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Стыдно за форму ног? 4 упражнения, которые преобразят ваше тело к сезону шорт

Спорт

Сформировать подтянутый силуэт бедер и укрепить ягодицы можно без посещения фитнес-клуба и покупки громоздких тренажеров. Если вы решили привести нижнюю часть тела в тонус к пляжному сезону, достаточно освоить четыре базовых движения, которые акцентированно воздействуют на проблемные зоны.

тренировка ягодиц
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
тренировка ягодиц

Ягодичный мостик для упругости

Первое упражнение выполняется на полу. Необходимо лечь на спину, согнуть ноги в коленях и расставить их на ширине таза. Основная задача — поднимать таз максимально высоко на выдохе. В верхней точке следует задержаться, а при опускании не касаться коврика, чтобы сохранять постоянное мышечное напряжение. Это помогает подтянуть фигуру дома и визуально отделить ягодичную мышцу от задней поверхности бедра.

"В ягодичном мостике новички часто совершают ошибку, перенося нагрузку на поясницу. Чтобы этого избежать, старайтесь выталкивать таз вверх именно пятками, концентрируясь на сокращении ягодиц в верхней точке", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Отведения ног: техника "стакана воды"

Следующий этап — подъемы ноги на четвереньках. Представьте, что на стопе стоит стакан с водой, который нельзя пролить. Нога должна двигаться плавно, только вверх и вниз. Всего 10-15 повторений создают характерное жжение, свидетельствующее об эффективной работе мышц. Аналогичная методика помогает сформировать стройный силуэт за месяц при условии регулярности занятий.

"Если собственного веса становится недостаточно, можно добавить утяжелители на щиколотки. Это простое решение значительно увеличивает интенсивность проработки большой ягодичной мышцы", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов.

Работа с отводящими мышцами бедра

Оставаясь на четвереньках, переходим к отведению бедра в сторону. Крайне важно следить за стабильностью поясницы — она не должна прогибаться. Работает исключительно тазобедренный сустав. Для усложнения упражнения можно использовать фитнес-резинку, закрепленную выше колен. Такая активность способствует устранению отеков и повышению тонуса кожи без ударных нагрузок на связки.

Силовые выпады для активного жиросжигания

Финальный элемент — выпады с места. Благодаря вовлечению крупных мышечных групп, это упражнение ускоряет метаболизм и помогает быстрее избавляться от калорий. Выполняя широкий шаг вперед, опускайте таз строго вертикально. Колено передней ноги не должно выходить за линию носка — это критически важное условие для безопасности суставов. Такой подход обеспечивает безопасное жиросжигание без нагрузки на суставы, что актуально для людей с лишним весом.

"При выполнении выпадов корпус можно слегка наклонить вперед — это усилит растяжение и последующее сокращение ягодичной мышцы, делая упражнение еще более результативным для формирования рельефа", — констатировал в беседе с Pravda.Ru тренер по силовым тренировкам Дмитрий Миронов.

Упражнение Основной эффект
Ягодичный мостик Поднимает ягодицы, создает "разрез" между бедром и попой
Отведение ноги вверх Активно прорабатывает форму ягодиц, убирает дряблость
Отведение в сторону Укрепляет внешнюю часть бедра, формирует красивую линию ног
Выпады с места Стимулирует жиросжигание и укрепляет заднюю поверхность бедра

Ответы на популярные вопросы о тренировках ног

Подходит ли этот комплекс новичкам?

Да, упражнения базовые и могут выполняться без дополнительного веса, что минимизирует риск травм и позволяет освоить правильную технику с нуля.

Как часто нужно заниматься для видимого результата?

Оптимальный режим — 3-4 раза в неделю. Этого достаточно для восстановления мышечных волокон и поддержания метаболического отклика в организме.

Нужно ли использовать дополнительный инвентарь?

На начальном этапе достаточно коврика. По мере адаптации организма рекомендуется добавить фитнес-резинки или утяжелители для поддержания прогресса.

Какая ошибка при тренировке ягодиц самая частая?

Игнорирование разминки и попытка выполнить упражнение за счет поясницы, а не мышц ног. Перед началом занятий обязательно разогрейте суставы легкими вращениями.

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Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по домашним тренировкам Павел Кузнецов, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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