Руки выдают возраст? 6 упражнений на трицепс, которые вернут им тонус за 21 день

Дряблость задней поверхности рук часто списывают на неизбежные возрастные изменения или последствия резкого похудения. На деле же кожа и мышцы в этой зоне теряют тонус из-за отсутствия специфической нагрузки, которую мы редко даем в бытовой жизни. Решить проблему можно без тяжелых весов и длительных походов в зал, если сосредоточиться на прицельной проработке трицепса в домашних условиях.

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Базовые движения для укрепления трицепса

Начинать работу стоит с простых разгибаний рук из-за головы. Это движение мягко включает мышцы в работу и помогает разогреть суставы. Достаточно соединить ладони за затылком и плавно выпрямлять руки вверх, следя за тем, чтобы локти оставались неподвижными и прижатыми к голове. Такой подход исключает лишнюю нагрузку на плечи и концентрирует усилие именно там, где это необходимо.

Разгибания рук с отягощением считаются классикой. Вместо гантелей можно использовать обычные бутылки с водой. Удерживая груз над головой, нужно сгибать руки в локтях до угла в 90 градусов и возвращать в исходную позицию. Контроль движения на спуске так же важен, как и на подъеме, так как негативная фаза отлично прорабатывает глубинные мышечные волокна.

Упражнение Ожидаемый эффект Разгибания из-за головы Разогрев и базовая подтяжка Разгибания в наклоне Формирование рельефа и силы

Динамические упражнения на тонус

Тот самый секрет успеха кроется в пульсирующих движениях. Например, отведение прямых рук назад с ладонями, направленными в потолок. Короткие ритмичные рывки заставляют трицепс находиться в постоянном напряжении. Это помогает эффективно бороться с дряблостью даже без тяжелых снарядов. Главное здесь — сохранять корпус неподвижным, чтобы не помогать себе инерцией спины.

"Мышцы рук хорошо откликаются на многоповторную нагрузку, которая улучшает лимфодренаж и помогает устранить застойные явления в тканях", — отметила в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Еще одно эффективное решение — разгибания в наклоне. Нужно слегка подать корпус вперед, зафиксировать согнутые локти у талии и полностью выпрямлять руки назад. В этот момент важно почувствовать пиковое сокращение в задней части руки. Если выполнять упражнение медленно, эффект будет заметен гораздо быстрее, так как мышца дольше находится под нагрузкой. Этот метод позволяет точечно воздействовать на проблемную зону.

Рекомендации по режиму тренировок

Для устойчивых перемен достаточно уделять гимнастике 10–15 минут трижды в неделю. Излишнее усердие в начале пути может привести к чрезмерной усталости мышц, что часто становится причиной отказа от занятий. Начинать стоит с малого, постепенно увеличивая количество повторений, когда привычные движения станут казаться слишком легкими.

"Во время занятий важно следить за водным балансом, так как это напрямую влияет на эластичность связок и скорость обмена веществ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Важный нюанс: мышцы не будут расти или подтягиваться без правильного питания и общей гидратации организма. Питьевой режим обеспечивает доставку питательных веществ к работающим тканям и ускоряет вывод продуктов распада после нагрузки. Сочетание простых упражнений и внимания к своему телу дает стабильный результат, который сохранится надолго. Своевременные результаты мотивируют продолжать работу над собой.

Ответы на популярные вопросы о тренировке рук

Можно ли убрать дряблость рук только упражнениями?

Упражнения укрепляют мышцы, создавая опору для кожи. Однако для лучшего эффекта стоит добавить контрастный душ и следить за достаточным количеством белка в рационе.

Сколько раз в неделю нужно заниматься?

Оптимально — 2–3 раза. Мышцам трицепса требуется время на восстановление, поэтому тренировки каждый день могут быть менее эффективными.

Нужны ли гантели для результата?

На начальном этапе собственного веса рук и пульсирующих движений вполне достаточно. По мере адаптации можно добавить легкие утяжелители.

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