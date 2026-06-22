Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский экспорт СПГ расширяет скрытый обходной путь в Китай
Музыку в Кудымкаре перенесли на бетон: создадут объект, который изменит облик города
Офисная работа больше не в моде: Дальний Восток превратил найм в настоящий аукцион
Мэр Манчестера стал главным претендентом на пост премьер-министра Великобритании. Что он говорит об Украине?
Дефицит иномарок обернулся неожиданным эффектом: продажи этих автомобилей стремительно взлетели
Не Москва оказалась на вершине: рейтинг доходов россиян возглавил совсем другой регион
Вцепилась в бок прямо на сцене: сын Васильевой вспомнил очень странные упрёки матери
Антибиотики теперь бесполезны: наночастицы открыли новую эру в лечении гнойных язв
Лишние 10 сантиметров решают всё: прихожая может стать удобной или отнять половину пространства

Ягодицы станут крепче без гантелей и резинок: эта тренировка помогает подтянуть фигуру дома

Спорт

Сидячий образ жизни отключает крупные мышечные группы от управления телом. Слабость тазовой зоны перегружает позвоночник и провоцирует дискомфорт в пояснице. Простая домашняя тренировка способна вернуть мышцам тонус, восстановить осанку и улучшить динамику движений без использования тренажеров.

Девушка с подтянутой фигурой
Фото: Pravda.Ru by Павел Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с подтянутой фигурой

Анатомия движения и здоровье спины

Ягодичные мышцы стабилизируют положение таза при ходьбе и беге. Когда эта зона теряет активность, основная нагрузка ложится на суставы и межпозвоночные диски. Укрепление мускулатуры ног исправляет смещение центра тяжести и снимает хроническое напряжение. Использование собственного веса позволяет тренироваться бережно, не создавая рискованной осевой нагрузки на скелет.

"Слабость ягодиц заставляет поясницу работать за двоих, что ведет к раннему износу тканей. Регулярная активация этой зоны через упражнения лежа на животе или стоя помогает выровнять положение плеч", — объяснил специально для Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьев.

Для достижения видимого эффекта требуется 15–20 минут трижды в неделю. Такая нагрузка стимулирует активацию кровотока и поддерживает метаболическую активность тканей. Важно соблюдать последовательность движений, чтобы вовлечь все пучки мышц — от крупных поверхностных до глубоких стабилизаторов.

Базовый комплекс упражнений

Тренировка строится по круговому принципу. Каждое из шести упражнений выполняется последовательно с паузами для отдыха по 30–40 секунд. Начинать следует с ягодичного моста — подъема таза из положения лежа на спине (15 повторений). Это движение пробуждает целевую зону, подготавливая суставы к более сложной работе.

Упражнение Количество повторов
Ягодичный мост 15 раз
Классические приседания 15 раз
Выпады вперед по 10 на каждую ногу
Отведение ног на четвереньках по 12 раз
Упражнение Гидрант по 12 раз
Пульсирующие приседания до отказа

После подготовительных движений переходите к классическим приседаниям. Чтобы избежать ошибок, необходимо распределять опору на всю стопу, не отрывая пятки от пола. Если стандартная постановка ног не дает нужного ощущения, стоит попробовать приседания плие, которые задействуют внутреннюю поверхность бедра.

"Во время приседаний важно сохранять естественный прогиб спины и не сводить колени внутрь. Качественное выполнение одного подхода полезнее десяти небрежных повторений", — отметил эксперт Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артем Киселев.

Контроль техники и восстановление

Скорость выполнения движений вторична по сравнению с биомеханикой. Концентрация на работе мышц позволяет избежать инерции и включить пассивные участки мускулатуры. Когда базовый комплекс станет привычным, увеличивайте количество кругов или сокращайте время отдыха. Для тех, кто привык к залам, домашняя работа может стать отличным способом укрепления позвоночника без лишних весов.

После завершения активной фазы необходима легкая растяжка. Это снимает спазм и ускоряет вымывание продуктов распада из мышечных волокон. Домашний формат занятий удобен тем, что позволяет не зависеть от графика клуба и наличия оборудования, используя только вес собственного тела для сжигания жира и укрепления выносливости.

"Растяжка после нагрузки возвращает мышцам эластичность и предотвращает застойные явления в тканях. Достаточно пяти минут спокойных движений для полноценного восстановления", — рассказала в беседе с Pravda.Ru тренер по растяжке Алина Федорова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли накачать мышцы без гантелей и штанг?

Для гипертрофии необходим прогресс нагрузки. На начальном этапе собственного веса достаточно для тонуса и объема. Позже можно использовать статические задержки или увеличивать число повторений.

Как часто нужно тренироваться для результата?

Оптимальный режим — 3 или 4 раза в неделю. Мышцам требуется не менее 48 часов для восстановления после интенсивной проработки.

Поможет ли эта тренировка при болях в спине?

Да, если боли вызваны мышечным дисбалансом. Укрепление тазового пояса снимает избыточное давление с поясничного отдела, но при острых травмах нужна консультация врача.

Читайте также

Экспертная проверка: инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьев, персональный фитнес-тренер Артем Киселев, тренер по растяжке Алина Федорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Новости Севастополя
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Камни для бани: какие выбрать, чтобы пар был легким, а каменка служила годами
Недвижимость
Камни для бани: какие выбрать, чтобы пар был легким, а каменка служила годами
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Садоводство, цветоводство
Кроты уходят без войны: простой способ заставит подземных соседей искать новый дом
Популярное
На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива

Внезапное исчезновение горючего и пересмотр ценников на заправках в начале лета вынудили регуляторов искать способы спасения внутреннего рынка и частных сетей.

На заправках запахло переменами: власти готовят новые решения для рынка топлива
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Крым оказался в заложниках: события в Керченском проливе парализовали снабжение полуострова
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин Любовь Степушова Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Золотистый соблазн: хрустящие кабачки с чесночным соусом, перед которыми невозможно устоять
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Огурцы горчат, а листья желтеют? 40 граммов этого порошка — и проблема решена
Последние материалы
Офисная работа больше не в моде: Дальний Восток превратил найм в настоящий аукцион
Мэр Манчестера стал главным претендентом на пост премьер-министра Великобритании. Что он говорит об Украине?
Дефицит иномарок обернулся неожиданным эффектом: продажи этих автомобилей стремительно взлетели
Не Москва оказалась на вершине: рейтинг доходов россиян возглавил совсем другой регион
Вцепилась в бок прямо на сцене: сын Васильевой вспомнил очень странные упрёки матери
Антибиотики теперь бесполезны: наночастицы открыли новую эру в лечении гнойных язв
Лишние 10 сантиметров решают всё: прихожая может стать удобной или отнять половину пространства
Гора старше цивилизаций и город без жителей: эти уральские тайны пережили тысячи лет молчания
Вместо коров поселили туристов: наглый захват заповедных земель Кузбасса обернулся фиаско
Ягодицы станут крепче без гантелей и резинок: эта тренировка помогает подтянуть фигуру дома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.