Ваше тело изменится до неузнаваемости: круговая схема, которая работает круче зала

Появление лишних сантиметров на талии часто объясняют отсутствием времени на полноценный зал. На практике же для поддержания тонуса достаточно короткой сессии в ограниченном пространстве собственного дома. Главное — выбрать правильный ритм и нагрузку, которая задействует все крупные группы мышц одновременно.

Фото: Pravda.Ru by Артем Киселев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка выполняет упражнения на грудь

Логика кругового метода

Суть такого подхода заключается в непрерывном движении. Когда одно упражнение сменяет другое без долгой паузы, тело начинает активнее расходовать ресурсы. Это позволяет за 15–20 минут получить эффект, сопоставимый с часовой прогулкой в быстром темпе. Важно понимать, что результат приносят не сверхусилия, а регулярность и соблюдение простого алгоритма действий.

Для начала подойдет схема: 30–40 секунд работы и 15 секунд отдыха. После завершения полного цикла из десяти упражнений можно позволить себе паузу в две минуты. Оптимально делать два или три таких круга.

Базовый комплекс упражнений

Первым делом стоит разогреть плечевой пояс и ноги. Шаг в сторону с одновременным разведением рук помогает раскрыть грудной отдел. Движения должны быть четкими, без лишней суеты. Следом идет подъем колена с поворотом корпуса. Здесь задействуются косые мышцы живота и улучшается координация. Наклоны к полу с последующим махом ногой в сторону включают в работу заднюю поверхность бедра и спину. Тот самый секрет эффективности кроется в синхронности: подъем рук над головой в верхней точке должен совпадать с выдохом. Это позволяет контролировать напряжение в теле.

"При выполнении домашних упражнений критически важно следить за положением поясницы. Движение должно идти от целевой мышцы, а не за счет инерции или прогибов в спине", — объяснил специально для Pravda.Ru тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Для акцента на мышцы кора хорошо работает подтягивание колена к ладоням в быстром темпе. Это упражнение требует баланса, что заставляет включаться в работу даже самые мелкие стабилизаторы, которые часто игнорируются при обычных занятиях. Похожий эффект дает и мах ногой по диагонали к противоположной руке.

Уровень нагрузки Рекомендуемое количество кругов Начинающий 1–2 круга Средний 2–3 круга Продвинутый 3–4 круга

Важный нюанс тренировки

Переходя к упражнениям на коврике, стоит обратить внимание на технику "Супермена" и ягодичного мостика. В первом случае важно смотреть строго в пол, чтобы избежать перенапряжения в шее. Во втором — плотно прижимать лопатки и поднимать таз за счет усилий бедер. Правильно выбранный вариант исполнения всегда важнее скорости. Косые скручивания и обратные подъемы ног завершают цикл, прорабатывая зону пресса. Главное — избегать рывков. Движения должны быть плавными и осознанными. Если тренировка кажется слишком легкой, можно сократить время отдыха, а не увеличивать количество решений по силовой части. При этом общая стройность часто зависит от того, насколько грамотно выстроены и обычные бытовые привычки вне занятий.

"Для восстановления после такой интенсивной работы полезно делать легкую растяжку в конце каждого круга. Это помогает снять спазмы и улучшает эластичность тканей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли дополнительное оборудование для такой тренировки?

Нет, комплекс полностью рассчитан на работу с собственным весом. Для комфорта достаточно иметь гимнастический коврик и немного свободного пространства.

Как часто стоит заниматься дома?

Для поддержания формы достаточно трех или четырех занятий в неделю. Мышцам требуется время на восстановление, поэтому ежедневные марафоны могут привести к переутомлению.

Можно ли пить воду во время кругов?

Пить воду можно и нужно, но небольшими глотками, чтобы не создавать дискомфорта в желудке при активных движениях.

Читайте также: