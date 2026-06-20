Лишние килограммы перестали уходить: причина может скрываться не в еде и не в тренировках

Остановка веса при соблюдении диеты и регулярных нагрузках заставляет многих бросать начатое. Это состояние называют эффектом плато. Ситуация сигнализирует не о провале, а о поиске организмом нового равновесия. Важно разобраться в причинах застоя, чтобы сместить показатели весов в нужную сторону.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка взвешивается

Биологические причины застоя

Вес не снижается линейно. Тело адаптируется к изменениям, перестраивая обменные процессы и структуру тканей. Часто цифры на весах замирают из-за разной плотности жира и мышц. Мышечная ткань компактнее и тяжелее, поэтому при активном тренинге объемы тела уходят быстрее, чем граммы. Это признак качественной трансформации, когда происходит правильная сушка тела и сохранение плотности тканей.

"Снижение веса приостанавливается, если в организме идет воспалительный процесс. Это может быть явная простуда или скрытая реакция, о которой человек не догадывается. Также плато наступает, когда достигнутые параметры соответствуют текущему потреблению энергии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Начинающие любители фитнеса часто сталкиваются с задержкой воды. В ответ на непривычные усилия мышцы отекают. Это временное явление. Со временем тело привыкнет к интенсивности, лишняя жидкость покинет ткани, и коррекция фигуры станет заметна на весах. Вместо взвешивания эксперты советуют использовать замеры сантиметровой лентой.

Скрытые факторы влияния

Жесткие ограничения часто дают обратный эффект. Если рацион слишком скуден, тело замедляет метаболизм, стремясь выжить. Энергозатраты снижаются, а каждая калория уходит в запас. В такой ситуации необходимо пересмотреть расход калорий в таблице нагрузок и соотнести его с реальным питанием.

Причина плато Механизм действия Недостаток сна Гормональный дисбаланс и рост аппетита Однотипные нагрузки Привыкание мышц к повторяющимся движениям Скрытые калории Превышение нормы из-за соусов и напитков

Важную роль играет психологическое состояние. Хронический стресс и недосып повышают уровень кортизола. Это заставляет ткани удерживать воду и провоцирует желание съесть больше. Без полноценного восстановления домашние тренировки или занятия в зале не принесут желаемого результата.

"Вес стоит, если человек игнорирует скрытые источники энергии. Чашка латте или лишняя ложка масла могут давать до 500 незаметных калорий в сутки. При этом важно не ужесточать диету до предела, а честно оценить состав тарелки", — отметил специально для Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Стратегия преодоления плато

Для перезапуска системы нужно изменить характер воздействий. Если вы привыкли к медленному бегу, попробуйте интервальные упражнения. Тем, кто делает упор на силовые элементы, стоит добавить кардио сессии длительностью более 30 минут. Это заставит сосудистую систему работать активнее и подтолкнет обмен веществ.

Разнообразие — лучший способ борьбы с адаптацией. Смена видов активности, например, переход с тренажеров на плавание для похудения, создает для мышц новые задачи. Организм перестает экономить энергию и начинает тратить ее на освоение непривычной координации.

"Причиной остановки прогресса часто является монотонность. Организм подстроился под рацион и нагрузки. Смена плана тренировок и небольшая коррекция меню по новому весу — основные инструменты выхода из застоя", — рассказал эксперт Pravda.Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

Ответы на популярные вопросы

Почему объемы уходят, а вес не меняется?

Это происходит из-за рекомпозиции тела. Жировая прослойка уменьшается, а мышечная плотность растет. Поскольку мышцы в несколько раз плотнее жира, они занимают меньше места при том же весе. Ориентируйтесь на то, как сидит одежда.

Нужно ли еще сильнее снижать калорийность рациона?

Резкое сокращение еды только укрепит плато. Организм перейдет в режим жесткой экономии. Рациональнее изменить состав нутриентов, например, проверить норма белка на сушке, чтобы поддерживать метаболизм без голодания.

Как долго может длиться эффект плато?

Период адаптации занимает от пары недель до месяца. Организму нужно время, чтобы сократить сеть капилляров в местах ушедшего жира и перестроить гормональный фон. Спокойное отношение к паузе поможет избежать срывов.

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