктовано необходимостью защитить спорт от внешнего давления. Когда политические жесты становятся нормой, страдает сама суть соревнований — выявление сильнейшего без оглядки на происхождение или государственную принадлежность. Новые правила призваны создать безопасную среду для всех участников, где достоинство каждого защищено уставом.

Интересно, что требования касаются не только победителей, но и всех лиц, находящихся в зоне церемонии. Это означает, что тренеры и официальные делегаты также подпадают под действие запрета на пропаганду. Подобная централизация правил должна исключить ситуации, когда спортивные состязания превращаются в инструмент манипуляций со стороны Запада или ангажированных организаций.

Тип нарушения Ожидаемое последствие
Политический жест или символ Немедленная дисквалификация и лишение медали
Неофициальная атрибутика Дисциплинарный штраф на национальную федерацию
Оскорбительные надписи/плакаты Аннулирование спортивного результата
Религиозная пропаганда Временное отстранение от международных стартов

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Может ли спортсмен выражать свое мнение вне зоны награждения?

Правила World Gymnastics строго регламентируют именно официальные зоны (пьедестал, поле соревнований). Высказывания в личных соцсетях или интервью регулируются общим этическим кодексом федерации.

Кого именно накажут за нарушение: атлета или сборную?

Санкции применяются комплексно. Спортсмен несет личную ответственность (дисквалификация), а федерация — финансовую и административную (штрафы).

Разрешено ли демонстрировать национальный флаг?

Использование официальной государственной символики разрешено в рамках протокола церемонии, если федерация не находится под санкциями, ограничивающими использование флага.

Что считается "неофициальной атрибутикой"?

Любые предметы, не входящие в стандартный комплект формы: головные уборы, повязки, браслеты с надписями или значки, имеющие политический или иной подтекст.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, персональный фитнес-тренер Артём Киселёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Овощи
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Садоводство, цветоводство
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Намажьте на хлеб и забудете о колбасе: этот копеечный рецепт — лучшее спасение завтрака в летний зной
Еда и рецепты
Намажьте на хлеб и забудете о колбасе: этот копеечный рецепт — лучшее спасение завтрака в летний зной
Популярное
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.

Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Такое нельзя оставлять просто так: Галкин* ответил Звереву после откровений о жизни с Пугачёвой
Последние материалы
Секреты Кеннеди стоили ей жизни? Новые улики перечеркнули версию о суициде Мэрилин Монро
Весы ушли в минус, но радости нет: когда резкое изменение веса указывает на тяжелый диагноз
Хроническая усталость от бесконечных тренировок: ошибки, лишающие тело прогресса в сжигании жира
Это противоречит законам физики: найден мир, где сутки оказались в два раза длиннее года
Сначала всё отобрали до нитки: подарок с тайным посланием вернул Лерчек волю к жизни
Самые яркие впечатления лета начнутся с поворота руля: семь автомаршрутов откроют другую Россию
Кредиты могут стать ещё доступнее: в Госдуме озвучили прогноз по ставке к концу года
Удобство обернулось катастрофой: суровая реальность лишила смысла популярные функции автомобилей
Звери и люди под контролем алгоритмов: зачем ИИ взяли на работу в Московский зоопарк
Мировой прокат содрогнулся от внезапного успеха: звезда Голливуда оценил радикальный хоррор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.