Неожиданный камбэк года: эта активность снова выходит из тени и набирает поклонников

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Спорт

Скандинавская ходьба перестала считаться занятием исключительно для пенсионеров. Современная молодежь выбирает палки как инструмент для эффективного тренинга на свежем воздухе. Эта активность задействует до 90 процентов мышц тела, снижая при этом нагрузку на коленные суставы и позвоночник.

Скандинавская ходьба
Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скандинавская ходьба

Почему ходьба обходит бег

Канадские специалисты провели исследование с участием 130 пациентов, имеющих патологии сердца. Группу разделили на три части: классические силовые тренировки, высокоинтенсивные интервальные нагрузки и скандинавская ходьба. Через 12 недель именно любители ходьбы для похудения и тонуса показали лучшую выносливость. Участники с палками преодолевали дистанции значительно дольше без одышки и усталости. В отличие от бега, где присутствует фаза полета и жесткое приземление, ходьба исключает ударную нагрузку. Палки выступают дополнительной опорой, распределяя вес тела. Это позволяет поддерживать тонус мышц ног даже тем, кто восстанавливается после травм или борется с лишним весом.

"Скандинавская ходьба — это идеальный инструмент для тех, кто ищет баланс между интенсивностью и безопасностью. В процессе активно работают руки, плечевой пояс и спина, что невозможно при обычной прогулке", — объяснил специально для Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Механика здоровья и снижение сахара

Медицинские замеры фиксируют ощутимые изменения в организме. У людей с диабетом второго типа после 45 минут работы с палками концентрация сахара в крови падает на 8,5 процента. Артериальное давление при регулярных занятиях снижается в среднем на 8,1 процента. Такая активность в течение дня заменяет полноценный визит в зал. Помимо физиологии, ходьба работает как психотерапия. Ритмичные движения и упор на палки снижают выработку кортизола. Необходимость координировать шаг и толчок руками заставляет мозг фокусироваться на движении, подавляя тревожные мысли. Это делает прогулки эффективным методом борьбы с хроническим стрессом.

Параметр сравнения Показатель
Задействованные мышцы До 90 процентов всей мускулатуры
Снижение уровня сахара 8,5 процента за одну тренировку
Срок первых результатов 12 недель регулярных занятий
Нагрузка на суставы Минимальная из-за распределения веса

"Главное преимущество здесь — вовлечение мышц-стабилизаторов и укрепление позвоночника без осевой нагрузки. Человек получает эффект силовой тренировки, просто шагая по парку", — отметил в беседе с Pravda.Ru инструктор по функциональному тренингу Максим Егоров.

Техника шага и выбор инвентаря

Результат зависит от соблюдения трех условий. Первое — корректная высота инвентаря. Длину древка рассчитывают по формуле: рост человека умножить на 0,68. Если палки будут слишком длинными или короткими, нарушится правильная осанка, а нагрузка на локтевые суставы станет критической. Второе условие — активный толчок. Палку нельзя просто переставлять перед собой. Рука должна уходить за корпус, завершая полное движение. Третье — покрытие. Для старта лучше использовать ровный грунт или асфальт. Пересеченную местность стоит добавлять только после автоматизма в координации движений рук и ног.

"Неправильный подбор палок сводит пользу к нулю. Особое внимание уделите темлякам — специальным ремням на рукоятках. Они должны надежно фиксировать кисть, позволяя ладони раскрываться в фазе отталкивания", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать лыжные палки?

Нет. Лыжный инвентарь длиннее и тяжелее, он предназначен для другой биомеханики движения. Использование неподходящих палок ведет к перенапряжению плечевых суставов и болям в шее.

Помогает ли такая ходьба похудеть?

Да. За счет включения в работу мышц верхнего плечевого пояса энергозатраты на 20–40 процентов выше, чем при обычной прогулке. Это ускоряет жиросжигание при меньшей субъективной усталости.

Есть ли противопоказания?

Список ограничений минимален. Сюда входят острые воспалительные процессы, недавние операции на брюшной полости и тяжелая сердечная недостаточность. Перед началом занятий в таких случаях требуется консультация врача.

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Экспертная проверка: тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков, тренер по функциональному тренингу Максим Егоров, тренер по силовой подготовке Дмитрий Миронов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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