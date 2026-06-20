Плоский живот без подъёма с кровати: эти движения работают даже в самые ленивые дни

Лишние объемы в области талии часто сигнализируют о застое в глубоких мышцах таза и замедленном пищеварении. Существует набор упражнений, которые позволяют проработать проблемные зоны без агрессивных нагрузок и посещения зала. Основная работа происходит за счет осознанных микродвижений в положении лежа.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Измерение талии

Механика тазовых часов

Многие сталкиваются с тем, что живот выпирает даже при отсутствии лишнего веса. Причина кроется в слабости глубоких стабилизаторов. Коррекция привычного положения таза позволяет визуально подтянуть силуэт и наладить работу ЖКТ. Упражнение Тазовые часы выполняется максимально мягко.

Лежа на спине, необходимо на вдохе едва заметно прогнуть поясницу, направляя копчик вниз. На выдохе таз подкручивается на себя, прижимая поясничный отдел к поверхности. Движение должно быть плавным, без рывков. Достаточно выполнить 10–12 повторений, чтобы включить глубокие мышцы спины и пресса.

"Тазовые часы — это база для восстановления функциональности кора. Регулярная практика помогает снять напряжение с поясницы и активирует мускулатуру, которую мы редко задействуем в повседневной жизни", — объяснил специально для Pravda.Ru инструктор по лечебной физкультуре Андрей Соловьёв.

Комплексная работа пресса

Для придания талии четких очертаний требуется задействовать косые и поперечные мышцы. Это помогает не только уменьшить бока, но и создает крепкий мышечный корсет. Работа строится на двух этапах: ротации и подъемах конечностей.

Исходная позиция: лежа, ноги согнуты в коленях. Скрестив ноги, нужно медленно опускать их в стороны в течение минуты. Затем выполняются вертикальные подъемы обеих ног. Этот метод мягко стимулирует внутренние органы, ускоряя метаболизм. В дополнение можно использовать технику рисования цифр в воздухе поднятой ногой, что дает статическую нагрузку на нижний сегмент живота.

Тип упражнения Основной эффект Тазовые часы Укрепление тазового дна и глубокого пресса Скручивания ног Формирование талии и активация пищеварения Цифры в воздухе Проработка нижней части живота Подъемы из положения на животе Подтяжка бедер и разгрузка поясницы

"Статические и медленные динамические нагрузки в постели — отличный старт для людей с низким уровнем подготовки. Важно следить, чтобы поясница не перенапрягалась, а движение шло от центра тела", — отметил в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Укрепление бедер и поясницы

Для гармоничного силуэта необходимо уделять внимание задней линии тела. Переворот на живот позволяет переключить фокус на ягодицы и мышцы задней поверхности бедра. Это важно для правильного распределения нагрузки на позвоночник. Сгибание ног в коленях и последующий их подъем над поверхностью укрепляет опорно-двигательный аппарат.

Для продвинутых практикующих подходят поочередные или одновременные подъемы прямых ног из положения лежа на животе. Такая активность не только тонизирует мышцы, но и способствует лимфодренажу, помогая организму избавляться от застойных явлений. Главное условие — отсутствие спешки и комфортный диапазон движений.

Стимуляция обмена веществ

Завершающий этап комплекса направлен на снятие тяжести и вздутия. Поочередное подтягивание коленей к груди в положении лежа на спине создает мягкий массажный эффект для кишечника. Это простое действие помогает сделать живот более плоским за счет нормализации работы внутренних систем.

"Движение — это лучший катализатор для ЖКТ. Подтягивание ног к животу помогает справиться с дискомфортом и ускоряет эвакуацию токсинов, что напрямую отражается на состоянии талии", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы о домашних тренировках

Можно ли выполнять комплекс сразу после пробуждения?

Да, эти упражнения идеально подходят для плавного пробуждения организма, так как не создают резкой нагрузки на сердце и суставы.

Сколько раз в неделю нужно заниматься?

Учитывая щадящий характер нагрузки, выполнять данные движения можно ежедневно. Это поможет сформировать привычку к активности.

Поможет ли это убрать именно подкожный жир?

Упражнения укрепляют мышцы и улучшают кровообращение в проблемной зоне, что в сочетании с умеренным питанием ускоряет процесс жиросжигания.

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