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Подтянутые руки за 5 упражнений: простой комплекс без инвентаря для любого возраста

Спорт

Часто после резкого снижения веса или в силу возрастных изменений кожа в районе плечевого пояса теряет былую плотность. В зеркале это проявляется как характерная дряблость в зоне подмышек, которую невозможно скрыть одеждой без рукавов. Проблема заключается не только в эстетике, но и в ослаблении мышечного корсета, который удерживает ткани в правильном положении.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Спорт

Анатомия вопроса: почему обвисает кожа

В этой зоне расположено сразу несколько крупных мышечных групп: большие и малые грудные, передние зубчатые и дельтовидные. Если они не получают нагрузки, ткани начинают поддаваться гравитации. Лишний жир лишь усугубляет ситуацию, создавая нежелательные складки. Правильно подобранный вариант тренировки позволяет вернуть тонус без использования тяжелых весов.

Базовый комплекс упражнений стоя

Для выполнения упражнений не нужны гантели. Главное — сохранять статический натяг в руках. Начинать стоит с разведения согнутых рук у груди. Кулаки сжаты, предплечья перед собой. На выдохе нужно раскрывать грудную клетку, уводя локти за спину. Это простое решение укрепляет не только переднюю часть тела, но и помогает расправить плечи.

Второе движение — пульсация ладонями. Согнутые в молитвенном жесте руки сильно сдавливаются в районе оснований ладоней. Если давление сохраняется на протяжении 40-50 секунд, мышцы груди начинают буквально "гореть". Такое статическое напряжение гораздо эффективнее для тонуса, чем хаотичные махи.

"Игнорирование работы с верхней частью тела приводит к сутулости, которая визуально выталкивает мягкие ткани подмышек вперед. Важно не просто двигать руками, а чувствовать, как лопатки съезжаются к позвоночнику", — подчеркнул инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Тот самый секрет: как добиться результата

Важный нюанс: скорость здесь — враг. Мышцы груди и плеч лучше откликаются на медленное, тягучее сопротивление. Сведение локтей перед собой и перекрестные махи ("ножницы") нужно выполнять так, будто руки двигаются в плотной среде, например, в воде. Это создает необходимый процесс укрепления глубоких мышечных волокон.

Упражнение Основной эффект
Разведение рук с пульсацией Укрепление мышц спины и осанки
Сдавливание ладоней Изоляция и подтяжка грудных мышц
Перекрестное сведение Работа над зоной перехода плеча в грудь

Для устойчивого эффекта достаточно тринадцати минут трижды в неделю. Каждый цикл движений должен занимать около 45 секунд с коротким перерывом на восстановление дыхания. Такая деталь как регулярность играет ключевую роль — мышцы адаптируются к нагрузке и кожа визуально разглаживается.

"При выполнении движений стоя крайне важно следить за положением шеи. Нельзя втягивать голову в плечи. Свободная шея гарантирует, что нагрузка пойдет именно в целевые зоны, а не вызовет спазм трапеции", — отметила инструктор по пилатесу Марина Гусева.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли убрать дряблость только упражнениями?

Упражнения укрепляют мышечный каркас, что создает основу. Однако для полного устранения проблемы необходимо следить за режимом питания и качеством кожи, используя контрастный душ для улучшения микроциркуляции.

Через какое время будет виден первый результат?

При соблюдении техники и регулярности первые изменения в тонусе ощущаются через две-три недели. Визуально зона подмышек становится более подтянутой через месяц постоянных занятий.

Почему нельзя использовать гантели сразу?

Для новичков работа с собственным весом безопаснее для суставов плеча. Сначала нужно научиться чувствовать целевую мышцу, иначе нагрузку "заберут" спина или шея.

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Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв, инструктор по пилатесу Марина Гусева
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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