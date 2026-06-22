Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любимая футболка может довести до теплового удара: эти ткани устроят ад в жару
Новостройки теряют покупателей: список городов, где спрос рухнул сильнее всего
Позвоночник утратил былую прочность: как сохранить мобильность без использования инвентаря
Квартиры, права на проекты и добрачное имущество: кому достанется наследство Алексея Пиманова
Тропический лайфстайл: 3 страны, где 100 тысяч рублей открывают двери к жизни у моря
Старые правила больше не работают: летний гардероб модниц изменился сразу в нескольких деталях
Пока соседи спасают клумбы поливом, эти цветы спокойно переживают самые жаркие недели лета
Яйца — враг или помощник сосудов? Современный взгляд на пользу продукта после 60
Речь ангелов и тайные мечты: Бритни Спирс неожиданно раскрыла планы на пополнение в семье

Верхняя часть тела утратила прежнюю упругость: как невидимое напряжение мышц переписывает контуры фигуры

Спорт

Подтянуть внутреннюю поверхность плеча и избавиться от дряблости кожи можно без гантелей и тренажёров. Комплекс из пяти упражнений, занимающий менее получаса, позволяет уменьшить объём рук на 3-5 см за счёт вывода лишней жидкости и приведения мышц в тонус. Этот метод особенно эффективен для коррекции зоны подмышек и борьбы с отёчностью, которая часто делает верхнюю часть тела визуально тяжелее.

Силовая тренировка
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Силовая тренировка

Что дает работа с весом собственного тела

Многие недооценивают простые махи и статические удержания, однако именно такие движения интенсивно включают лимфодренаж. Регулярная нагрузка на плечевой пояс помогает не только укрепить бицепс и трицепс, но и заметно улучшить состояние кожи — она становится более плотной и эластичной. Особенно актуальны такие занятия для тех, кто замечает возрастные изменения или резкую потерю тонуса при снижении веса.

"Работа без отягощений минимизирует риск травм связок, но при этом отлично 'просушивает' рельеф. Главное — сохранять постоянное напряжение в мышцах, не расслабляя руки в крайних точках амплитуды", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Для достижения видимого результата важно сочетать силовые элементы с растяжкой. Это помогает избежать эффекта "забитых" мышц и сохраняет изящество линий. Правильно выстроенные домашние тренировки позволяют проработать глубокие мышечные слои, которые редко задействуются в быту, что напрямую влияет на скорость локального обмена веществ.

Техника безопасности и противопоказания

Несмотря на кажущуюся простоту, этот комплекс дает серьезную нагрузку на суставы. Стоит отложить занятие при наличии острых болей в плечевом или локтевом суставах, а также при обострении шейного остеохондроза. Если во время выполнения статики вы чувствуете покалывание или онемение в пальцах — это сигнал к немедленной остановке: возможно, происходит защемление нервных окончаний из-за неправильной осанки.

"При выполнении наклонов важно следить за положением шеи. Не задирайте голову вверх — взгляд должен быть направлен строго в пол. Это избавит от лишнего напряжения в трапеции и предотвратит головные боли после тренировки", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв.

Схема тренировки: тайминг и подходы

Эффективность методики строится на интервальном принципе. Каждое из пяти упражнений выполняется ровно 35 секунд, после чего следует пауза в 20 секунд для восстановления дыхания. Чтобы запустить процесс жиросжигания и подтянуть кожу, необходимо выполнить 4 полных круга. Общее время занятия составит около 25-27 минут. Начать можно с мягких кардио-упражнений, чтобы разогреть целевые зоны.

Разбор 5 ключевых упражнений для рук

1. Пружинистые махи. Поднимите прямые руки в стороны до параллели с полом. Выполняйте мелкие пружинистые движения вверх-вниз. Важно тянуться кончиками пальцев к стенам, создавая осевое вытяжение. Корпус должен оставаться каменным, исключая любые раскачивания.

2. Разгибания в наклоне. В полуприседе наклоните корпус вперед с прямой спиной. Сгибайте и разгибайте руки вдоль туловища, имитируя лыжный ход. Это упражнение прицельно бьет по трицепсу — зоне, где чаще всего образуется "кисель".

3. Сведение предплечий. Руки согнуты в локтях под углом 90 градусов. Раскрывайте грудную клетку, уводя локти назад, а затем сводите предплечья перед собой, накладывая одно на другое. Это отлично раскрывает плечевой пояс и улучшает осанку.

"Статические паузы, как в нижней точке отжиманий, включают режим максимального рекрутирования мышечных волокон. Именно статическое удержание заставляет кожу плотнее прилегать к мышечному каркасу", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru инструктор по пилатесу Марина Гусева.

4. Нижняя планка (статика). Опуститесь в упор лежа на коленях, согните руки как при отжимании, застыв в 10-15 см от пола. Держите положение 35 секунд. Дрожь в руках — нормальный признак глубокой проработки мышц.

5. Попеременная смена позиции. Удерживая локти на уровне плеч, поочередно выпрямляйте одну руку в сторону, а другую сгибайте к груди. Динамичная работа в финале тренировки помогает "добить" целевые группы мышц и ускорить кровоток. Помните, что статическая работа в сочетании с динамикой дает лучший визуальный эффект.

Действие Результат для фигуры
Пружинистые махи Вывод лишней жидкости, устранение отёков
Удержания в статике Уплотнение кожи, укрепление связок
Разведение локтей Подтяжка зоны подмышек, раскрытие груди
Регулярность (3-4 раза в неделю) Уменьшение обхвата плеча на 3-5 см

Ответы на популярные вопросы о тренировках для рук

Поможет ли этот комплекс, если кожа сильно обвисла после диеты?

Да, упражнения способствуют повышению плотности дермы и мышечного тонуса. Однако при серьезных излишках кожи потребуется комплексный подход, включающий массаж и контроль питания.

Можно ли делать эти упражнения каждый день?

Оптимальный график — через день. Мышцам нужно время на восстановление, именно в период отдыха происходит укрепление тканей и синтез коллагена.

Нужно ли использовать гантели для ускорения результата?

На начальном этапе собственного веса достаточно. Интенсивность обеспечивается за счет короткого отдыха и большого количества повторений в заданном интервале времени.

Через сколько недель будет виден первый результат в зеркале?

При соблюдении техники и регулярности первые изменения (уменьшение отечности и плотность мышц) заметны уже через 2-3 недели тренировок.

Читайте также

Экспертная проверка: персональный фитнес-тренер Артём Киселёв, инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Соловьёв, инструктор по пилатесу Марина Гусева
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Туризм
Абхазское побережье под микроскопом: семь мест для тех, кто ищет тишину вместо баров
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Авто
Все ждали китайцев, но победил француз: топ-4 кроссовера по выбору наших водителей
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин Любовь Степушова Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Бюрократия в медицине рухнула: новые правила обследования изменят привычный поход к врачу
Бюрократия в медицине рухнула: новые правила обследования изменят привычный поход к врачу
Последние материалы
Ливни вымывают из земли всё вкусное: чем подкормить лук и чеснок после дождей для крепкой луковицы
Чистота с подвохом: одна распространённая привычка по утрам мешает коже выглядеть лучше
Верхняя часть тела утратила прежнюю упругость: как невидимое напряжение мышц переписывает контуры фигуры
Классический торт поплыл сразу после сборки: какая хитрость с ингредиентами обеспечит стабильность
Когда гигиена может навредить: почему врачи не рекомендуют вытирать нос бумажными салфетками
Когда-то их ставили на легенды: почему компрессоры почти исчезли из современных автомобилей
Генетика больше не шутит: учёные смоделировали внешность людей через тысячу лет — и ужаснулись
Свежесть без улик: как правильно наносить сухой шампунь без белого налёта
Фантастическое одиночество подождёт: Дженнифер Лопес продемонстрировала истинное отношение к семье бывшего
Эти слова задели за живое: известная певица сорвалась на фанатов из-за бесцеремонного обсуждения фигуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.