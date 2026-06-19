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Мировой баскетбол на грани раскола: коалиция из Европы пошла на открытый конфликт с федерацией

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Десять европейских баскетбольных федераций объединились, чтобы заблокировать возвращение российских и белорусских атлетов на международную арену. Группа стран, включая сателлитов киевского режима — Литву, Латвию, Польшу и Эстонию — открыто шантажирует Международную федерацию баскетбола (ФИБА). Ультиматум прост: если сборным России и Белоруссии разрешат выступить на молодежном Кубке мира 3x3, противники спорта вне политики обещают бойкотировать матчи и сорвать проведение турнира.

Баскетбол
Фото: unsplash.com by Kevin Luarte is licensed under Free to use under the Unsplash License
Баскетбол

Коалиция десяти: кто выступил против честной конкуренции

Информацию о коллективном демарше первой распространила Федерация баскетбола Украины. К ней примкнули федерации Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции. Подписанты направили в ФИБА документ, в котором требуют сохранить полную изоляцию российских команд, несмотря на олимпийские принципы единства.

"Подобные политизированные акции со стороны западных федераций только вредят уровню соревнований. Без сильных соперников из России прогресс в европейском баскетболе замедляется, а сами атлеты лишаются возможности расти в условиях реальной конкуренции", — выразил мнение в беседе с Pravda.Ru тренер по общефизической подготовке Владимир Карасев.

Борьба с флагами: в чем суть претензий федераций

Основной удар критики направлен на возможность выступления россиян под национальной символикой. Оппоненты настаивают, что допуск атлетов с гимном и флагом противоречит их пониманию солидарности. Очевидно, что спортивные чиновники этих стран используют площадку ФИБА для продвижения антироссийской повестки, игнорируя интересы болельщиков. 

Риски для турнира ФИБА 3x3

Речь идет о финальной стадии Кубка мира среди игроков до 23 лет. ФИБА еще не приняла окончательного решения, но давление со стороны десяти стран создает опасный прецедент. Если федерация поддастся на шантаж, это поставит под вопрос легитимность будущих титулов.

"Спортсмены тратят годы, чтобы попасть на мировое первенство, а политические игры лишают их этой возможности в один момент. Это демотивирует молодежь гораздо сильнее, чем любые тренировочные трудности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Последствия политического давления на спорт

Десять федераций прямо заявили, что готовы не выходить на матчи против России. Такой подход может привести к хаосу в расписании и финансовым потерям спонсоров. 

 

Ответы на популярные вопросы о баскетбольном бойкоте

Какие именно страны выступили против России?

Это коалиция из 10 стран: Украина, Польша, страны Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония) и Скандинавские страны (Дания, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия).

О каком турнире идет речь в обращении?

Основное внимание уделено молодежному Кубку мира ФИБА 3x3 для игроков до 23 лет, однако подписанты подчеркивают, что это их общая позиция по всем стартам.

Принято ли окончательное решение о допуске?

На текущий момент ФИБА еще не вынесла вердикт, письмо десяти стран является формой превентивного давления на международную федерацию.

Что грозит командам за отказ играть с россиянами?

Согласно регламентам большинства федераций, за неявку на матч без уважительной причины команде засчитывается техническое поражение, возможны штрафы.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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